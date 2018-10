lin, Novinky

Los Angeles se ve středu 10. října stalo opět městem s největší koncentrací světových hvězd. Na slavnostní předávání cen American Music Awards se totiž sjely takové celebrity, jako jsou zpěvačky Jennifer Lopezová, Taylor Swiftová či Mariah Careyová. Podívejte se s námi na červený koberec a sami rozhodněte, komu to letos slušelo a kdo měl raději zůstat doma.

Kdo zabodoval

Letošní ročník byl na povedené outfity poměrně strohý. Nejvíce se nám líbila zpěvačka Carrie Underwoodová, která dokázala, že i těhotné ženy dokážou svými šaty zabodovat. Černá barva šatů opticky zeštíhlila a zlatá výšivka krásně zvýraznila bříško nastávající maminky.

Zpěvačka Carrie Underwoodová.

Další povedenou róbu předvedla herečka Leighton Meesterová, která vsadila na neotřelou variantu černobílé kombinace ve stylu pohádkové postavy Cruelly De Vil. Dokonalý make-up a stažené vlasy byly už jen třešničkou na dortu.

Herečka Leighton Meesterová.

Média také oslovil look zpěvačky Jennifer Lopezové, která zvolila zářivě růžovou róbu s kontrastním černým páskem a doplňky. Tato kombinace sice působí lehce laciným dojmem, nicméně pravdou je, že zpěvačce ubírá na věku.

Zpěvačka Jennifer Lopezová.

Herečka Vanessa Hudgensová vsadila rovněž na růžovou róbu, nicméně ve světlejší variantě. Proti střihu šatů nelze nic namítat, nicméně příště by mohla sáhnout po výraznějších doplňcích, které by celý outfit více oživily.

Herečka Vanessa Hudgensová.

Komu se nezadařilo

Jindy dokonalá zpěvačka Taylor Swiftová tentokrát sáhla po stříbrných minišatech a ladících kozačkách nad kolena, a jak se lidově říká, čeho je moc, toho je příliš. Šaty jsou samy o sobě v pořádku, nicméně snesly by spíše páskové sandálky než humpolácky působící kozačky. Chválíme ale za střídmý výběr doplňků.

Zpěvačka Taylor Swiftová.

Zpěvačka Cardi B ráda poutá pozornost, a proto její outfity nelze brát příliš vážně. Tentokrát vsadila na květované šaty s nadýchanou sukní a kloboučkem ve stylu Marie Antoinetty. Šaty by samy o sobě nebyly takový průšvih, ale doplňky ve stejném, přeplácaném duchu bohužel outfitu příliš nepřidávají.

Zpěvačka Cardi B.

Zklamáním byla i modelka Tyra Banksová, která outfit zbytečně shodila nesprávným výběrem doplňků v podobě mohutného černého pásku a čepice.

Modelka Tyra Banksová.

Zpěvačka Dua Lipa se snažila o elegantní look, nicméně celek působil spíše jako narychlo spíchnuté ložní prádlo. K outfitu se nehodily ani neonově žlutě nalakované dlouhé nehty, které by se spíše hodily na večírek ve stylu devadesátých let.

Zpěvačka Dua Lipa.

