Jana Rovenská, Právo

Charismatický blonďák pokračuje: „Přátelství s oceánem a surfování ze mě udělaly člověka, jaký jsem. Moje vášeň pro surfování je známá, bylo mi patnáct, když jsem si to šel poprvé zkusit. Navíc v Austrálii jsme obklopeni mořem, je součástí našeho dospívání, je tedy zcela přirozené, že naše filmy jsou jím ovlivněny. Když jsem si pak přečetl předlohu knihy Breath od australského spisovatele Tima Wintona, bylo mi jasné, že je to téma pro mě.“

Film je tedy pro Simona Bakera velice osobní a nebude jediný. Letos jde do kin jeho britský snímek s názvem 90 minut. Režie se pro něho stala novou výzvou.

„V létě mi bude padesát, a to je čas na změnu. Hraní je legrace, zábava, režírování je víc stimulující, víc strhující, víc vzrušující. Navíc jsem si režii už zkusil při natáčení několika epizod v různých seriálech, Mentalistu nevyjímaje. Nebylo to tedy tak složité, jen zcela přirozená otázka vývoje,“ dodává a vrací se ke snímku Breath.

„Další výzvou bylo natáčení pod vodou. Pod hladinu si nemůžete vzít velký natáčecí štáb, přitom je tam tolik věcí, na které musíte myslet. Kromě žraloků a ostrých kamenů i spousta dalších nástrah. A právě proto, že tohle moře dobře znám, jsem se rozhodl si ve filmu i zahrát a dodat mladým začínajícím hercům větší jistotu,“ prozrazuje novopečený režisér.

V roli populárního Patricka Janea ve špičkovém seriálu Mentalista (2008–2015) s Robin Tunneyovou

FOTO: archiv TV Nova

Filmy jak doma, tak v Americe ale Simon Baker točit nepřestal. Letos se představí v hudebním dramatu Here and Now (2018), kde hraje exmanžela Sarah Jessiky Parkerové. Je to, jak říká, lehce srdcervoucí story.

„Jsou tam kromě Sarah další vynikající herečky, jako je Renée Zellwegerová a moje oblíbená Francouzka Jacqueline Bissetová, byl jsem tedy v té nejlepší společnosti. Také se mi líbilo, že se točilo v New Yorku přímo na ulicích mezi obyčejnými kolemjdoucími, což je mnohem přirozenější,“ dodává spokojeně.

O tom, že ho Hollywood bere vážně, svědčí od roku 2013 jeho hvězda na prestižním Chodníku slávy v L. A. Než si ji ale zasloužil, ušel dlouhou cestu.

V mladém Simonovi Bakerovi totiž nikdo herce nehledal. Byl rozený sportovec. K herectví ho přivedla matka Elizabeth, středoškolská učitelka dramatického umění. S ní vyrůstal, když se rozvedla s jeho otcem, mechanikem Barrym Bakerem.

S otčímem se pak matka se Simonem a s o tři roky starší dcerou Terri odstěhovala do Nového Jižního Walesu, kde byly lepší pracovní příležitosti. Ještě před maturitou na gymnáziu tam začal Simon hrát ve školním dramatickém souboru.

V osmnácti letech se vrátil do Tasmánie, kde jeho otec dělal správce jachtařského klubu. Když jednou doprovázel kamaráda na konkurz, zkusil to taky. Přijali ho okamžitě i bez hereckého vzdělání.

Bez surfování si život nedovede představit.

FOTO: Profimedia.cz

Kolem roku 1990 se už Baker začal objevovat v australské televizi, kde se seznámil s herečkou Rebeccou Riggovou. V roce 1993 se jim narodila dcera Stella Breeze, kterou Simon oslavil získáním ceny pro Nejnadanějšího nováčka Austrálie.

V roce 1996 odjel do Los Angeles, kde dostal okamžitě malou roli v oscarovém snímku L. A. – Přísně tajné, na ty větší čekal až do roku 2005, kdy přišly filmy Země mrtvých, Kruh 2, Ďábel nosí Pradu (2006) a Sex 100+1 (2007).

Čas mezi tím vyplnil následovně: v roce 1998 si do Ameriky přivezl Rebeccu s dcerou a po pěti společných letech se s ní oženil. Svatbu oslavili narozením druhého dítěte. Syn Claude Blue dostal jméno pro stejně modré oči, jaké má otec. V pátek o tři roky později přišel na svět syn Harry Friday. Od roku 2008 začal s Mentalistou a nebylo co řešit.

Tento snímek pochází z roku 2013. Děti už Bakerovým odrostly: Stelle je 25, Claudeovi 20 a Harrymu 17 let.

FOTO: Profimedia.cz

Právě jako Patricka Janea, nezávislého konzultanta Kalifornského úřadu pro vyšetřovaní, si tvůrci i diváci charismatického Simona Bakera zamilovali především. Na otázku, zda bude v roli ještě někdy pokračovat, odpovídá:

„Ne, to si ani neumím představit. Nikdo přece nechce vidět stárnoucího Patricka Janea. Byla ale velká radost ho hrát. S každou postavou, kterou ztvárním, mám něco společného, ale z Patricka jsem si vzal nejvíc. Určitě v pečlivém pozorování lidí a v precizní všímavosti malých detailů. Rád také chodím v tom, v čem jsem ho točil. Díky němu jsem si ponechal i vztah k neformálnímu ležérnímu oblečení, v tom, ve kterém je mi pohodlně. A vůbec mi nevadí, že jsem i často trochu neupravený a rozcuchaný. Právě to mi při vytváření postavy Mentalisty tak trochu připomínalo mého oblíbeného Columba.

Vymyslet ale takhle dobrý seriál, který trval celých sedm let, je umění. Možná že se o nějaký jednou pokusím sám. Lákal by mě řekněme šestidílný, kde bych hrál a také si ho sám režíroval. To by mohlo být docela zábavné a další výzva. Dám tomu ale ještě čas,“ dodává s úsměvem talentovaný herec a režisér Simon Baker.