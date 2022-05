Dvaašedesátiletou profesionální modelku proslavily její přiznané vrásky a šedivé vlasy

I z tohoto důvodu šla proti proudu a místo barvení vlasů se rozhodla přiznat svůj věk a šediny. „Tím, že přiznávám své šedivé vlasy, vrásky a obecně svůj věk, cítím se mnohem jistější a lidé to oceňují,” vysvětluje pro agenturu Reuters Kathi.

Úspěch videa překvapil i samotnou Sophii, která o své matce prohlásila: „S věkem přichází moudrost a životní zkušenosti, a to je docela slušný kompromis za krásu. Moje máma je mou nejlepší kamarádkou a moc si uvědomuji, že ne každý má to štěstí mít takový vztah se svými rodiči. Na svou maminku jsem tak náležitě hrdá, protože tolik lidí se bojí zestárnout a moje maminka je zdárným příkladem toho, že je lepší to přijmout.”