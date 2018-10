das, Novinky

Bohužel většina párů i tento čas doslova promarní. Podle průzkumu společnosti Durex se lidé sice v tomto počasí cítí šťastnější, energičtější a dokonce i přitažlivější, ale v ložnicích se to u nich příliš neprojevuje.

I když to je pro většinu z nich zbožné přání. Třetina dotazovaných potvrdila, že má během léta větší touhu zažít milostné dobrodružství a zároveň má i obecně větší chuť na sex.

Realita je ale úplně jiná. Většina přání a tužeb se u mnohých partnerů nikdy nenaplní. Jednak proto, že jsou milenci líní a pohodlní, ale také proto, že spolu o svých přáních nedokážou mluvit. Ne náhodou každý desátý jedinec potvrzuje, že za posledních šest let s partnerem nezažil v ložnici nic nového, a dokonce se o to ani nepokusil.

Což vztahům neuvěřitelně škodí. Milostná dobrodružství a efektivní využívání přívalu nové energie vede k vylučování oxytocinu - hormonu štěstí, který lidem umožňuje cítit se uvolněněji a utvářet si hlubší vztah se svým protějškem. O to všechno se tyto páry ochuzují. Proto jejich vztahy po čase přestávají fungovat a lidé se rozcházejí.

„Využijte tedy letní čas na maximum. Pokud si nevíte rady, jak na to, vyzkoušejte milostnou příručku Passport to Paradis, nebo vsaďte na erotický film či společnou návštěvu v sexshopu. Budete překvapeni, jak snadno si můžete rozšířit obzory a zároveň převést i milování do jiných dimenzí,” dodává odbornice na sex Alix Foxová.