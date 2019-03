Kristýna Léblová, kk, Novinky

Sbírka panenek Moniky a Nikol Chmelařových v současné době čítá 1450 kusů, z nichž významná je především část rebornovaných panenek, kterých mají asi 270. Jedná se o největší sbírku takovýchto panenek v České republice.

Miminko vypadá skutečně jako živé.

FOTO: Novinky

Ve firmě Monique’s Dolls dostávají mnoho zajímavých zakázek. Nejčastějšími zákaznicemi jsou ženy středního věku, které si nechávají vyrábět panenky v podobě svých dětí, kdy byly nejroztomilejší. Senioři zase vnoučata na památku. Podle Chmelařových je za výrobou každého miminka pěkný příběh.

„Před několika lety jsme dostaly nabídku na výrobu miminka na zakázku podle fotografie. Tehdy to bylo pro holčičku, která měla lítostivé období, kdy zatoužila být zase miminkem a její rodiče jí chtěli udělat radost. Nechali jí tak vyrobit miminko její podoby. Holčička byla z miminka nadšená,“ popsala jeden z příběhů Nikol.

U Chmelařových je doslova plno.

FOTO: Novinky

Občas udělá takové miminko radost i ženě, která nemůže mít vlastní děti. Nicméně prý už panenky nejsou jen doménou právě žen, ale i mužů. Nedávno se u Chmelařových vyškolil i muž na výrobu rebornovaných miminek.

Prodat, nebo nechat?

Pokud není panenka vyloženě na zakázku, jdou extra vyrobená miminka buď do prodeje, nebo rozšíří Chmelařovým sbírku.

„Jsou miminka, se kterými se musíme čas od času rozloučit kvůli prodeji, ale jsou miminka, která jsou v naší sbírce opravdu srdcová a jsou neprodejná,“ dodává Nikol.

Výroba miminka trvá týden.

FOTO: Novinky

Vyrobit se dá za týden. „Z toho tak tři dny nanáším barvu a čtyři dny napichuji vlásky,” přiznala rebornistka Monika Chmelařová s tím, že tělíčko bývá hadrové, ale dělají i celovinylové. Na obličej i tělíčko se nanáší až dvacet barev, vlásky používá paní Monika převážně lidské.

Pořídit si ale takové miminko není levná záležitost jako u obyčejných panenek. Cena startuje na deseti tisících. Cena celé sbírky Chmelařových je ovšem nevyčíslitelná. „Na kolik byste vyčíslila svůj život? To prostě nejde,“ vysvětlila Nikol.

Údržba

Pokud panenky nemusí na výstavu, mají své čestné místo v domě Chmelařových.

„Je to sice hlavička na hlavičce, ale máme je vystavené. Co se týká údržby, je to náročnější, nemůžu říct, že mám stoprocentně uklizeno, ale vždycky k běžnému úklidu přidám nějaký kousek navíc. Panenky procházejí generálkou vždycky, když jdou na výstavu,“ řekla sběratelka.

Pokud byste si rádi prohlédli část sbírky, máte možnost do 26. května v Muzeu ve Velkém Meziříčí.