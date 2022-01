Kuchařky sandtnerky: Nezbytnost každé dobré hospodyňky

Napsal totiž: „Dobromila pronikla velmi hluboko a velmi daleko do českého života právě proto, že pronikla až do kuchyně, do nejvlastnějšího světa tehdejších hospodyněk. Tam by nikdy nebyla vnikla nějaká poezie, ale kuchařská kniha tam vnikla a vykonala své dílo mimokuchyňské. Tu se naučily číst ženy, které by jinak nikdy se tomu nenaučily.“ Měl pravdu.