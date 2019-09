Sára Affašová: S rolí Jany v Ulici mě pojí určitá energičnost

Toho jsem se docela bála, jsem cimprlich, nemusím moc hmyz v posteli, třeba šváby, a že jich tam je hromada. Osm dní kubánské dovolené probíhalo s rizikem, kde se ubytujeme. Já to udělala schválně, přišlo mi to dobrodružnější.

Závěr jsme strávili ve Varaderu, all inclusive pobyt na osm dní. Tohle nejznámější kubánské letovisko by mi ale příště stačilo maximálně na pět.

Můj tatínek pochází přímo z Damašku… Bylo to vyhrocené. Před několika lety se pár členů jeho rodiny přestěhovalo ze Sýrie do Německa. I když tatínek je muslim, prožívá to, co se tam děje, stejně těžce jako ti, kteří muslimové nejsou. To není islám, ale jeho překroucená verze.