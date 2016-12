A jde o zcela jednoduché věci, které zvládne každý z nás. Vztahový guru slibuje, že díky jeho deseti radám se každý může okamžitě stát pro oko opačného pohlaví o něco atraktivnější a půvabnější. Pro deník Dailymail sestavil seznam 10 rad, jak na to.

1. Dívejte se z očí do očí

Pokud chcete na protějšek zapůsobit, vsaďte na hru očí. Dívejte se tomu, kdo vás zajímá, co nejvíce a nejpronikavěji zpříma do očí. Snažte se naopak vyvarovat sklápění zraku do země. Tímto, neverbálním chováním tak dáte jasně najevo, o co vám jde. Bude z vás vyřazovat jistota a to, že se nebojíte dostat to, co chcete. Důvěra je přitažlivá a přímý oční kontakt je nejlepší možný způsob, jak na ni upozornit.

2. Úsměv

Nejrychlejší způsob, jak během sekundy zatraktivníte svůj vzhled. Stačí se totiž usmát. Lidé se totiž chtějí párovat s veselými a pozitivně smýšlejícími osobami a úsměv za vás tyto vlastnosti poví beze slov.

3. Bavte se se všemi

Krátce pohovořte s každým, koho na nějaké akci potkáte. Naučte se také být aktivním posluchačem. Vědci zjistili, že když člověk mluví o sobě a o věcech se sebou spojených, v mozku se aktivuje stejné centrum, které je spojené s jídlem a penězi. Pokud chcete ukázat svůj zájem, pečlivě poslouchejte, co vám lidé říkají. Tak dáte nepřímo najevo, že vás druhý člověk zaujal.

4. Stůjte zpříma

Svou atraktivitu ještě zvýšíte, pokud budete stát pěkně narovnaní a zpříma. Lidé shrbení, krčící se kdesi v rohu, rozhodně nezaujmou jako sebevědomí narovnaní jedinci tyčící se v davu. Stejně jako u pohledu do očí, i tento vzpřímený postoj signalizuje důvěru a demonstruje sex-appeal.

5. Nezapomeňte na komplimenty

Všichni milují, když je někdo pochválí, nebo jeden druhému složí kompliment. To totiž ukazuje, jak si lidé všímají věcí, na kterých nám záleží. Proto dejte druhým najevo, že je za to, co dělají, oceňujete. V jejich očích hned stoupnete na ceně.

6. Hlavně přirozeně

Důležitým aspektem pro to, aby vás okolí vnímalo kladně, je vnitřní klid. Pokud ze sebe chcete vydat to nejlepší, přijměte své nedostatky a věřte v sebe. Důvěra pak přijde mnohem přirozeněji. Nesnažte se být někým jiným jen proto, abyste potěšili své okolí.

7. Nezapomeňte na cvičení

Cvičení nejenom, že pomůže k tomu, cítit se lépe, ale uvolňuje do těla endorfiny, které mají blahodárné účinky na lidskou psychiku. Po fyzické aktivitě se tedy často stává, že jsou lidé daleko veselejší, mají lepší náladu, cítí se uvolněněji. A s tím jde samozřejmě ruku v ruce i to, že na své okolí působí daleko lépe a sympatičtěji.

8. Žijte v přítomnosti

Nebojte se, co si o vás lidé myslí, žijte tím, co se právě děje. Čím více budete uvolnění, tím se zvyšuje pravděpodobnost, že si k vám někdo najde cestu. Využijte každou příležitost bez ohledu na to, zda jste nervózní, a užijte si každý okamžik v přítomnosti toho, o koho stojíte.

9. Objevte svou osobitost

Poraďte se s kamarádkou nebo stylistou, co vám sluší, samozřejmě to musí být něco, v čem se vy sami cítíte dobře a pohodlně. Rozhodně se nebojte požádat o radu. To je samo o sobě prostředkem ke zvýšení sebevědomí a atraktivity. Jakmile je se sebou člověk spokojený, hned se to odrazí na jeho náladě. Pokud vyrážíte na večírek a chcete být vidět, rozhodně volte červenou barvu. Tu totiž většina mužů označuje za velice atraktivní.

10. Rtěnka

Jedna z prvních věcí, které si muži na ženě všimnou, jsou její rty. Proto je vhodné pořádně se o ně starat. Hydratovat je balzámy a v případě, že se chystáte do společnosti, namalujte je rtěnkou, která vám lichotí. I zde platí, že červená lichotí téměř všem.