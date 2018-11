bok, Novinky

Ještě před „oficiálním” navázáním vztahu se muži a ženy blíže oťukávají, nacházejí jeden druhého. Hledají společné cíle, zjišťují, jak moc je pro ně důležitá blízkost toho druhého.

A právě v těchto okamžicích má každý člověk snahu zaujmout co nejvíce opačné pohlaví. Muži to ale podle vyjádření odborníků mívají složitější než ženy, protože zaujmout něžnější pohlaví bývá všeobecně složitější.

Ne každá žena se nechá hned na první schůzce obalamutit něžnými slovy. Jak tedy mohou muži „zabodovat”? Na to hledali odpověď redaktoři serveru Askmen.

Několik způsobů, jak toho poměrně spolehlivě dosáhnout, přinesli ve stručném přehledu.

Správný kompliment

Jak přesvědčit ženu, že je s ní muž šťastný? Nejlépe komplimentem. Není v tom třeba ale hledat nic složitého. I jednoduché vyjádření, že se muž cítí vedle ženy skvěle, dokáže divy.

Podle samotných pánů je toto jeden z nejjednodušších způsobů, jak viditelně zaujmout. Každá žena přeci hledá takového partnera, který by ji docenil.

Upřímný pohled

Pro muže je jistě lákavé prohlížet si různé ženské partie, obzvlášť pokud je jejich nositelka pohledná. Ze strany ženy je ale lákavější, když se muž dokáže koncentrovat a umí navázat přímý oční kontakt. Tím prý vyjádří nejen zájem, ale i ochotu naslouchat.

Upravený vzhled

Nedbalá elegance má jistě své kouzlo, ale nic se nemá přehánět. Pokud jde o počátky seznamování, dámy mnohem více ocení upravený vzhled. Neméně důležitá je i vůně, a to nejen ta osobitá, ale i zvolený parfém.

Galantní gesta



Ne všechna galantní gesta, která byla dříve samozřejmostí, přetrvala do současnosti. To ale neznamená, že by na ně pánové měli zcela zapomínat. I nezávislá moderní žena bude potěšena, když jí partner pomůže například se svlékáním či oblékáním kabátu. Jde o drobnost, která může hrát v ženském rozhodování o vhodnosti partnera významnou roli.

Podobné je to i u otevírání dveří. Někdo je tak jako tak otevřít musí, proč by to tedy neměl být muž?

Vychází s přáteli

Ženy jsou odjakživa společenské, a proto je pro ně důležité, aby partner dobře vycházel i s jejich kamarády, případně kolegy. A i když mužům zrovna někdo z blízkého ženina okolí nepadne do oka, cení se i snaha o co nejvíce neutrální vzájemné vycházení. Jakákoli kritika naopak může nastávajícímu vztahu uškodit.

(Ne)závislost na moderních technologiích

V současné moderní době životy lidí ovládají z velké části technologie - chytré telefony, tablety atd. To, nakolik muž dokáže eliminovat závislost na nich, ženě naznačí, jak by se k ní ve vztahu mohl chovat.

Nedělá na prvním rande nic jiného, než že odpovídá na esemesky, nebo dokonce telefonuje s někým jiným, zatímco se žena snaží o navázání vzájemné konverzace? Pak dává jasně najevo, že žena není v daném okamžiku ta nejdůležitější. To není dobrý začátek.

Chvála



Ochota a hlavně umění pochválit je základem, jak zaujmout. Rozhodně by ale pánové měli zapomenout na vzletná vyznání: „Jsi neuvěřitelně přitažlivá, dokonalá, máš nádherné oči atd.” Možná je to pravda, ale pro ženy z toho nečiší přílišná upřímnost. Mnohem více docení obyčejnější vyjádření typu: „Moc ti to sluší”.

Rada

I ženy mají rády, když se jich někdo zeptá na radu. Dokazuje jim to, že si muži cení i jiných názorů, a že považují ženy za sobě rovné.