Eva Leinweberová: Jsem ráda, že jsem se o umírající mámu postarala

Vyslovit vaše jméno rozhodně není lehké. Máte německé předky?

Určitě ano, ale v rodině mi už všichni blízcí umřeli, takže se nemám koho zeptat. Vím, že Lein znamená v němčině len a Weber tkadlec, takže mezi mými předky byli asi tkalci lnu.

Jedna babička, tátova maminka, byla Polka ze severní Moravy, tam někde by kdysi mohli žít. Druhá část rodiny je z Dobromilic na Prostějovsku. Mámin děda byl takový koumák, vymýšlel třeba závlahu na polích. Jednou si nechám udělat rodokmen, sama se ve všem zorientuju.

Přeskočíme k vašim rodičům a k vám. Chtěli, abyste vystudovala ekonomii, abyste měla jisté, slušné zaměstnání. Kde se to zvrtlo k herectví?

Hned na střední škole. Studovala jsem - před rokem 1989 velmi prestižní - zahraniční obchod, ale mě to tam od prváku strašně nebavilo. Po druháku jsem pak odjela na tábor pomáhat do kuchyně. Tam jsem potkala Janu Soukupovou, brněnskou kulturní redaktorku, a Kamilu Opletalovou, výtvarnici z brněnské Kamenné kolonie. Když jsem ji po prázdninách navštívila, byla jsem tím světem, umělci, fascinovaná. Začala jsem pokukovat po divadle.

Vzala jste do ruky telefonní seznam a obvolávala divadla?

Ne, šlo to jinak. Myslím si, že Jana mi řekla: Nechceš hrát s nějakými amatéry? Tak jsem se k nim vrhla a narazila na Jaroslava Achaba Haidlera. A o tom, že se stanu herečkou, asi rozhodl konkurz do Dětského studia na provázek (Divadlo Husa na provázku - pozn. red.), na nějž jsem šla s kamarádkou. Dostal ho tehdy na starosti Vladimír Morávek.

Kvůli divadlu jsem začala flákat školu. Máma plakala, táta se zlobil. Zpětně se jim nedivím. Kdyby mi tohle udělala dcera, byla bych úplně šílená. Maturitu jsem ale zvládla...

Vzali vás obě?

Vzali jen mě. Ale dnes je kamarádka dramaturgyně České televize, takže se kultury drží...

Já jsem to měla přímočařejší. Když jsem přišla do divadla, najednou jsem věděla: tohle chci dělat. Ne snad kvůli absolutní okamžité lásce k divadlu, ne že bych se vnímala jako fantastická herečka, spíš jsem se hned přimkla k lidem, k atmosféře, jež mi přišla jako životní filozofie.

Eva Leinweberová Foto: Jan Handrejch, Právo

Kolik vám bylo?

Šestnáct. Začala jsem flákat školu. Máma plakala, táta se zlobil. Zpětně se jim nedivím. Kdyby mi tohle udělala dcera, byla bych úplně šílená. Maturitu jsem ale zvládla...

Divadelní kariéru jste pak s režisérem Morávkem spojila dlouhodobě, že?

Je to tak. Podle mě dostal Dětské studio proto, aby „neotravoval“ normální soubor. Pracovala jsem tam s ním čtyři roky. Když ho ze dne na den vyhodili, najednou jsem nevěděla, co dělat. Tak jsem se přihlásila na DAMU.

A tam vás vzali hned?

Jo, ale šla jsem na alternu a loutkové divadlo (Katedra alternativního a loutkového divadla DAMU - pozn. red.). Přihlášku jsem podávala po termínu. Zatímco činohra byla uzavřená dávno, na alterně to bylo možné ještě pár dnů...

Jelikož jsem to potřebovala co nejrychleji, ale byla jsem v Brně, poslala jsem na DAMU s mou přihláškou kamaráda, studenta divadelní vědy. A měla jsem štěstí. Na katedře zrovna měli schůzi umělecké rady, a když pěkně poprosil, Honza Borna si přihlášku vzal a řekl: Tak jo, někam ji zařadím.

