Miroslav Šimůnek: Závislost jsem začal léčit za minutu dvanáct

Svou hereckou kariéru jste zahájil v pohádce Z pekla štěstí. Měl jste někdy z pekla štěstí i ve svém vlastním životě?

Několikrát. Velké štěstí jsem měl třeba na některé role v zahraničí. Vyhrál jsem sérii castingů pro britskou televizní stanici ITV a zahrál si hlavní roli ve filmu A Good Murder. Štěstí jsem měl i při castingu v Los Angeles. Měl jsem díky tomu možnost nahlédnout do slavného studia 20th Century Fox v Hollywoodu.

Ovšem tady vždycky platilo, že štěstí přeje připraveným. Já jsem totiž vždycky připravený byl. Šest let jsem makal jako blázen, abych něčeho takového dosáhnul. A ono se to pak podařilo.

Poslední dobou jsem měl ale obrovské štěstí hlavně v osobním životě, a to na lidi, kteří mi pomohli dostat se ze závislosti na lécích. Bez nich už bych mohl být mrtvý.

Ano, to je jeden z důvodů, proč se na to štěstí ptám. Nedávno jste o léčbě závislosti otevřeně promluvil. Co konkrétně se stalo?

Ono to vlastně začalo už mým narozením. Odmalička jsem byl noční pták, který měl problémy s nespavostí – trvalo mi i čtyři hodiny, než jsem usnul. Ráno jsem pak měl samozřejmě problémy vstát. Zaspal jsem kvůli tomu i některé důležité životní události, jako byla maturita nebo přijímačky. Zkrátka to nešlo.

A tak jsem jednoho krásného dne sáhnul po prášku na spaní. Od té doby jsem léky užíval pravidelně a jejich dávky postupně zvyšoval. No a dotáhl jsem to až k závislosti.

Říkáte, že jste měl problémy už od dětství. Co na to vaši rodiče?

Dvakrát mě vzali k lékaři, bylo to v šesti a dvanácti letech. Dostal jsem za úkol dělat nějaká dechová cvičení, nic z toho ale nepomohlo.

Filmový debut Miroslava Šimůnka. V pohádce Z pekla štěstí (1999) si zahrál poctivého a čestného chasníka Honzu. Na snímku je spolu s Michaelou Kuklovou (vlevo), Karlem Lieblem (druhý zprava) a Lukášem Vaculíkem (vpravo). Foto: Digital Media Production

Jak taková bezesná noc vypadala? Co jste dělal?

Většinou jsem ležel na posteli a koukal do zdi. Hlavou se mi honily různé myšlenky a nešly zastavit.

Kdy jste sáhl po první pilulce na spaní? Pamatujete si ten okamžik?

Přesně ten okamžik si nepamatuju, ale bylo to někdy ve třiceti letech. Přijel jsem tehdy z Ameriky a dostával velké množství pracovních nabídek. Samozřejmě jsem je chtěl všechny stihnout, nic jsem nechtěl odmítat. A tak jsem zažíval obrovské pracovní vytížení.

Musíte si dát další dávku proto, abyste spala. Pořádně jsem nespal skoro osm let v kuse

Z představení jsem přijel domů třeba ve dvě hodiny ráno a v šest už jsem zase musel vstávat. Na spánek mi zbývaly maximálně čtyři hodiny. Jenomže usnout nešlo. Ono to totiž moc nejde – shodit hned po příchodu domů oblečení a lehnout. Všechno to ve vás ještě doutná, musíte to vstřebat, uklidnit hlavu... teprve pak si můžete jít lehnout.

Jenomže já jsem potřeboval být druhý den zase fit. A tak jsem sáhnul po práškách.

Pomohly? Vyspal jste se?

Na začátku jsem opravdu usnul. Ale postupem času přestala jedna tableta stačit. Začal jsem dávky zvyšovat. Začal jsem půlkou prášku, pak jsem vzal jednu tabletu, dvě, tři... až jsem to dotáhl na třicet denně. Bylo to postupný, pomalý a nebezpečný.

