Linda Humlová, Novinky

Ať už patříte mezi zastánce, nebo naopak odpůrce svátku zamilovaných, pravdou zůstává, že obdarovat milovaného patří mezi důkazy lásky. Přemýšlíte-li, jak originálně potěšit svou drahou polovičku, přinášíme vám inspiraci.

Nejspolehlivějším dárkem, kterým potěšíte každou ženu, je šperk. Symbolicky můžete vybírat mezi šperky, které zdobí klasické symboly lásky, jako je srdce či nápis love. Intimnějším tipem je pak pořízení šperku, který je vhodný ke gravírování a lze na něj vyrazit nápis nebo třeba číslo, které má pro vás oba významnou symboliku.

FOTO: National Geographic

Chcete svou drahou polovičku hýčkat tím nejlepším? Pak je to pravé pro vás luxusní set – denní a noční krém od Ceskykaviar.cz. Kaviárová kosmetika vyniká úžasnými vlastnostmi díky vysokému obsahu extraktu z pravého černého kaviáru. Ten předává maximum ze svého bohatství, a to především aminokyseliny, proteiny, minerály a vitaminy A a D. Až do Valentýna můžete set objednávat se speciální slevou 33 % za 1199 Kč včetně dopravy.

FOTO: Český kaviár

Přívěsek ve tvaru srdce s diamantem, Klenota, 4200 Kč

FOTO: archiv firmy

Náušnice ve tvaru srdce, Kat.jewelry, 2200 Kč. Prstýnek, ALOve, 21 236 Kč. Náhrdelník Love, ALOve, 21 163 Kč. Stříbrné pecky ve tvaru srdce, ALOve, 11 868 Kč. Náramek, ALOve, 6176 Kč. Náušnice s růžovým tourmalínem a diamanty, D.I.C., 35 000 Kč.

FOTO: archiv firem

Kruhový náhrdelník s diamanty, Klenota, 20 900 Kč

FOTO: archiv firmy

Pokročilí znalci se pak mohou porozhlédnout po blyštivých diamantech, za které si sice pořádně připlatí, ale pozor, jedná se o investici na celý život.

„Nikdy jsem nepociťovala k žádnému muži takovou nenávist, abych mu vrátila diamanty,“ prohlásila kdysi maďarsko-americká herečka Zsa Zsa Gaborová. A promluvila určitě za většinu žen.

Náhrdelník ve tvaru srdce, růžové a bílé zlato, diamanty, 67 142 Kč. Prsten růžový, platina, diamanty, rubín, 817 960 Kč. Náhrdelník žlutý, bílé zlato, centrální žlutý diamant, 172 715 Kč. Prsten fialový, bílé zlato, diamanty, safír, 74 213 Kč. Vše ALO

FOTO: archiv firmy

Parfém je pak skvělou volbou nejen pro ženu, ale i pro muže. Navíc je to tak trochu dárek pro oba, protože co je hezčí, než když vám vaše drahá polovička voní podle vašeho vkusu?

Stejně univerzální dárek je pak například šumivá bomba do koupele, která vykouzlí omamnou vůni, bohatou pěnu a hydratuje vaši pokožku do hloubky. Navíc je to skvělý důvod, proč si spolu dopřát dlouhou romantickou koupel.

Michael Kors, Sparkling Blush, Douglas, od 1162 Kč. Giorgio Armani, Si, Douglas, od 1320 Kč. Dámská vůně v setu, Lancome, La Vie est Belle, Douglas, od 1239 Kč. Pánská vůně YSL, L´Homme Intense, Douglas, od 2190 Kč. Set na holení, Notino, 2619 Kč

FOTO: archiv firem

Zleva nahoře, set dvou koupelových koulí, 355 Kč. Set šesti koupelových koulí, 915 Kč. Set dvou koupelových koulí, 385 Kč. Koupelová koule ve tvaru broskve, 149 Kč. Vše Lush

FOTO: archiv firmy

Z módních kousků se můžete porozhlédnout po sexy spodním prádle, které slouží opět jako dárek pro oba partnery. Pokud si na výběr netroufáte, pak můžete zvolit vtipnou alternativu a vybrat příteli či přítelkyni romantické ponožky se zamilovanými motivy.

Uvidíte, že pokaždé, když si je nasadí, tak se usměje. Hezkým dárkem je i univerzální šála, a to zejména, pokud pochází z rukou designéra.

Kalhotky, 244 Kč. Set ponožek v krabici ve tvaru krychle, 839 Kč. Set v obdélníkové krabici, 489 Kč. Vše Urbanlux

FOTO: archiv firmy

Hedvábný šátek od návrháře Pavla Berkyho a vstupenka na večírek Life is Fashion, to celé v luxusní krabičce. Cena 590 Kč

FOTO: archiv návrháře

Nic nezkazíte, pokud sáhnete po dobrém víně, ale ještě lepší volbou je sekt či šampaňské. Bublinky totiž působí doslova jako afrodiziakum, a navíc se skvěle hodí na přípitek. Doplňte jahodou nebo jiným lesním plodem pro patřičný efekt.

Body navíc získáte, pokud svoji milovanou obdarujete sektem, na který můžete připsat i zamilovaný vzkaz.

Zleva, Marks & Spencer, 260 Kč. Bohemia Sekt, na který lze napsat milostný vzkaz přiloženou fixou, 179 Kč. Marks & Spencer, 299 Kč. Marks & Spencer, 269 Kč

FOTO: archiv firem

Rotkäppchen, 139 Kč

FOTO: archiv firmy

Stejně jako bublinky, i čokoláda k Valentýnu patří. Obdarujte proto svého vyvoleného či vyvolenou čokoládou či jiným druhem sladkosti, o které víte, že ji miluje.

Luxusní záležitostí jsou pak ručně vyráběné pralinky, které přivedou nejen vaše chuťové buňky do varu.

Čokoládové lízátko, Marks & Spencer, 55,90 Kč. Čokoládové dukátky, Marks & Spencer, 69,90 Kč. Bonboniéra Milka, 34,90 Kč. Bonboniéra luxusní, Marks & Spencer, 829 Kč. Bonboniéra s ručně vyráběnými pralinkami a broží ve tvaru laně, Deers, 1090 Kč

FOTO: archiv firem

Pokud vám nechybí smysl pro humor a rádi se svým protějškem experimentujete, pak se nebojte sáhnout po některé z erotických her, které vaše společné hrátky pořádně odstartují a možná se i přiučíte mnoho jiného. Deskové hry najednou nezní tak nudně, co říkáte?

Hříšné pexeso, jednoduchá a rychlá hra, při které načerpáte inspiraci na valentýnskou noc. Cena 149 Kč. Hra Dokonalý pár, letošní novinka, při které otestujete, jak znáte svůj protějšek. Můžete hrát sami dva nebo i s dalšími páry. Cena 699 Kč. Obojí Albi

FOTO: archiv firmy