Líbánky a začátky vztahu jsou už jen vzdálenou vzpomínkou. Všechny pomyslné hranice byly zbořeny. Vše je sice v pořádku, je možné, že dokonce vztah klape jako nikdy. Jenomže postrádá jiskru. Pocity stereotypu jsou ve vztahu bohužel zcela normální. Nezáleží na tom, zda se na tom shodnete, či nikoliv, rutinu zkuste vyřešit po svém.

Udržování jiskry ve vztahu není jednoduché. Je jen otázkou času, než si člověk uvědomí, že sklouzl zpátky do staré rutiny a vztah opět zevšední. Nicméně existuje spousta malých, poměrně jednoduchých věcí, které mohou pomoci udržet ve vztahu lásku, vášeň a kouzlo.

Víkend o samotě

Zorganizujte si romantický víkend ve dvou. Uděláte si tak pauzu od každodenního shonu vašeho života. Dva dny bez starostí, odtrženi od reality jsou jedním z nejjistějších způsobů, jak ve vztahu znovuoživit vášeň, strávit dohromady kvalitní čas, kdy se budete věnovat hlavně jeden druhému.

Víkend ve dvou je také velkou příležitostí pro to, aby se lidé opět naučili ve vztahu komunikovat a bavit se o věcech, na které jindy nemají čas ani náladu.

Dejte prostor spontánnosti

Pokud jezdíte každý rok na dovolenou na to samé místo, do stejného hotelu, nemůžete se divit, že vás vztah nenaplňuje a místy se dokonce nudíte. Pokud děláte stále ty samé věci dokola, víkendy vypadají jako přes kopírák a chybí vám vzrušení a něco nového, není nic snadnějšího než snažit se vykročit z komfortní zóny. Dejte větší prostor spontánnosti, pocítíte větší volnost a vzrušení ve vztahu i v zážitcích.

Nové věci dělejte společně

Chcete-li s partnerem zažít něco nového, neokoukaného, zkuste společně naplánovat to, co ani jeden z vás ještě nezkusil, ale přece o tom nějakou dobu snil. Může to být třeba nové hobby, kroužek nebo třeba venkovní aktivita.

Společné sdílení emocí může pomoci k tomu, aby se lidé k sobě navzájem více přiblížili. Proto se nebojte společně vyzkoušet skok padákem nebo třeba lekce španělštiny. Společný zážitek stmeluje lidi dohromady.

Vynalézavost v sexu

Zní to sice jako samozřejmost, ale je faktem, že pokud se rutina týká i sexu, je na čase s tím něco udělat. Kupte si svůdné spodní prádlo, udělejte striptýz nebo se pomilujte se svým milým na netradičním místě. Změňte kontext sexu, nejen co se týče poloh, ale i přístupu k milování jako takovému, napsal Daily Mail.

Hýčkejte se

Ponechte si nějaký čas pro sebe. Jděte nakupovat s přáteli, věnujte se sami sobě. Tohle spousta lidí ignoruje. Jenomže je fakt, že pro zachování zdravého vztahu je v podstatě velmi důležité, aby se člověk uměl zabavit i jinak, než pouze a jen s partnerem.

Komunikujte

Stále omílané téma komunikace je také třeba zmínit. Když spolu lidé, kteří spolu žijí, dostatečně nekomunikují, je to krok k záhubě. Je daleko lepší dát si alespoň jeden večer v klidu, bez televize, zapálit si svíčky, dát si sklenku vína a pobavit se nejenom o věcech, které vás těší, nebo tíží, ale i o plnění společných snů, cílů a o životě jako takovém.

Důležité je zmínit se také o tom, jak si myslíte, že si vedete ve vztahu, co by se podle vás mělo zlepšit, nebo naopak můžete svého partnera pochválit a říct mu, jak moc si ho vážíte.