U Jana Borny a Jany Březinové jste následně studovala. Byly roky praxe ve studiu výhodou?

DAMU jsem asi nepotřebovala jako herečka, ale nutně jsem ji potřebovala jako člověk. Honza Borna mi hned na začátku řekl, že mi nemá vlastně co nabídnout, že budu stagnovat, jenže já tam hledala něco jiného.

Třeba Jana Březinová krásně dělala Čechova, napojily jsme se na sebe lidsky. Najednou mi někdo řekl, v čem jsem dobrá. Honza a Jana se stali takovou mou divadelní rodinou. Pomohli mi se sebevědomím, které jsem moc vysoké neměla.

V Revizorovi, v pražském Divadle ABC, hraje také s Pavlou Tomicovou. Foto: Městská divadla pražská

Bylo to kvůli rodičům, kteří si pro vás herectví vyloženě nepřáli?

Jednoznačně ano, vidím to teď na dceři, chce být taky herečka. Nikdo jí ale doma neříká, že to nemůže alespoň zkusit. Všem nám to přijde přirozené, protože já, tedy její máma, její táta, její babička i dědeček se v profesi pohybují či pohybovali.

Naopak moji rodiče byli otevřeně proti. Nedávno mi na třídním srazu, třicet let po maturitě, říkala má bývalá třídní, že za ní táta jel až domů a vysvětloval jí, že divadlo dělat nebudu.

O maminku jsem se starala tři roky. Byla po mrtvici, těžké operaci a já se rozhodla, že ji „rozchodím”. Věřila jsem, že to zvládnu. Šla jsem do toho, aniž bych cokoli věděla

Co mu tehdy odpověděla?

Že už to bude muset nechat na mně, že mě musí nechat jít... Táta mi divadlo nikdy neodpustil. Nikdy se na mě nebyl podívat, nesledoval to, co dělám. Máma se s tím časem smířila.

Dostaly jsme se k vaší mamince. Vzala jste si ji domů několik let před smrtí, těžce nemocnou. Je to důvod, proč jste nově patronkou organizace Pečuj doma?

Mám pocit, že se o tomto tématu moc nemluví. Konkrétně o situaci, kdy někdo z blízkých těžce onemocní a vy se rozhodnete postarat se o něj „do smrti“. Já se o maminku starala tři roky. Byla po mrtvici, těžké operaci a já se rozhodla, že ji „rozchodím“. Šla jsem do toho, aniž bych cokoli věděla. K tomu jsem měla malé dítě.

Litujete?

Ne, ovšem stálo mě to hodně sil. Taky proto, že jsem nevěděla, na co mám nárok, kdo mi může pomoci. Kdyby tehdy existovala organizace typu Pečuj doma, ušetřila by mi řadu trápení. Důležité je nemyslet jen na „nemocné“. Musí se myslet i na ty, co „se starají“. Zvláštní také je, že lidé kolem se o podobné situaci stále moc nechtějí bavit.

V představení Přes čáru, na fotce s Viktorem Dvořákem a Milanem Kačmarčíkem. Foto: Městská divadla pražská

Kde jste brala síly vy? Máma s malým dítětem, nepravidelnou pracovní dobou?

Jela jsem ze zásob, což mě později dohnalo. Máma se do Prahy přestěhovala z Moravy, když bylo naší Dorce půl roku. Už tu, skoro v osmdesáti, nezapustila kořínek. Když byly dceři tři, vážně onemocněla.

Z nemocnice odcházela s tím, že brzy zemře. Automaticky jsem brala, že bude doma, a ne v léčebně dlouhodobě nemocných. Ani ve snu mě nenapadlo, jak to bude těžké. Pro ni i pro mě. Cítila jsem se sama, byla jsem naštvaná, že péči nezvládám s nadhledem, pak na mámu, že „nespolupracuje“.

Viděla jsem jasný rozdíl mezi dítětem a člověkem, jenž odchází: jeden je čím dál lepší, druhý horší. Do toho jsem se rozváděla...

To jste přitom hrála v divadle, chodila na natáčení?

