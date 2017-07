1. Uvolňuje hormony štěstí

Sex stimuluje sekreci hormonů, jako je oxytocin, který zvyšuje pocit spojení a sounáležitosti, a dopamin, jenž způsobuje, že se cítíte dobře. Výsledek je, že se cítíte spokojeně a šťastně.

2. Rozšířené cévy

„Rozšířené krevní cévy znamenají v praxi to, že váš klitoris a vulva začnou zduřovat, stejně jako vaginální stěny,” říká uroložka Jennifer Bermanová pro web Health, a zároveň dodává, že to vede ke zvýšené sekreci, která je k sexu potřebná. Rozšířené cévy navíc mohou za zčervenání obličeje i těla.

Díky sexu se cítíme šťastnější.

FOTO: Profimedia.cz

3. Zvýšená citlivost

Díky zvýšení průtoku krve se vaše erotogenní zóny, včetně bradavek, uší, krku a genitální oblasti stávají citlivější a každý dotek intimnější.

4. Zvýšený počet bakterií

Během sexu se bakterie z vagíny a konečníku mohou dostat do močové trubice a množit se, což často vede k infekci močových cest. Prevencí může být vykonat malou potřebu ihned po aktu, čímž vypláchnete nežádoucí bakterie.

5. Spálené kalorie

Studie uvedená v časopise The New England Journal of Medicine zjistila, že osoba o hmotnosti 70 kilogramů spálí průměrně 21 kalorií během šesti minut sexuální aktivity. To znamená, že sex se sice nemůže rovnat hodině strávené v posilovně, ale při půlhodinovém milování můžete spálit až 100 kalorií, a to se také počítá!

V hubnutí vám může pomoci i sex.

FOTO: Profimedia.cz

6. Zvýšená zátěž



Jako každá aerobní činnost, i sex zvyšuje hodnotu vaší tepové frekvence. Ta je podle výzkumu nejvyšší během orgasmu a srovná se po deseti až dvaceti minutách po něm.

7. Napjaté svaly

Během orgasmu se svaly pánevního dna nedobrovolně uzavírají, aktivním napínáním a uvolňováním těchto svalů během sexu můžete přispět k zesílení vzrušení a potěšení.

8. Cítíte se uvolněně

Orgasmus v našem těle zvyšuje hodnotu prolaktinu, který může za to, že se naše mysl zklidní a my se cítíme uvolněně.