Jaký byl spánek vyvolaný léky? Byl stejně vydatný jako ten přirozený?

Rozhodně ne. Lišilo se to razantně a zásadně. Po stilnoxu nebo zolpidemu, což jsou prášky na usnutí, nikoliv na spaní, nespíte hluboce. Spánek je celou dobu lehký a povrchní.

Už po čtyřech hodinách se navíc znovu probouzíte. Musíte si dát další dávku proto, abyste spala dál. Tím pádem se pořádně nevyspíte. Já jsem vlastně osm let v kuse pořádně nespal.

Kdy jste si uvědomil, že máte problém?

Když jsem několikrát zkolaboval přímo na pódiu a odjel jsem pro jistotu do nemocnice. Už jsem prostě nemohl, neměl jsem sílu.

Miroslav Šimůnek a Lucie Vondráčková v romantické komedii Léto s gentlemanem. Foto: Bioscop

To se objevilo i v médiích, jsou to zhruba čtyři roky zpátky. Na léčení jste se ale vydal až loni. Co se dělo mezitím?

Zkoušel jsem dávky snižovat sám, ale moc mi to nešlo. Jak říkají doktoři: člověk se z tak vysokých dávek, které vedou k závislosti, nemůže dostat sám.

Já jsem tomu ale nevěřil, chtěl jsem to zvládnout s pomocí vlastních sil. Takže jsem třeba na týden snížil dávku a užíval „jen“ šest prášků místo třiceti.

Doktorka mě strašila, že mě zavřou do pokoje bez kliky a budu křičet do prázdna

Už druhý týden jsem ji ale zase zvedl, protože jsem to velké pracovní vypětí nezvládal. Takto jsem to vedl několik dlouhých let. Naštěstí jsem nakonec potkal svou současnou přítelkyni, která mi pomohla – to ona zorganizovala léčení v nemocnici.

Předpokládám, že vám pomohl i lockdown, během kterého pracovní vytížení ustalo...

Samozřejmě. Té nucené pauzy jsem využil. Předtím jsem se bál, že ztratím práci, chtěl jsem plnit svoje povinnosti a závazky. Lockdown mi proto přišel paradoxně vhod.

Jedna doktorka mě navíc od léčení závislosti v nemocnici odrazovala. Tvrdila, že léčba je zbytečná a nepomůže mi. Strašila mě, že mě zavřou do pokoje bez kliky, přivážou mě k posteli, budu křičet do prázdna a zmítat se v halucinacích...

Včera mi dokonce poslala zprávu, že jsem naivní, když si myslím, že jsem vyléčený.

To nikomu nepřišlo divné, že vám lékařka předepisovala i třicet tablet denně? Třeba zdravotní pojišťovně?

Ono se to obecně dělá tak, že lékař vystaví recepty i na jiné osoby – na svoje babičky, dědečky, tatínky... kteří to neberou, ale berete to vy. Je to byznys.

„Během lockdownu pracuju manuálně, a to i patnáct hodin denně. Rozvážím pizzu,“ říká herec. Foto: Profimedia.cz

Takže fiktivní vykazování?

Přesně tak. Dneska už se to zaplaťpánbůh kontroluje, protože se zavedl elektronický recept, dlouho to ale fungovalo tak, jak jsem popsal. Já ale nechci na nikoho házet špínu. Nechci ani dělat problémy konkrétním lidem.

Nastoupil jste tedy léčbu v psychiatrické nemocnici. Ta trvala jenom šest týdnů, tedy poměrně krátkou dobu. Jak vypadala?

Moje léčba byla skutečně unikátně krátká. Většina lidí v nemocnici stráví několik dlouhých měsíců. Já jsem to tak ale chtěl. Strašně moc jsem usiloval o to, abych se z toho dostal. Sám jsem si ubíral prášky, podstupoval jsem terapie. Paní primářka v nemocnici mi říkala, že se to podaří jen jednomu procentu pacientů. Musíte zkrátka chtít, a to moc.