Snažila jsem se, co to šlo, ovšem podrobnosti po mně nechtějte. Nepamatuju si je. Do divadla jsem se vracela postupně po Dorčiných druhých narozeninách. Zpětně vím, že všechny ty mé naštvané pocity byly namístě.

A i o tomhle Pečuj doma mluví. Snaží se ukázat, že když nebudou v pohodě ti, kteří pečují, nebudou v pohodě ani ti, o něž pečují. Já sama jsem musela do nemocnice - a jednou jedinkrát jsem proto dala maminku do speciálního centra. Vrátila se mi pod silnými léky, už jsem ji znovu nevrátila do stavu, kdy odjížděla.

Byla pro vás její smrt „úleva”?

Já jsem to tak nevnímala. Myslela jsem si pořád, že jsem v pohodě. Sesypala jsem se až několik měsíců po její smrti. Ale aby to nevyznělo, že něčeho lituju. Jsem ráda, že jsem to dokázala, že jsem se o mámu postarala.

Postarat se umíte jak o druhé, tak o sebe - v mládí jste se v Praze na DAMU ocitla bez finanční podpory. Co vás živilo?

Ze začátku jsem byla jen ve škole, pak jsem začala pracovat v Cafe Ebel, kam Malgorzata Ebel vozila první kvalitní praženou kávu. Po Praze měla síť kaváren a zaměstnávala snad všechny herce, kteří to potřebovali.

Stala jste se díky ní znalkyní kávy?

Asi jo, mám problém dát si někde kávu, která není úplně dobrá.

Vraťme se od smutných věcí k těm radostným - hlouběji do dětství, na Moravu. Zmíním v té souvislosti televizní seriál Osada, kde hrajete. Vážně jste do podobné kolonie chat s rodiči kdysi jezdívala?

Stojí dodnes v Křenůvkách u Prostějova. Jezdívali jsme tam každý víkend, každé prázdniny. Vytvořili jsme dětskou partičku. Lítali jsme mezi chatami osady, bylo jich tam asi čtyřicet. Všichni z generace Husákových dětí, počítali jsme to podle let.

Z mého ročníku, 1973, nás bylo šest. Rok 1974 měl počty podobné. Vymýšleli jsme blbosti a rozvíjeli nejrůznější teorie. Pamatuju si, jak jsme řešili, co bychom dělali, kdyby se tam našla ropa.

Osada, příběhy z chatařské kolonie, běží v ČT od září. Foto: Česká televize - Tereza Suchánková

Ropa?

To byla doba, kdy Reagan (americký prezident Ronald Reagan, ve funkci 1981-1989, pozn. red.) pořád někde rozmisťoval rakety, televize o tom přinášela zprávy...

Takže jsme se báli a raději se předem shodli, že bychom ropu schovali a nikomu o ní neřekli. Rozhodli jsme se, že nechceme být bohatí a že hlavně chceme, aby ty naše chaty zůstaly stát.

Měli jste v nich vodu a elektřinu?

Elektřina tam byla, ovšem voda se brala v kýblech ze studny, byla uprostřed osady. Největší „hlína“ nastala, když se z ní plnila společná sprcha. Kýblovalo se ve dvou řadách: od studny ke sprše a zpátky. Vše končilo naplněním nádrže a tím, že jsme byli mokří...

Krásné vzpomínky mám taky na antukové hřiště, kde se hrál tenis, volejbal, sedávalo se kolem a vše se komentovalo. Nebo na obří táborák, který býval jednou ročně. Tam možná začaly mé první herecké krůčky. Běžel playback, my děti jsme tancovaly a tanečky uváděly.

Koukám, že jste žili komunitně ještě dřív, než se to stalo módní záležitostí.

K tomu patřila i komunitní výchova. Ráno nás rodiče vypustili, večer jsme se vrátily. Když jsme něco provedly, trestalo se to u chaty, kde se na vše přišlo. Facka sem, facka tam, bylo vyřešeno. Ke každé rodině také patřil pokřik, zvuky, jimiž rodiče potomky svolávali. Můj táta měl speciální pískot, jakmile zazněl, věděla jsem, že mám jít domů.

