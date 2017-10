Jednoduše řečeno - páry, které se občas 'chytnou', jsou většinou šťastnější než ty, ve kterých ani jeden z dvojice nikdy nezvýšil na druhého hlas. Pokud partneři nedávají průchod svým emocím, může to v dlouhodobém horizontu vést k nárůstu stresu a celkové nespokojenosti.

Jsou tedy občasné potyčky tajemstvím dlouhotrvajících vztahů? Podle mnohých odborníků ano, a to z mnoha důvodů.

Mírní stres a pocity úzkosti

Máte pocit, že potlačováním vlastních pocitů děláte pro sebe i partnera to nejlepší? Mnozí odborníci by nesouhlasili. Nevyjádřené emoce vedou jen k většímu napětí a kumulují se. Postupem času se mohou rozvinout v nepříjemné pocity úzkosti nebo deprese. S tím souvisí i nárůst stresové hladiny, což se může projevovat bolestmi hlavy nebo nespavostí. Občasná náruživější diskuze s partnerem tak může ulevit od nahromaděného napětí, uvádí Daily Telegraph.

Posilují důvěru

Zdravý argument přináší do vztahu určitou vášeň. Pokud jsou po konfliktu partneři navíc schopni se opět udobřit a držet při sobě, zvyšuje to i jejich vzájemnou důvěru. Pozor ale na to, aby nedocházelo k hádkám kvůli stále stejné záležitosti. To může být znakem hlubšího nesouladu, který je třeba vyřešit.

Naznačují, že máte starost

Hádky partnerovi ukazují, že se o vztah staráte a máte snahu věci řešit. Je ale zapotřebí při argumentu hrát férově - aby se mohly obě strany vyjádřit a oba partneři pak mohli dospět ke společnému řešení.

Upřímné sdělení toho, jak se cítíte, je pak nejlepší způsob, jak se ve vztahu k něčemu vyjádřit. I proto je dobré začínat diskuzi formou „Cítím se špatně, když ...” než více obviňujícím způsobem „Když jsi udělal/udělala...”, což může ve vztahu napáchat více škody.

Stimulují sexuální život

Při hádce se zvyšuje krevní tlak, narůstají emoce - a pokud se vše společně vyřeší, zlepší se i vzájemná sexuální touha, což často vede k vášnivému a vzrušujícímu sexu. Při sexu po hádce se navíc uvolňuje i hormon oxytocin, který pomůže celkově zklidnit situaci a navodit uvolnění a soulad mezi partnery.

Posilují zdraví



Být upřímný a naučit se rozumné a spravedlivé argumentaci má na zdraví jedince pozitivní vliv.

Zadržovaný vztek totiž zvyšuje hladinu kortizolu a adrenalinu, což může z dlouhodobějšího hlediska zhoršovat zažívání, a dokonce i vést ke zvýšené konzumaci nezdravých potravin či alkoholu, pomocí kterých se bude chtít člověk nahromaděného vzteku a stresu zbavit.

Občasná žhavější diskuze je tak dobrým způsobem, jak se takovým problémům vyhnout a zlepšit si zdraví.