Jedno vím naprosto jistě: k lékům už se nikdy nevrátím

Další předpoklad úspěchu je, že se nevrátíte do stejného prostředí, v jakém jste žili předtím. Přestěhoval jsem se proto z Prahy do Brna, kde mám kolem sebe výborné kamarády a podporu.

Moje štěstí je i v tom, že jsem přijel prakticky do mrtvého města. Nejsou otevřené žádné restaurace, nikdo nestresuje a nespěchá. Návrat do reality byl proto příjemný.

Nebojíte se tedy, co bude, až skončí omezení a vy se vrátíte na divadelní prkna a před kamery?

Samozřejmě to bude těžší, protože budu v Praze, budu tam sám, bez dohledu, bez kontroly. Ale jedno vím naprosto jistě: už se k lékům nikdy nevrátím.

Používáte teď nějakou speciální techniku, jak dobře usnout?

U mě je to teď tak, že skoro každý den pracuju manuálně, a to i patnáct hodin denně. Rozvážím pizzu. Takže jsem tak unavený, že většinou usnu do půl hodiny.

V hlavní roli televizní pohádky Prsten krále řeky. Foto: Česká televize

Říkáte, že ze závislosti na lécích jste se dostal. Nespavostí jste ale trpěl odjakživa. Vysvětlili vám lékaři v nemocnici, z čeho to plyne?

Ne. Tohle vám nikdo neřekne a nevysvětlí. Tak jsme se prostě narodili (sovy). Když jsem nad tím přemýšlel, tak roli může hrát třeba to, že jsem se narodil ve znamení Berana. V hlavě se mi proto pořád honí miliony myšlenek. Přelívají se, mozek nejde dlouho vypnout.

Nezkoušel jste nějakou meditační techniku na zklidnění?

Zkoušel, ale prozatím bez výsledku. Je to hodně dlouhý proces a musí se na tom hodně pracovat. Dokonce jsem zkoušel i nějaké alternativní metody, jako jsou léčitel či šaman. Strávil jsem s ním celý den a noc, působením energie se mě pokoušel přimět ke spánku. Bezvýsledně.

Od propuštění z léčení se mi zdálo tolik snů, že bych mohl napsat sedm filmů

Jsou teď vaše noci jiné? Jaká byla například hned ta první po propuštění z nemocnice?

Víte co? Po dlouhé době se mi začaly zdát sny. Jsou živé a barvité, ne vždy hezké. Často jsou to sci-fi sny – možná kvůli filmům, co si pouštím před spaním.

Spousta umělců ze svých snů čerpá. Neplánujete je i vy nyní využít nějakým tvůrčím způsobem?

Je pravda, že třeba Steven Spielberg využil svého snu k natočení Star Wars. No, nevím. Mně se sice od propuštění z nemocnice zdálo tolik snů, že bych mohl napsat i sedm filmů, nejsem ale spisovatel. V minulosti jsem zkusil napsat dva filmy, ale žádný z nich jsem nakonec nedokončil.

Navíc když jsem nějaký ten polotovar dal přečíst scenáristovi, řekl: „Dobrý, ale teď musíš sehnat peníze, a to aspoň tři miliony korun. Pokud najdeš sponzora, tak se připrav, že tam bude muset hrát jeho dcera. A protože ta dcera lyžuje, budeš tam muset zakomponovat to její lyžování. Celé to budeš muset předělat.“ Takže jsem to vzdal. (směje se)

Miroslav Šimůnek se nevyhýbá ani televizním seriálům. V jednom z nich - v Modrém kódu - se potkal například s Adélou Gondíkovou. Foto: TV Prima

Vy ale máte vazby i přímo na Spielberga. Nebo ne?

Mám, s lidma od Spielberga jsem přišel do kontaktu na jednom ze svých castingů. Navíc moje bývalá žena je manažerka v Hollywoodu, takže pokud bych měl nějaký hodně dobrý scénář, tak by to asi možné bylo.

