Monika Bagárová: Soudržnost naší rodiny je až extrémní

Slyším moravský přízvuk. Cítíte se víc doma v Brně než v Praze?

Určitě, jsem teď kvůli práci pár dní v Praze, ale hned po našem rozhovoru se vracím do Brna. Mám tam zázemí, rodiče, ségru, vyrůstala jsem tam. Je to pro mě místo plné lásky. Brno mi připadá mnohem klidnější než Praha, ale umí být zároveň i divoký, to se mi na něm líbí.

Ráda jsem se vracela domů, do své postele, k rodičům. I když byly tři čtyři hodiny ráno

V Praze jsem se usadila kvůli práci a později i kvůli rodinnému životu. S partnerem a tátou Ruminky (Machmud Muradov je profesionální bojovník ve smíšených bojových uměních MMA) tu máme pronajatý dům. Jenže Mach hodně cestuje. Když je pryč a já nemám v Praze zrovna práci, přesouvám se radši do Brna.

Bydlíte v Brně u rodičů?

U rodičů trávím hodně času, ale poslední dva roky máme se ségrou v Brně společný byt. Natálka je o sedm let mladší a taky zpívá. Rozumíme si spolu.

V showbyznysu se pohybujete od patnácti let, kdy jste se probojovala do finále pěvecké soutěže SuperStar. Začal vám tím nový život plný veřejných vystoupení a cestování. Jaké to pro vás jako pro dívku milující domov bylo?

Vždycky jsem se ráda vracela domů, do své postele, k rodičům. Málokdy jsem přespávala v místě, kde jsem vystupovala. Takže i když byly třeba tři čtyři hodiny ráno, sedla jsem do auta a jela domů. Chtěla jsem se vyspat, probudit se doma, dát si s rodiči oběd a najet na svůj domácí režim.

Od patnácti jsem se nacestovala a napracovala dost, nabrala jsem díky tomu spoustu krásných zkušeností, užila si to. I díky tomu jsem teď ve fázi, kdy si vychutnávám Ruminku a mateřství. Nemám pocit, že bych o něco přišla, že by mi někde něco utíkalo. Mateřství je pro mě krásné, obohacující.

Pracujete ale dál. Berete Ruminku s sebou?

Pravda je, že jsem žádnou pořádnou mateřskou neměla. Když se Ruminka narodila, porotcovala jsem zrovna v SuperStar. Částečný oddech jsem si dopřála jen asi dva nebo tři měsíce po porodu. Ke zpívání jsem se vrátila tak nějak přirozeně.

Malou beru většinou všude s sebou, ale poslední dobou je to trochu složité. Nejradši by se mnou stála na scéně a držela mě za ruku, když zpívám. Jakmile to nejde, pláče. Proto je lepší řešit to tak, že od ní na těch pár hodin odběhnu. Často s námi na vystoupení jezdí mamka, taťka nebo ségra, Ruminku někde zabaví a já můžu pracovat.

„Ruminka vždycky zlepší den nejen mně, ale i mým fanouškům,“ říká o své dvouleté dceři. Její fotky a videa často zveřejňuje na Instagramu. Foto: archiv Moniky Bagárové - Tereza Pall pro Linteo

Dá se to všechno zvládnout. I když musím říct, že zpětně nechápu, jak jsem si před mateřstvím mohla říkat, že toho mám moc a nestíhám. Teď teprve vidím, co to je nestíhat! (směje se) A taky u prvního dítěte vidím ty chyby, které jsem udělala, a vím, že u druhého dítěte je znovu neudělám.

Například?

Kojení. Rumince jsou už dva roky a já pořád kojím. Přineslo to svoje výhody, například jsem se i díky tomu po porodu vrátila na svoji původní váhu, přestože si ráda dávám českou kuchyni, třeba koprovku, svíčkovou, řízky s bramborovým salátem.

Rozhodně nelituju, že kojím, vytvořilo to mezi námi krásné pouto, ale vím, že příště bych kojila maximálně do roka. Děti jsou strašně chytrý, mazaný. Ruminka už moje mlíko nepotřebuje, ale pořád si radši vybere prso než běžný oběd. A já jako matka prvního dítěte podléhám.

Jakmile zabrečí, jsem z toho hotová, takže jí spoustu věcí dovolím. Snažím se ale i vychovávat, dát jí dobrý základ, jako dali moji rodiče mně. Chci, aby z ní vyrostl slušný člověk.

