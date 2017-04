Výzkumy i praxe sexuologů ukazují, že čeští muži jednoznačně upřednostňují ženy, které při souloži hlasitě projevují svou slast. Podle jednoho průzkumu je prý dokonce dělí do čtyř kategorií. Kategorii nula tvoří partnerky bez reakcí. Když muž zjistí, že má takovou ženu, moc ho to obvykle nepotěší.

Jedničky, to jsou ženy, které se nekontrolují, prožívají intenzivní vzrušení, ale také orgasmus. Dávají ho najevo hlasitými vzdechy nebo výkřiky. A jako koření užívají občas i perverzní výrazy. Tyto projevy hodnotí většina mužů jako nejvyšší odměnu za výkon, který podali. V hloubi duše se totiž považují za skvělé milence.

Dvojky to jsou ženy, které muže jednoslovně instruují o tom, co je vzrušuje, co se jim líbí a co by jim měli dělat. Nezapomínají přitom ani na hluboké vzdechy. Tuto kategorii muži považují za velmi příjemný nadstandard.

Trojka je prý prototypem běžné ženy a pro pány představuje dobrý základ, nebo chcete-li, dobrý standard. Při souloži s ním jemně sténá a občas aspoň trochu vzdychne.

Hlasité projevy při sexu nejsou cizí ani vědcům

Nejenže je vědci sami občas zaznamenají, ale někteří je také zkoumají. Označili je odbornou zkratkou FCV, což je zkrátka anglického termínu Female Copulatory Vocalization, tedy ženské vokalizace při kopulaci. Nezaměňujte ji prosím se zkratkou FCB, to je zkratka slavného fotbalového klubu FC Barcelona.

Evoluční sexuologové zjistili, že u některých primátů bývá škála zvuků, které vyluzují samičky při páření, daleko pestřejší a komplexnější než u žen. Tyto samičky používají totiž zmíněné zvukové projevy jak před pářením, tak během aktu, a dokonce i po něm.

Například samičky paviánů informují samce svými výkřiky o tom, v jaké fázi reprodukčního cyklu se nacházejí. Tyto nezaměnitelné zvuky jsou slyšet až do vzdálenosti 300 metrů. Samička jimi láká k páření i další samce z okolí.

Důvod je jednoduchý, chce si tak zajistit snazší a kvalitnější oplodnění. Jinak řečeno: zve do hry i další hráče. Vědci prokázali, že čím mají jednotlivé živočišné druhy větší sklon k polygamnímu chování, tím širší škálu zvuků vydávají jejich samičky.

Také ženy disponují celou škálou zvuků. Na rozdíl od opic je však mnohdy využívají spíš k ukončení než k zahájení sexuálních hrátek. Například v jednom z průzkumů se až 65 procent žen přiznalo k tomu, že slastné výkřiky, kterými předstírají vrcholné vzrušení nebo orgasmus, využívají k tomu, aby urychlily ejakulaci partnera a měly tak soulož rychleji za sebou.

Výzkumy také ukazují, že muž přivede ženu k orgasmu častěji tím, že jí dráždí klitoris než kopulačními pohyby ve vagíně. Ovšem pokud jde o její vzdechy a sténání, bývají nejintenzívnější nikoli při jejím orgasmu, ale před mužovou ejakulací a při ní.

Ženy to dělají vědomě. Je možné, že se tak snaží „společně prožít“ mužův orgasmus takovým způsobem, který se mu bude líbit a bude ho chtít opakovat. To v konečném důsledku povede k utužení partnerského svazku a eventuálně i k početí společných potomků.

A co dokáže muž poznat z ženiny vokalizace při milování? Prakticky vůbec nic. Dokonce ani to, jestli hlasitým sexem třeba v paneláku nezve sousedy do další hry.