Oni to ale mají v Hollywoodu trochu jinak. Tam si filmové studio nebo televizní stanice samy řeknou, jaké téma chtějí točit, a rozhodí scenáristům zadání. Ti do měsíce něco napíšou, dostanou za to dva tisíce dolarů a pak se něco z toho upravuje dál.

Když už jsme se dostali k Americe... Vy jste prožil několik let v Buenos Aires, Montevideu, Santiagu... Proč jste si vybral právě tato místa?

Protože tam tenkrát dostala pracovní nabídku moje tehdejší manželka. Takže jsme to tam jeli zkusit a doufali, že se postupem času dostaneme z Jižní Ameriky do Spojených států.

Mojí ženě se to nakonec podařilo, já jsem ale po čtyřech letech odletěl do Londýna, kde jsem dostal hlavní roli ve zmíněném filmu A Good Murder.

Co jste celou tu dobu dělal v Latinské Americe?

Dělal jsem tam modela. Neuměl jsem totiž španělsky a oni zase neumí anglicky. V tomto oboru jsem se navíc rychle prosadil, protože mám modré oči, což je tam velká vzácnost.

Ze španělštiny jste nic nepochytil?

Já jsem nechtěl. Přišlo mi zbytečné věnovat se něčemu, co stejně nemám v plánu využít. Já jsem měl jasno v tom, že chci točit filmy v angličtině. Tomu jsem všechno přizpůsobil. Trénoval jsem angličtinu a její americký přízvuk.

Vidíte, dneska z vás mohla být třeba celebrita z mexické telenovely.

Možná (směje se). Ale já jsem tam zkrátka chodil jenom na castingy na focení reklamy.

Zmínil jste svoje úspěchy v Londýně. Pokud vím, dostal jste tam i nabídku angažmá v londýnském Národním divadle. Neuvažoval jste, že byste v zahraničí zůstal?

V Londýně ne, tehdy to bylo dost rasistické město – Britové totiž těžce nesli, že osmdesát procent obyvatel hlavního města jsou přistěhovalci.

„Až budu moct, s chutí se vrátím do Strašnického divadla,“ říká Miroslav Šimůnek. Nedávno tady s kolegy nazkoušel novou hru Cyrano. Foto: Strašnické divadlo

V Americe bych i zůstal, měl jsem tam i nějaké příležitosti, ale neměl jsem peníze. Na to, abych si pronajal byt a koupil auto, bez kterého se tam nehnete, jsem potřeboval alespoň půl milionu. Takže jsem se vrátil zpátky.

Jaký byl návrat do Česka?

Měl jsem tenkrát nabídku do seriálu Ulice, takže plynulý.

Málokteré filmové soutěži věřím. Vstupuje do toho politika a byznys

Když máte srovnání s filmem v Česku a v zahraničí... Jak si vedou čeští filmaři? Je něco, co jim chybí? Nebo jsou v něčem naopak lepší?

Jsem přesvědčený o tom, že Češi jsou daleko lepší profíci než Američani. Jsou tu skvělí kameramani, osvětlovači, zvukaři. Češi jsou mistři v těchto odvětvích. A Američani to vědí, proto sem taky jezdí spousta zahraničních štábů. Bohužel to, co českým filmařům chybí, jsou peníze.

Proč už se tedy nedokáže český film tolik prosadit v zahraničí?

To nevím. Ale pokud máte na mysli soutěže, tak já už dneska málokteré soutěži věřím. Mohutně do toho totiž vstupuje politika a byznys. O to jde především u Oscarů. Zdaleka to není jen o tom, že někdo natočí dobrý film.

Jsem například přesvědčen, že kdyby žil pan Jan Svěrák v Americe, byl by na Oscara nominovaný skoro každý rok. On tu nabídku dokonce i měl – po obdržení Oscara za Kolju ho zvali do Hollywoodu, aby další film natočil tam. On ji ale nepřijal, nechtělo se mu podléhat komerčnímu americkému stylu, chtěl dělat filmy pořád česky. To se mi moc líbilo a za to si ho nesmírně vážím.

Co nyní chystáte vy? Na co se můžeme těšit, až se definitivně uzdravíte?