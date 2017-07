1. Než vyrazíte s kýmkoli na cestu, popřemýšlejte, zda dotyčné znáte skutečně dobře, a to i ve stresujících okamžicích. Popřípadě s nimi nejprve vyjeďte na víkend a až poté na delší dovolenou. Nestává se to sice příliš často, ale někdy i naprostá malichernost může v druhých vzbudit nepřiměřenou reakci, v jejímž důsledku dojde ke sporu či jiným neshodám.

2. Dopředu slaďte svá očekávání. Pokud je jeden z vás akčnější a chce všechno vidět a druhý raději vyhledává klid, napětí vyvstane velmi rychle. Proto se dopředu domluvte, čeho byste chtěli na své cestě dosáhnout a určete si priority.

3. Domluvte se na rozpočtu. Peníze patří mezi největší třecí místa dovolenkářů. Pokud jeden šetří každou korunu a druhý raději upřednostňuje komfort, ať to stojí, co to stojí, problémům se nelze vyhnout. Proto, než začnete společnou dovolenou plánovat, domluvte se na oboustranných potřebách, prioritách a finančních prostředcích, které budou na ubytování, stravu a dopravu.

4. O všechno se dělte - vždy je dobré dělit se o úkoly, co každý jednotlivec obstará, a to pokud možno s ohledem na všechny členy skupiny. Jakmile je ponecháno víc činností na jednom z členů, mohou vzniknout naprosto zbytečné důvody k nedorozumění. Ať už kvůli tomu, že jeden ze skupiny bude unavenější než ostatní, ale také proto, že se bude cítit o to důležitější a bude chtít druhým velet a o všem rozhodovat.

5. Pokud chcete prožít dovolenou v klidu a v maximální harmonii, pak si také zjistěte, v kolik druzí ráno vstávají, zda příliš dlouho nevyspávají, a naopak dlouho neponocují. Jedině tak se vyhnete pravidelnému lamentování nad tím, že už jste měli být dávno někde jinde a nemáte šanci všechno stihnout.

6. Přes všechny klady vašich kamarádů se nikdy zcela neobejdete bez tolerantnosti a ohleduplnosti. Vždy je důležité vyvažovat potřeby všech. Neokupujte koupelnu jen pro sebe příliš dlouho, buďte vstřícní. A nezapomínejte si cestu také správně užívat.

7. I když budete mít sebedokonalejší plán cesty, nebojte se improvizovat. Vždy může zaúřadovat vyšší moc, jako je počasí, doprava, nemoc či úraz a všechno může být rázem jinak.

8. Nebojte si udělat jeden den podle svých představ a alespoň na chvíli si od druhých odpočiňte. Vyhnete se tak společné ponorce. Důležité je nebrat to jako něco fatálního, co trhá skupinu, ale využít situace a vzájemně se respektovat.

9. Součástí společné cesty je také určitý plán. Když se na něčem dohodnete, měli byste se snažit to splnit. Je to také otázka určité spolehlivosti, bez které se na cestách neobejdete.