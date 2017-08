Peníze často vnímáme jako možnost, jak si štěstí částečně pořídit. Kromě zážitků nám pocit štěstí přináší i pocit klidu a bezpečí při finančním zajištění, radost z rozdávání dárků blízkým či pomoc potřebným. Moc dobře si totiž uvědomujeme, že i kdybychom měli víc peněz, štěstí nám nepřinesou věci jako každodenní pojídání kaviáru, popíjení pravého šampaňského, luxusní vila či obrovská jachta kotvící v Saint Tropez. V tomto směru rozhodně nepatříme mezi hamouny a materialisty.

Z pohledu výše měsíčních příjmů jsme podle průzkumu vcelku při zemi. „Aktuální příjem stačí 35 % dotazovaným, protože jsou přesvědčeni o tom, že životní spokojenost není o penězích. O něco málo vyšší příjem, než v současnosti vydělávají by ke štěstí potřebovalo 51% respondentů. Zbylých 14 % lidí již moc skromných není, ti by ke štěstí potřebovali až pětkrát vyšší příjem, než mají doposud,” podotýká Pavla Hávová, tisková mluvčí ČSOB.

Štěstí je subjektivní pocit



Ve skutečnosti štěstí není objektivní hledisko, ale pouze subjektivní pocit. Je jedno, jak lidé žijí – pro jednoho může být určitý způsob života nešťastný, pro druhého šťastný – důležité je, zda štěstí vnímají subjektivně uvnitř sebe. Což potvrzuje i další vědecká studie.

„Ekonomové se neustále obávají ekonomických nejistot, kriminalisté bezpečí a prevence násilí a lékaři zase nezdravého chování. My jsme ale v našem výzkumu neshledali v ničem takovém podstatný faktor, který by měl silnější vliv než pocit štěstí. Vyšší příjmy, bezpečná čtvrť a lepší zdravotní péče můžou poskytnout člověku ekonomickou jistotu, pocit bezpečí a zdraví, ale nevedou nutně k vnitřnímu pocitu štěstí,“ upozorňují pro odborný časopis Social Science & Medicine vědci z University of North Carolina.