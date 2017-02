Kisspeptin, hormon nalezený v mozku, je látkou, která spouští příznaky puberty. Vědci ale teď zjistili, že je tento hormon také skvělým pomocníkem, co se týče povzbuzení vášně a zájmu o sex. A nejlepší na tom je, že podle vědců se tento hormon může nacházet i v čokoládě.

Mentální viagra, jak svůj objev nazývají, může ovlivnit partnerské chvilky. Podle odborníků má hormon kisspeptin na svědomí zvýšený zájem o sex v době dospívání a puberty, nicméně může se využít i později.

Vědci provedli průzkum, při kterém některým pánům tento hormon aplikovali nitrožilně. Poté při skenování mozku zjistili, že mají muži po jeho aplikaci zvýšený zájem o sex a milostné hrátky. Co to tedy znamená? Výzkumníci se těší, že by tento objev mohl znamenat revoluci mezi přírodními přípravky povzbuzujícími libido mužů.

Přírodní podpůrná léčba neplodnosti



„Naše počáteční nálezy jsou velmi vzrušující, naznačují, že tento hormon hraje roli při stimulaci některých emocí a jejich reakcí, které vedou k povzbuzení vášně a rozmnožování,“ řekl profesor Waljit Dhillo, vedoucí studie z Imperial College v Londýně.

Podle jeho slov mají ale lékaři zájem i na tom, aby byl kisspeptin možnou efektivní léčbou pro velké množství psychosexuálních poruch. I psychika může být totiž překážkou, co se týče početí vysněného potomka. Tento výzkum by měl tedy cílit také na páry, které mají vlivem nedostatečného libida, způsobeného neshodami ve vztazích nebo negativními zkušenostmi z minulosti, potíže s přirozeným početím potomka.

Studie zkoumala 29 mladých mužů. U těch, kterým byl hormon aplikován injekčně, se objevily výrazné sexuální reakce na nesexuální i sexuální obrázky párů. Magnetická rezonance pak ukázala vyšší aktivitu v mozku v částech, kde se obvykle aktivuje sexuální vzrušení a romantika. U mužů, kterým bylo podáno placebo, nebyl takový jev pozorován.

„Většina výzkumných a léčebných metod neplodnosti je dnes zaměřena na biologické faktory, které touhu po potomkovi samozřejmě ztěžují. To sice hraje velkou roli v lidské reprodukci, nicméně často je podceňována hlavně role mozku. Ten je centrem pro zpracování mnoha emocionálních procesů, proto je pro úspěšnou reprodukci velmi důležitý,“ řekl vedoucí studie pro Daily Mail.

Už studie z Edinburské univerzity ukázala, že kisspeptin podporuje tvorbu testosteronu, který má lví podíl na mužském libidu. Vědci nyní chtějí zkoumat to, zda má hormon vliv i na sexuální apetit žen.