Rodiče chatu dávno prodali. Vy žijete v Praze. Vracíte se občas do Křenůvek?

Je to sice hodně dávno, tak deset patnáct let, ale byla jsem se tam podívat. Procházela jsem se osadou a zjišťovala jsem, že ty moje vzpomínky tam jsou pořád, že chaty většinou mají stejné majitele nebo je vlastní jejich děti. Potkala jsem spoustu lidí a bylo to až srdcervoucí.

Seriál podobné věci zachycuje s výraznou nadsázkou. Nebo to vidíte jinak?

Některé naše večery vypadaly podobně jako ty v Osadě. Nejvýraznější rozdíl proti tomu, co znám z dětství, je asi v tom, že za socialismu všichni měli plus minus stejně. Proto možná současným divákům může přijít divné, že hraju manželku milionáře, miliardáře a s mužem se snažíme vypadat „chudě“.

Ale třeba Rubalovy - Petru Nesvačilovou a Radka Holuba - rozhodně potkáte v každé osadě, bez ohledu na dobu. Sehnalovi - Pavla Beretová a Martin Myšička - jsou zase typický pár moderní doby. On, ajťák, vše řeší pomocí mobilu, internetu.

S Igorem Barešem - jako Južanovi - předstírají pro „dobro všech“, že jsou chudí. Foto: Česká televize - Radek Bajgar

Jela by s vámi dcera do podobné osady?

Já vám nevím. Chatu mám a dostat ji tam vyžaduje jisté úsilí. Nejdřív se jí nechce, ovšem pod určitým tlakem nakonec jede. Já tam bývám rozhodně častěji než ona. Přes léto, když je hezky, tam mívám naše tři kočky. Mohou chodit volně do zahrady...

K seriálové Osadě se váže i jeden váš kostým, tepláky po Jiřině Bohdalové. Líbí se vám?

Hrdě jsem je nosila. Konkrétně jsem vyfasovala tepláky po Jiřině Bohdalové z Pojišťovny štěstí... Mám vůbec štěstí na role, jež ze mě dělají ještě větší hrůzu, než jsem.

V Trpaslíkovi, za nímž stojí také Jan Prušinovský a Petr Kolečko, mi zase řekli, že budu nenalíčená. To jsem nemohla skousnout. Druhý den natáčení jsem si natajno přivezla černou tužku a na záchodě si namalovala alespoň obočí.

To vám pomohlo?

Psychicky rozhodně. Jediné, co se mnou mohla maskérka dělat podle pokynů, bylo lepení chlupů do podpaží. Proto mi tu tužku na obočí první den odmítla půjčit.

Jste herečka i žena. Můžete se pak na sebe dívat, když z vás záměrně dělají ošklivku?

V Trpaslíkovi jsem s tím bojovala. V nenalíčené podobě jsem měla pocit, že ukazuju něco, co má zůstat schované. Jakmile jsem ale začala hrát, přešlo to. Ostatně na role nafouknout, vycpat, zošklivit... jsem zvyklá. Teď jednu, Lolu, hraju v pražském Rokoku, v Kanibalkách Davida Drábka. Pořád jí, sní všechno, co vidí.

V pražském Rokoku v Kanibalkách 2: Soumrak starců (na snímku s Vandou Hybnerovou). Foto: Městská divadla pražská

To nezní špatně. Máte na jevišti dorty? Chlebíčky?

Ale kdepak! Jím trávu, kameny - tedy samozřejmě čokoládu, co jako kameny vypadá -, mátu, jazyk z boty, což je kus pita chleba, ale potom už tu botu okusuju skutečně, žužlám plášť.

Uf, divná paní. Už jste přišla na to, proč vás režiséři obsazují do podobných rolí?

Moje agentka říká, že je nikdo nezahraje tak dobře jako já.

To je skvělé vysvětlení. Zmínila jste, že vaše dcera chce být herečka. Chodívá za vámi do divadla? Pouští si filmy, seriály s vámi?

