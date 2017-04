Neměli jste zamlada štěstí na lásku nebo jste si chtěli užívat života, dokud jste byli mladí? Věřte, že v tom zdaleka nejste sami, fenomén svobodných třicátníků je totiž jedno z nejdiskutovanějších témat současnosti.

Lásku si můžete ve třiceti najít stejně lehce jako ve dvaceti. Pravdou je, že randění po třicítce je dokonce podstatně snazší. Proč to tak je?

Nově získané sebevědomí

Trápila jste se ve svých dvaceti, že máte moc malá prsa, řídké vlasy nebo příliš sportovní nohy? Ve třiceti můžete proměnit tyto zdánlivé nedostatky v přednosti! Malá prsa schovejte do svůdných krajek nebo si užívejte šaty s holými zády, do kterých nepotřebujete podprsenku.

Řídké vlasy si nechte ostříhat na krátký sexy účes, kde vynikne ladná šíje, sportovní nohy schovejte v delší pouzdrové sukni, ve které vynikne postava, kde nic nepřetéká. Ve třiceti si zkrátka začínáte uvědomovat, jaké jsou vaše přednosti a konečně se je nebojíte prodat.

Rozjetá kariéra

Ať už pracujte od střední nebo od vysoké školy, je pravděpodobné, že už jste pár zaměstnání vystřídala a zpravidla víte, co vás naplňuje a v čem se chcete realizovat. Díky tomu máte důležité věci srovnané a jste i finančně zaopatřená. Nyní vám nic nebrání v tom začít hledat lásku vašeho života a založit rodinu.

Víte, co chcete a kdy to chcete

Po třicítce se předpokládá, že už máte minimálně jeden sexuální vztah za sebou. Víte, co vám vyhovuje a dokážete si sex užít, abyste byla spokojená vy i partner. Z cesty se tak dostávají počáteční rozpaky, které panovaly při prvních intimních stycích, kde jste ještě nevěděla, co a jak. Nebojte si říci, co přesně od partnera očekáváte, obohatíte tak sebe o rozkoš a partnera o zkušenosti.

Nejste sama

Výhodou svobodné třicátnice jsou zejména kamarádky. Ačkoli jsou některé již vdané a mají dokonce i děti, víte, že jsou tu pro vás. Díky nim se nemusíte utápět v depresi, jako tomu možná bylo v pubertě, že jste sama a nikdo vám nerozumí.

Dalším benefitem shánění lásky po třicítce je fakt, že se zvyšuje počet svobodných mužů. Často se totiž v tomto věku doléčují z rozchodu se svou láskou ze školy, nebo se naopak teprve rozhodli usadit a začínají se porozhlížet po ženě, se kterou by založili rodinu. Nebojte se toho využít, tři křížky na krku vám sluší tak, jak už nikdy nebudou, tak jen do toho!