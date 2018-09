lin, Novinky

Ralph Lauren je americký módní návrhář, který proslul zejména svým oblíbeným sportovně elegantním oblečením. V průběhu své kariéry se v 70. letech minulého století mimo jiné podílel na kostýmech k filmu Velký Gatsby, čímž si vysloužil uznání a stal se ještě více slavným. Dnes vlastní návrhář stovky obchodů po celém světě a jeho modely si oblékají nejen první dámy, ale také nejrůznější celebrity napříč všemi obory.

Po oslavě padesáti let v oboru se proto Ralph Lauren rozhodl uspořádat mimořádnou přehlídku v samotném srdci New Yorku – Central Parku. Celá kolekce, která obsahovala dohromady sto ženských, mužských i dětských modelů, se nesla v tlumených a zemitých tónech. Nechyběly Laurenovy klasické svetry s výstřihem do V, kardigany, rovně střižené kabáty a oblečení v tzv. preppy stylu (móda, která vznikla v 50. letech jako vymezení studentů prestižních amerických škol Ivy League od ostatních).

Na přehlídce předváděly aktuálně nejpopulárnější modelky v čele s Kaiou Gerberovou (dcera supermodelky Cindy Crawfordové), Gigi Hadidovou a dalšími. V publiku pak nechyběly takové hvězdy jako návrhářka Diane von Furstenbergová, návrhář Tommy Hilfiger, moderátorka a novinářka Martha Stewartová, herečky Anne Hathawayová, Jessica Chastainová a další.