Co všechno jste si ze své původní rodiny odnesla?

Rodina mi dala úplně všechno. Mimo jiné i vztah k hudbě. Taťka je muzikant - bubeník. Jezdil se mnou v prvních letech na každý koncert. On i mamka mě hodně podporovali. Muzikantů bylo u nás v rodině víc, děda hrál na cimbál. Mamka má taky hudební sluch a moc hezky zpívá, ale stydí se.

Hudba u nás přirozeně patřila k životu. Ráda mám romskou hudbu, i když se jí profesionálně nevěnuju. Nebo jazz, který hodně hraje taťka.

V tomhle prostředí jsem přirozeně začala zpívat, a když mě taťka slyšel, řekl - jejda, je to tam! Poznal, že mám talent, a tak mě dali do hudebky na zpěv a taky na klavír. Nebylo to ale tak, že by mě někdo do něčeho tlačil.

Věděla jste už před účastí v SuperStar, že se chcete stát zpěvačkou?

Měla jsem různé nápady, čím bych chtěla být, a pokaždé to bylo něco jiného. Ale ta zpěvačka mě držela nejvíc. Jako malá jsem se dívala na SuperStar, když tam soutěžil Sámer Issa nebo Martina Balogová. Chtěla jsem na tom jevišti a před kamerou stát taky.

Nevím, co bych dělala, kdyby mi zpívání nevyšlo. Možná bych se stala učitelkou v mateřské škole. Měla jsem vždycky moc ráda děti, proto jsem vystudovala střední pedagogickou školu.

Dařilo se vám skloubit školu a zpívání?

Šlo to, i když o některé hezké věci jsem přišla. Ve škole jsem hodně chyběla, měla jsem individuální studijní plán a žila spíš dospělácký život.

Řekli mi třeba - hezky voníš, ty přece nemůžeš být cikánka. Měla to být pochvala

Když jsem se dostala do SuperStar, chodila jsem do devítky na základce a celá třída mi držela palce. Na střední už to bylo jiné. Učitelé byli sice fajn, ale spolužáci se ke mně moc hezky nechovali. Brali to tak, že se ulejvám. Viděli jen, že nejsem pravidelně ve škole, ale nedocházelo jim, že se musím všechno doučit z cizích zápisků, nikdo mi nic nevysvětlil. Měla jsem ve třídě jedinou kamarádku, která byla rozumná.

Postavu má jako modelka, přestože miluje řízky s bramborovým salátem, svíčkovou nebo koprovku. Foto: archiv Moniky Bagárové - Branislav Šimončík

S předsudky kvůli svému romskému původu jste se ve škole nesetkala?

Moc ne. Spolužáci ani nevěřili, že jsem cikánka. Řekli mi třeba - hezky voníš, ty přece nemůžeš být cikánka. Sice to měla být pochvala, ale zároveň je z toho vidět, jak mají lidi cikány zafixovaný.

Romové jsou taky vzdělaní, čistí, umějí být velmi slušní. Doma mají kolikrát naklizeno víc než bílí

Média ukazují Romy ve světle, které není příliš lichotivé. Když pak bílý potká Roma, který je slušný a vzdělaný, nemůže tomu uvěřit.

Doba se přitom posunula, Romové jsou taky vzdělaní, čistí, umějí být velmi slušní. Jsem ráda, že mám spoustu takových skvělých Romů kolem sebe. Můžou být někdy i příkladem české majoritě. Doma mají kolikrát naklizeno víc než bílí. (odmlčí se) Díváte se na Výměnu manželek?

Nějaké díly jsem viděla.

Tam je dobře vidět, jak lidi žijí, Romové i Češi. Mám ten pořad ráda, je to pro mě relax. Ale taky se u toho někdy vynervuju, když vidím, jak hrozně se tam některé rodiny starají o děti. Špatně je mi pak z toho.

Ale co je podstatné - už několikrát se natáčelo v romských rodinách a tam se ukázalo, jak můžou být Romové čistotní. Za to si toho pořadu cením, i když je komerční.

Sama bych se výměny nezúčastnila, nenašla bych k tomu odvahu. Aby se celý národ díval, jestli mám vytřeno za pračkou? To ne. (směje se)

Třeba se pár lidí zbaví předsudků po přečtení našeho rozhovoru...

