Jana Rovenská, Právo

„Nemohu říct, že bych v začátku své kariéry nebyla za tyto role vděčná. Užila jsem si třeba Popelku v režii vynikajícího Kennentha Branagha či jeho divadelní Julii stejně jako vzpurnou Lady Rose MacClareovou v Panství Downton a Natašu v seriálu Vojna a mír. Právě díky nim si mě všimli i další tvůrci. Teď už ale pochopili, že zvládnu roli i bez velkých dobových rób,“ prozrazuje s úsměvem sympatická Lily Jamesová.

Proto už v roce 2017 s chutí přijala dvě nabídky na zcela odlišné postavy – moderní Američanku v hudebním thrilleru Baby Driver a osobní sekretářku Winstona Churchilla v historické Nejtemnější hodině. Právě ty pro ni byly odrazovým můstkem i k hollywoodské kariéře.

„Debora v odvážné moderní pop-art krimi Baby Driver se mi hrála výborně i proto, že jsem se s ní mohla v mnohém ztotožnit. Také ještě hledá své místo pod sluncem, je impulzivní, je to snílek milující muziku. A když jí do života vpadne chlapík stejného ražení, zamiluje se a jde s ním,“ vysvětluje

Se stejně talentovaným Anselem Elgortem v hudební krimi Baby Driver.

FOTO: Profimedia.cz

Role Elizabeth Laytonové, poslední osobní sekretářky Winstona Churchilla, která pro něho pracovala během druhé světové války, byla pro ni, jak prozradí, ještě větší výzva.

„Jen si představte, že mi ještě nebylo osmadvacet a hrála jsem po boku takové britské ikony, jakou je Gary Oldman, a další výborné Angličanky Kristin Scott Thomasové. Při nich prostě nemůžete nic zkazit. Pro mladou herečku je to ta nejlepší škola. Navíc jsem se s nimi sblížila. S Garym jsme se nasmáli, když přišel na generálku už zcela změněný do podoby Winstona Churchilla.

Ještě musím dodat, že na herecké veličiny mám od začátku svého hraní nesmírné štěstí. Jen namátkou je to už zmíněná Popelka (2015), kde jsem hrála s oscarovou Cate Blanchetovou, v dalším válečném dramatu The Exception (2016) to byl zase slavný Kanaďan Christopher Plummer, v Baby Driver výborný Kevin Spacey a v Mamma Mia! Here We Go Again (2018) fenomenální Meryl Streepová, co víc dodat?“

Lily Jamesová na muzikálech vyrostla. „Muzikál je moje srdeční záležitost. Vyrůstala jsem s těmi světoznámými, jako je My Fair Lady, Za zvuků hudby a Čaroděj ze země Oz. Být jejich součástí mě naplňuje a přináší mi uspokojení. Když jsem pak měla hrát mladou Donnu, vzala jsem výzvu velice vážně. Měla jsem i zvukový záznam Meryl Streepové, každou řádku, kterou nazpívala v prvním filmu, jsem uměla nazpaměť, celou Abbu znám i pozpátku,“ svěřuje se a dodá:

„Miluju i historii, ale točit po Nejtemnější hodině, filmované hlavně v podzemí a v bunkrech, kde na vás doléhala tíha války, muzikál Mamma Mia, který jsem pod jižním sluncem prozpívala a protančila, bylo ohromně osvěžující.“

Americký akcent zvládá výborně i proto, že ho má, jak říká, v krvi. „Tatínek James Thompson, jinak skvělý muzikant, který nás bohužel v roce 2008 opustil, byl Američan, moje babička zase americká herečka Helen Hortonová, takže je to v rodině,“ směje se.

V pohádkové Popelce se skotským hercem Richardem Maddenem

FOTO: Profimedia.cz

Na otázku, zdali chtěla být vždy herečkou, nebo zvažovala i pěveckou dráhu, odpovídá:

„Zpěv jsem milovala odmalička. V jedné chvíli jsem si říkala, že zpívání je to, čemu bych se měla profesně věnovat. Teď jsem ale ráda, že jsem se zaměřila na hraní. Zpěv ale dál zůstane mou vášní,“ tvrdí absolventka prestižní londýnské Hudební a dramatické školy v Guildhallu.

Konečně se Lily Jamesová dostává k novému hudebnímu snímku Yesterday, kde se představí jako Ellie, věrná kamarádka neúspěšného muzikanta Jacka. Ten se ale stane po magické nehodě autobusu během tajemného globálního zatmění ze dne na den slavným. Je totiž jediný, kdo si pamatuje písně slavných Beatles. Ale jak jeho hvězda stoupá, riskuje, že Ellie, jedinou osobu, která mu vždy věřila a pomáhala, ztratí.

„Ty nádherné písně Beatles v Yesterday mě znovu dostaly, moc jsem si je užila, stejně jako roli mladé holky, která se musí vyrovnat se vztahem omámeným slávou. Dělat více současného filmu je cesta, kterou chci jít dál, v něm se mohu vyjádřit způsobem, který je mi lidsky nejbližší.

Jsem ráda, že jsem se zbavila princezen a krinolín. Je ale dobře, že i v nových rolích mladých, moderních dívek, a to jak v Baby Driver, tak v Yesterday, mě provází láska. Ne nadarmo přece Beatles složili písničku All You Need Is Love,“ odtuší na závěr Lily Jamesová, zamilovaná do svého přítele, populárního anglického herce Matta Smitha, známého hlavně ze sci-fi Pán času a z historického seriálu The Crown v roli prince Philipa.