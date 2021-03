Helena Bonham Carterová ráda lidi šokuje

„Nikdy jsem nebyla otrokem trendů. Za ta léta jsem si dokázala vypěstovat okamžitě rozpoznatelný osobitý styl. Dokonce i vím proč. Léta mě tvůrci v historických filmech šněrovali do korzetů. Ty sice vytvarovaly postavu, ale dýchat se v nich nedalo. Proto jsem pro civil vymýšlela něco zcela opačného.

Helena mluvila i s tanečníkem Derekem Deanem, přítelem a společníkem princezny, dala si taky čaj s královským zahradníkem Roddym Llewellynem, se kterým prožila princezna, tehdy ještě vdaná za fotografa Armstronga-Jonese, románek. Byl o sedmnáct let mladší než ona.

Takže na jedné straně byla princezna mnohými nepochopena a hanobena, na straně druhé však mnohými milována,” vysvětluje Helena a dodává s úšklebkem: „Myslím, že mi bylo nenápadně naznačeno, že jsem jí podobná i v tom, že mám nyní o dvaadvacet let mladšího přítele."

Pro ty, kteří vyrostli v tomto století, je to sadistická čarodějka Bellatrix Lestrangeová ve filmech o Harrym Potterovi, pro dřívější generaci je spojená s horory a fantasy filmy Tima Burtona, a to ať už jako Mrtvá nevěsta, paní Lovettová, která peče bochánky plněné lidským masem ve Sweeney Todd: Ďábelský holič z Fleet Street, či jako Srdcová královna v Alence v říši divů, ti nejstarší si na ni vzpomenou v dobových dramatech, která jí přinesla nejvyšší ocenění.

Od devadesátých let spolupracovala se známými herci a režiséry. Jen namátkou s Melem Gibsonem v Hamletovi nebo Woodym Allenem v Mocné Afroditě.

„Po jeho návratu z nemocnice jsem matce pomáhala se o něho starat. Byla jsem totiž jediná, dva starší bratři už byli na vysoké. Když jsem v patnácti ale vyhrála soutěž v poezii, poslala jsem svou fotografii do castingového katalogu, od dětství jsem totiž věděla, že budu herečkou. A vyšlo to,“ dodá pyšně.

A co by Helen Bonham Carterové udělalo radost dnes? „Znovu se podívat na mé staré filmy. Přemýšlela jsem, že je někdy ukážu i své dceři. Ta ale pravděpodobně odtuší: ,Ach, mami, nebuď trapná! Musím s tím na ni tedy pomalu a třeba to spolu někdy dáme.“