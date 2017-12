Existují různé výzkumy. Jeden z nich udělali američtí sexuologové mezi třemi stovkami kalifornských vysokoškoláků. Z tohoto dotazníkového průzkumu vyplynulo, že asi polovina žen se ve svých představách nikdy nemilovala s více než jedním mužem. V drtivé většině případů pak snily o sexu s konkrétním mužem, kterého dobře znaly a ke kterému cítily nějaký vztah i ve skutečnosti. Jejich představy se navíc vztahovaly k nějakému důvěrně známému kontextu a situaci. Ženy se v ní chovaly emotivně a zároveň pasivně.

S těmito závěry ale příliš nekorespondovaly výsledky jiné studie, kterou udělali jejich kolegové v Británii. Jmenovala se British Sexual Fantasy Research Project a analyzovala desítky tisíc erotických fantazií žen. Podle této studie sní čas od času 57 procent z nich o znásilnění nebo o jiném přinucení k sexu.

V jejich fantaziích se často vyskytují také další témata: podrobení se muži nebo několika mužům, pohlavní styk s anonymním partnerem, sex na veřejném místě nebo dokonce před publikem, ale naopak i strach z vyrušení nebo z odhalení při sexu, bolest a tak dál.

Ženy jsou samozřejmě ve svých fantaziích krásné. Děj svých představ umísťují do nejrůznějších kulis. Církevní školou počínaje a nevěstincem konče. Občas se v nich vyskytnou i zvířata všeho druhu a velice často i jiné ženy. Nicméně motiv sexuálního násilí se v nich objevuje relativně často.

Je však nutné zdůraznit, že tyto fantazie nemají nic společného se syrovostí a brutalitou skutečného znásilnění. Odehrávají se v jakémsi romantickém oparu, ve kterém si ženy přejí podlehnout přitažlivému dominantnímu muži.

Muži to mají jinak



To, co se líbí mužům v sexu, je víc než zřejmé z obsahu pornografie. Měkké porno zobrazuje nahé nebo téměř nahé ženy v provokativních pózách. Takové obrázky muže vzrušují. Naopak ženám podobné zobrazení nahých anonymních mužů neříká téměř nic.

Sexuologové to vysvětlují pomocí evolučně biologické teorie. Muži se dokážou vzrušit pouhým pohledem, což u nich podporuje náhodné sexuální styky. Z těch ale ženy nemohou nic získat z reprodukčního hlediska. Náhodný milenec jejich děti nezabezpečí ani neochrání.

V tvrdém pornu, které zobrazuje skutečný pohlavní akt, jde pak téměř vždycky o uspokojení samčího chtíče pána tvorstva. S mužem souloží snadno vzrušivé a sexuchtivé ženy, které jsou téměř vždy fyzicky atraktivní. Těmto pornografickým klipům obvykle chybí nějaký příběh, dvoření a flirt, podobně jako předehra. Nebo je jejich tvůrci drasticky omezí. Aktéry těchto detailně zobrazených souloží a dalších sexuálních praktik navíc nesvazují žádné trvalé vztahy. Pornoherci obvykle představují lidi, kteří si jsou navzájem cizí.

Pornografii pro ženy kdysi suplovala hlavně romantická literatura

A tuto roli plní z části dodnes. O tom, jak vypadá ženská erotika, se z ní ale moc nedozvíme. Vykresluje fiktivní svět, který se za staletí proměnil jen málo. Přizpůsobil se ženským profesním ambicím a trochu slevil z prudérního obcházení popisných sexuálních pasáží. Vlastní pohlavní styk v ní však hraje minimální roli.

Autoři těchto románů věnují jejich větší část hledání lásky a hlubokého citového vztahu. Promiskuity a střídání partnerů v nich najdete málo. V pasážích, ve kterých spisovatelka nebo spisovatel popisují pohlavní styk, se snaží čtenáři přiblížit hlavně emoční reakce hrdinky na to, co právě prožívá. Dominantní roli v tom hrají hmatové podněty. Do detailů popisují mužovu povahu, ale ne jeho tělo.

Romantické čtivo pro ženy a klasická pornografie vyjadřují zásadní rozdíl mezi sexuálními fantaziemi obou pohlaví. Potvrzují to i neúspěšné obchodní pokusy o vydávání časopisů, které ženám nabízely pornografii vyrobenou podle receptů, jež se osvědčily u mužského zákazníka.

Ale ty rozdíly vidíte i u každého novinového stánku. Mužům tam prodávají časopisy s obrázky nahých žen na obálce, které slibují mnohem více zajímavých fotografií uvnitř. Naopak ženy se tady snaží přilákat díky časopisům s obrázky příjemných a dobře vypadajících žen na obálce, samozřejmě oblečených. Slibují rady, které jim pomohou zlepšit jejich partnerský vztah. Z toho je patrné, že vydavatelství, která se řídí zákony trhu, mají v rozdílech mezi mužským a ženským pohledem na sex naprosto jasno.

V relativně nedávné době jsme se ale stali svědkem toho, že kniha 50 odstínů šedi zlomila rekordy prodejnosti. Vznikl podle ní i stejně úspěšný film. Vypráví o vztahu mezi mužem a ženou, ale zároveň popisuje velice přímočaře a podrobně sexuální scény. Jde tedy ženám o fantazie typu červené knihovny, nebo o porno? Pravděpodobně o obojí. Zřejmě v tom spočívá i neskutečný úspěch tohoto uměleckého braku, který čtou a sledují milióny žen na celém světě.

Autorce románu se povedlo skloubit přesně to, o čem mnohé ženy skutečně eroticky sní. O sexu s mužem, ke kterému mají vztah a který má jednoduše navrch. V životě i v sexu. Může se nám to líbit, nebo nelíbit, ale to je všechno, co s tím můžeme dělat. Na druhou stranu toho víme zas o kousek víc o ženské sexualitě.