Třeba. Ale víte, proč ty předsudky existují? Svoji roli hrají už zmíněná média, ale potom jsou tu taky Romové, kteří nežijí tak, jak by se žít mělo. Když se projdu Brnem, vidím občas ty extrémy, ušmudlané romské děti, které žebrají peníze a není o ně pořádně postaráno.

Bylo by potřeba zabývat se romskými osadami a ghetty, rozpustit je a jejich obyvatele rozmístit mezi slušné lidi, aby viděli, jak se dá žít. A aby pochopili, že základ je vzdělání.

Jak by potom jejich děti nastoupily do školy mezi ostatní slušné děti ať už bílé, nebo romské, přizpůsobily by se a přetrhnul by se ten špatný koloběh. Jenže takové řešení vyžaduje spoustu energie a peněz. Nikomu se do toho nechce investovat.

S babičkou si pořád volám. Jsme prostě rodina. Bereme to tak, že nic důležitějšího v životě není

Možná jsou ti Romové v osadách šťastní, je jim tam dobře, vždyť ani nic jiného neznají. Ale není správné je tak nechávat. Vychovají děti, které se jednou vydají stejným směrem jako jejich rodiče, a ten problém nikdy nezmizí.

Měla jsem štěstí, že mi rodiče předali správné hodnoty, a přála bych to všem.

Monika Bagárová Foto: archiv Moniky Bagárové - Katarína Šlesárová

Odnesla jste si z rodiny i nějaké pozitivní hodnoty, které bývají typické právě pro Romy?

Soudržnost. To, jak to má naše rodina, je až extrém. Jsme spolu furt, pořád se navštěvujeme. Nemám den, kdy bych nezavolala mamce. Nemám den, kdy bych nemluvila s taťkou. S babičkou si taky pořád volám. Jsme prostě rodina. Bereme to tak, že nic důležitějšího v životě není. Jsem za to strašně ráda.

Děti si myslí, že by se měly osamostatnit, to je v pořádku. Ale máma a táta jsou v životě přece důležitý, ne?

Občas mi řekne kamarádka - ty jo, já bych nevydržela takhle dlouho s mamkou. To s ní jsi skoro každý den? A já na to říkám - to je, co? To je super, viď? Tak běž dneska taky pozdravit svoji mamku a řekni jí, že ju máš ráda! Však to je krásný, ne?

Naopak mi připadá smutný, když se děti a rodiče rozdělí. Děti si myslí, že by se měly osamostatnit, to je v pořádku, ale máma a táta jsou v životě přece pořád důležitý, ne?

Určitě ano, můžeme si o nich ještě chvíli povídat. Co dělají za práci?

Mamka pracuje už patnáct let ve výrobě počítačových serverů. Vstává na směny v půl šesté a chodí domů v půl sedmé, tři dny v týdnu, někdy čtyři. Hlídá Ruminku, když má volno, ale taky jí dopřeju odpočinek. Je mi líto, když vidím, že je unavená, chci, aby si oddechla.

Tatínek pracuje v Muzeu romské kultury v Brně jako auditor. To znamená, že přehrává různé nahrávky, které souvisejí s historií Romů, třeba vzpomínky z války, z romského holocaustu. Stane se, že přijde z práce a nemá náladu, řekne - dneska jsem brečel. Někdy jsou to smutné věci, když poslouchá, jak lidi vzpomínají, co hrozného zažili.

Myslím, že jinak je to moc hezká práce, pořádají různé výstavy. Je to jediné romské muzeum v Česku. Pracoval v něm dokonce i můj dědeček, patnáct let v recepci. A babička tam zase provádí lidi výstavou. Občas má na sobě dokonce romský kroj.

Vím, že umíte romsky. Naučíte ten jazyk i Ruminku?

Asi ji do toho nebudu tlačit. Ani já neumím kdovíjak. Sice rozumím a občas mluvím, ale ne úplně dobře. To můj taťka, ten mluví romsky plynule. Děda taky mluví pěkně.

Ségra, ta zase vůbec, té se vždycky smějeme, že nerozumí, ani když se řekne romsky něco úplně jednoduchého. Mamka je napůl Češka, romsky rozumí.

Monika Bagárová Foto: archiv Moniky Bagárové - Lukáš Vrtílek

Někdy mě zamrzí, že neumím tak dobře, chtěla bych mluvit víc. Je to krásný jazyk, i v muzice je romština krásná.

