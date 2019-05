lin, Novinky

Rihanna (vlastním jménem Robyn Rihanna Fenty), která proslula hity jako Umbrella, Diamonds či Rude Boy, oficiálně představila módní značku, která navazuje na její úspěšnou stejnojmennou značku kosmetiky.

První kolekce je plná retro střihů, kterým dominují výrazně vycpaná ramena a strukturované linie. Co se týče materiálů, převažuje denim a látky v neutrálních tónech.

Kolekce zahrnuje jak dámské, tak pánské kousky. Sama Rihanna své návrhy nosila ještě dříve, než proběhlo jejich oficiální představení. Na sociálních sítích pak sledovala, jaké mají ohlasy.

„Ženu, která nosí značku Fenty, nelze přesně popsat. Je mnohostranná, obléká se podle nálady, příležitosti a toho, jak se cítí. Myslím, že všechny ženy jsou náladové a nechtějí si nechat radit, co by měly nosit. Přesně to odráží moje značka a oblečení, které navrhuji,“ říká Rihanna pro agenturu Reuters.

Rihanna představila v Paříži novou módní značku

FOTO: Reuters

Spojení luxusního koncernu LVMH s novou Rihanninou značkou je pro francouzskou skupinu ojedinělý krok, který pramení ze stále rostoucí poptávky po spolupráci celebrit s luxusní módou u mladých spotřebitelů.

Značka Fenty bude v současnosti dostupná prostřednictvím krátkodobých pop-upů a webové stránky. Ceny produktů se budou pohybovat kolem patnácti tisíc korun za šaty, třinácti tisíc za boty a sedmi tisíc za bižuterii.