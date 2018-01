Virtuální partnerství jsou dokonce hitem moderního seznamování. Takový typický pár, ať heterosexuální, nebo homosexuální, spolu probírá i ty nejintimnější pocity a přání bez jakéhokoliv studu.

U řady svých klientů jsem zaznamenal, že mají intimní internetové známosti, které trvají i několik roků, aniž by se ti lidé někdy osobně setkali. A co je ještě paradoxnější, o takové setkání neusilují, a možná o něj ani nestojí.

Exhibicionismus a další úchylky



Některé páry si prostřednictvím sextingové komunikace posílají fotky svých pohlavních orgánů. Toho se snaží samozřejmě využít také exhibicionisté. Jedna žena mi líčila svou zkušenost s takovým internetovým exhibicionistou. Začal jí být podezřelý v okamžiku, kdy jí za dva měsíce poslal několik desítek záběrů svého penisu, ale o fotky jejích pohlavních orgánů zájem neměl. To ji překvapilo.

Internet čile využívají také pedofilové a lidé, kteří mají zájem o erotické vztahy s mladými lidmi, jimž ještě nebylo osmnáct let. Dokonce se zdá, jako by se roztrhl pytel s erotickými zájemci o nedospělé chlapce a dívky. Přitahují je i proto, že jsou naivnější a důvěřivější. I když to někdy může být iluzorní.

Vzpomínám si na případ jednoho delikventa, který velmi obratně sváděl k erotické komunikaci po sítích nezletilá děvčata. Přiznal se, že za jediný den dokázal svést k sexu za peníze třeba čtrnáctiletou dívku, a ještě ten samý den s ní měl pohlavní styk v bytě jejích rodičů. Policie ho dopadla kvůli jeho lakotnosti. Slíbil totiž jedné takové dívce za soulož několik tisíc korun. Ale nakonec jí zaplatil jen několik stovek. To ji namíchlo. Oznámila celou věc policii a ochotně jí pomohla pedofila dopadnout.

Podobně barvité příběhy by se daly vyprávět i o lidech, kteří se na internetu vydávají za něco, čím rozhodně nejsou. Dospělý vousatý muž se dokáže na sítích dovedně vydávat za nezletilého mladíka, případně za nezletilou dívku. V této roli pak navazuje partnerské vztahy s nezletilými „vrstevníky“. Na sociálních sítích a internetových seznamkách se to přímo hemží jedinci, kteří se vydávají za někoho jiného, včetně toho, že muži se tváří jako ženy a naopak.

Elektronika a erotické pomůcky



Elektronika a vůbec technický pokrok čím dál tím víc pronikají i do oblasti vibrátorů, erotických hraček a jiných podobných zařízení. Posledním výkřikem virtuální erotické reality jsou prý sexuální roboti. Jejich výrobci se předhánějí v tom, jak co nejvíc napodobit skutečné partnery či partnerky. Dnes už prý nepůsobí tak komicky jako třeba nafukovací panny. Někteří se dokonce podobají filmovým hvězdám. Jejich producenti se navíc snaží, aby nesloužili jen jako zdroj erotických podnětů a vibrací, ale aby se svým majitelem dokázali vést také sexuálně vzrušující komunikaci.

Nepřekvapilo by mě, kdyby výrobci vyvinuli rovněž roboty orientované na různé fetišisty, sadisty, ale třeba také pedofily. Pokud by navíc nejrůznější devianty takový sex uspokojoval, mohlo by to sehrát i pozitivní roli. Ale zřejmě kolem toho vznikne řada etických, a možná také trestněprávních otázek.

Podle názorů některých odborníků je v tuto chvíli připraveno na sex s roboty zhruba 10 % populace. Část z těchto specialistů dokonce trochu nadšeně tvrdí, že naše vztahy budou díky němu hodnotnější a více vzrušující. Jiní naopak upozorňují na řadu problémů. Třeba na to, že takový sex může vytvořit u mladých lidí nerealistické představy o pohlavním styku mezi partnery, zvlášť pokud se ten první uskuteční právě s robotem.