Nechtěli rodiče, abyste si vybrala romského manžela?

Ne. (důrazně) My jsme ti moderní Romové. Už je nová doba. Dřív to tak bylo a někteří to tak asi pořád mají, třeba olašští cigáni, ti hodně dodržují romské zvyky. My sice taky udržujeme zvyky, ale nezasahujeme do života dospělého dítěte.

S partnerem nejste manželé. Ani to rodičům nevadí? Neptají se, kdy bude svatba?

Moji rodiče jsou spolu celý život, dvacet devět let, ale ani oni svatbu neměli. I když taťka by si teď mamku chtěl vzít, říká to. Už nějakou dobu totiž žijeme jako křesťané intenzivněji než dřív, nejvíc taťka, ten nás k tomu přivedl. Jsem za to ráda, víra mi dává klid na srdci i na duši.

Mám v telefonu staženou Bibli, aplikaci, ukazuje se mi tam každý den jiný verš, který si přečtu. Často sedí přesně k tomu, co právě ten den prožívám.

Počkejte, schválně se podívám, co je tam dneska. (hledá v telefonu a pak čte) „Neboj se, já jsem s tebou, nestrachuj se, já jsem tvůj Bůh. Posilním tě a podpořím, podepřu tě svou spravedlivou pravicí.“ To je hezký, ne? Nemáme se ničeho bát, všechno bude dobrý. To je potřeba vědět, hlavně v dnešní době.

Ale zpátky k té svatbě... V církvi se svatba bere jako důležitá, proto ji taťka začal řešit. Ale samozřejmě ani v tomhle nejsme žádní extremisti.

Taková romská svatba, to je asi velká událost.

No právě! Sjede se na ni třeba pět set lidí. Když se u nás dělá svatba, musí to být se vším všudy. Romské svatby jsou nezapomenutelné.

Chtěla byste jednou taky takovou?

Chtěla bych, aj nechtěla. Když si uvědomím, kolik je kolem toho starostí... Ve výsledku si to nevěsta sice snad užije, ale zároveň musí řešit tolik věcí...

Bulvární fotografové na mě čekali před domem, schovávali se za auta. Média z naší krize žila

Partner svatbu nechce. Říká, že si vztah nepotřebuje potvrzovat svatbou. Pro mě svatba znamená ujištění, že je ten vztah na pořád. (odmlčí se) To se stává, že nemusíte mít stejný názor s partnerem.

Nemusíme o tom mluvit, pokud nebudete chtít, ale zeptám se... Bulvární média v posledních měsících propírala vaši partnerskou krizi. V prosinci jste na svém instagramovém profilu dokonce oznámila rozchod, ale nedávno jste s Machmudem vyrazili na společnou dovolenou. Už je mezi vámi všechno v pořádku?

Řekla jsem si, že už svůj partnerský život nebudu veřejně řešit. Každý může mít období, kdy na tom není dobře nebo kdy mu to ve vztahu nefunguje. Kdybych mohla vrátit čas, už bych ten post o rozchodu na Instagram nenapsala.

Partner Machmud Muradov pochází z rodiny tádžických Uzbeků. Foto: Profimedia.cz

Nebylo mi příjemné, že se to pak všude řešilo. Bulvární fotografové na mě čekali před domem, schovávali se za auta. Kdykoli jsme vyšli z domu nebo jsem domů přijela, tak tam někdo z bulváru byl.

Média z naší krize žila, ale nezlobím se na ně, byla to moje chyba. Rozhodla jsem se, že ať už to teď mezi námi je a bude jakkoli, nebudu o tom veřejně mluvit.

Chápu. Fotky a videa malé Ruminky svým fanouškům ale předpokládám neodepřete...?

Ruminka je to jediné, co teď na Instagram ze soukromí dávám. Kromě toho se moji fanoušci mohou těšit na novou desku, o níž jsem zatím nikde nemluvila. Ani dnes nechci být konkrétní, prozradím jen, že ji chystám a že to bude doufám krásné překvapení.

Snažím se soustředit na pozitivní věci. Těší mě, že Ruminka dělá radost nejen mně a mojí rodině, ale prostřednictvím Instagramu taky spoustě dalších lidí. Když tam jeden den nedám video nebo fotku s Ruminkou, už mi chodí zprávy: „Kde je Ruminka? Nám je po ní smutno.“ Ruminka vždycky zlepší den.