Chce být sice herečka, ale na žádné české filmy a seriály se nekouká. Výrazně upřednostňuje ty v angličtině. Jede i animé (japonské komiksy - pozn. red.). Taky do divadla přestala chodit. Je pak hrozně překvapená, když se jí zeptají, zda viděla ten a ten projekt, v němž hraju. Vyčítavě se mě ptá, proč jsem jí nic neřekla.

To mi připomíná, že na tatínka (Ondřej Nosálek - pozn. red.) se sem tam podívat jde. Třeba na Zátopka, za nějž dostal loni divadelní cenu, Thálii. To se mě až dotklo. Naše dcera tedy možná s příchodem puberty bojkotuje jen matku...

Účastníky zájezdu, kde hrajete Jituš, ale viděla, ne?

Ty jsem jí pustila. Ovšem utrpěla jistý šok, když mě viděla v tangách. Zkusila jsem to na ni i se Vzteklinou, kterou mám velmi ráda, tu nedokoukala vůbec.

Co ji teď vzít do kina na Kurz manželské touhy, kde hrajete? Je o kouzlu objímání a o tom, jak (ne)dokáže partnerské vztahy zachránit. Jak často objímáte své blízké?

Myslím si, že málo. Určitě bych se s někým ráda poňuchňala častěji. Jenže dcera už moc nechce a já víc blízkých ani nemám. Zpětně vím, že kdybych dostala šanci je objímat, dělávala bych to stokrát častěji, moc ráda. Objetí má velkou moc. Je základ lidského štěstí.

Kočičky na pomazlení nestačí?

Ty mi deficit vynahrazují.

„Nejraději vzpomínám na Účastníky zájezdu. Byl to první film Jirky Vejdělka. Všichni jsme byli podobně staří. Mohli jsme do filmu mluvit, což bylo fajn. Z posledních svých projektů mám ráda Vzteklinu, a i toho Trpaslíka,“ ohlíží se. Foto: Jan Handrejch, Právo

A myslíte si, že cílené „mačkání” dokáže vztah zachránit?

Podívejte se na film. Podle mě není o tom, že se vše vyřeší tím, že se budeme víc objímat. Protože tam, kde lidi k sobě cestu ztratili, už nic nepomůže.

Chodíte sama vůbec do kina?

Sama ne, ale naposledy jsem byla s dcerou na Princezně zakleté v čase. Koupily jsme si i čokoládu a pod povinnými rouškami jsme ji ujídaly. Ven jsme poté vyšly s rouškami úplně hnědými. Moc spokojené, pohádka je krásná. Myslím si, že na tenhle den nikdy nezapomenu.

Covid vaši profesi hodně ochromil. Co ale taky vím, že Městská divadla pražská, kde působíte, nazkoušela hned několik premiér. A v jedné hře máte roli i hezkou...

To určitě myslíte představení Přes čáru. Premiéru mělo v září, v Rokoku. Hraju tam roli dvou matek: jedna z nich umře, druhá z nich umře taky, ale až úplně na konci, to se jen řekne...

Podobné jsme si dřív s Pavlou Tomicovou asi byly. Většinou o mně, asi kvůli nezapamatovatelnému příjmení, říkali: To je ta druhá, ne Tomicová...

Počkejte, to zase není tak hezké, jak jsem si načetla.

Ona ta hra hezká je. Napsal ji Němec Philipp Löhle, který se byl na naši verzi (zrežírovanou talentovaným mlaďochem Tomášem Loužným) i podívat. Moc se mu líbila. Aby ne. Tuhle hru jsme zkoušeli za covidu od loňského listopadu každý měsíc. Hráli jsme ji do prázdného sálu, ale já si to užívala.

Taky proto, že jsem pracovala se samými mlaďochy. Děti mi hrají Zděnek Piškula, Darija Pavlovičová a Eliška Friedrichová. Já si vůbec s jejich generací ohromně rozumím. V lecčems jsou mi blíž než část mých vrstevníků.

Na jevišti často stojíte vedle Pavly Tomicové. Vidíte podobu, již vám občas přisuzují?