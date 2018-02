Jak moc může odchod do důchodu změnit partnerský život

Mnozí lidé se vyloženě těší do důchodu, v domnění, že budou mít konečně víc času sami na sebe, na své koníčky, ale i na partnera. O to víc jsou pak zklamáni, že se věci mají zcela jinak. Vypadnutí z každodenního rytmu sice přináší na chvíli úlevu, ale po čase to může začít nudit. Navíc se objevují velké problémy mezi samotnými partnery.