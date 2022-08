Dětské letní katastrofy. Jak si poradit?

Odřeniny, zlomeniny, různé nevolnosti či štípance od hmyzu atd. vyžadují, aby rodiče alespoň rámcově věděli, co si počít.

„Je vždy důležité, jak dítě spadlo a jestli rodiče pád viděli. Rozhodně bychom měli spěchat k lékaři, když bylo dítě v bezvědomí, došlo k úderu do hlavy, stěžuje si na bolest, při zlomenině končetiny a když má mnohočetné krvácející odřeniny, ale i při úderu do břicha třeba řídítky. Tam by mohlo dojít k poranění orgánů, jako jsou játra nebo slezina, a vnitřnímu krvácení,“ říká Jan Boženský, primář dětského oddělení Nemocnice Agel v Ostravě-Vítkovicích.