Petr Veselý, Právo

Zdravé lidi může překvapit, proč by diabetici, kterým se netvoří dost přirozeného inzulínu, měli mít problém z toho, že si musí píchnout syntetický inzulín 30 minut před jídlem. Čím to může být problematické nebo dokonce záludné, to ukazuje například následující příběh.

Hrozilo mu bezvědomí



Manažer si domluvil jednání se svým obchodním partnerem v oblíbené restauraci na okraji Prahy, kde dobře vaří a kde budou mít klid i soukromí. Protože byl diabetik, píchal si inzulín půl hodiny před jídlem. V tomhle případě asi v půli cesty autem do restaurace. Pár kilometrů od ní se dostal na Jižní spojce do bez nadějné zácpy. To byl průšvih. Zbývalo mu asi 15 minut, než začne inzulín fungovat a srazí mu krevní cukr dolů. Hrozilo, že ho nejspíš pošle do hypoglykemie, tedy do bezvědomí.

Rohlíky, které by mu glykémii zvedly a které vozil pro tyhle případy s sebou, si zapomněl doma. Nechat auto autem a běžet někam, kde si koupí něco k jídlu, to by z místa, kde uvízl, nemusel stihnout. Zachránila ho žena v autě za ním. Měla s sebou velký sendvič na cestu. Když jí vysvětlil svůj problém, dala mu ho. Jinak by musel volat záchranku. Nakonec vše dobře dopadlo, jen na schůzku přijel pozdě.

Nebezpečné výkyvy glykémie



Problém s pícháním inzulínu 30 minut před jídlem může být třeba i v tom, že jídla, které člověku přinesou, je málo, nebo moc, takže dávka, kterou si pacient píchnul, může být nedostačující, anebo naopak přílišná atd.

Spousta diabetiků řeší tuto situaci tak, že si píchne inzulín, až když mají jídlo na stole. To ale znamená velký výkyv krevního cukru. Po jídle totiž vyletí nahoru a zůstane tam, dokud k němu inzulín za 30 minut nedorazí. Výkyvy glykémie však představují pro diabetika vážný problém.

„Urychlují postupné zhoršování jeho zdravotního stavu,“ říká prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., přední odborník na léčbu cukrovky. „Zejména pak komplikace cukrovky: tedy kornatění cév, riziko infarktu a mrtvice, prokrvení nohou, což zvyšuje nebezpečí diabetické nohy, tedy její amputace, poškozují se ledviny, nervy, zrak a tak dál.“

Hledání nejlepší léčby



Proto se lékaři snaží kombinovat různé léky a inzulíny tak, aby dosáhli správné a co nejvyrovnanější hladiny krevního cukru. Mezi ně patří také inzulíny, které se vstřebávají velmi rychle, včetně novinky, o níž byla řeč v úvodu. Protože se dokáže dostat do krve a do těla bleskově, může si ji diabetik píchnout těsně před jídlem. Proč pro něj představuje menší stres a větší kvalitu života, je zjevné z předchozích řádků.

Tuto novinku používá pacient buď samotnou, nebo v kombinaci s déle působícím typem inzulínu, který vytváří jakousi základní hladinu. Ta pak brání přílišnému poklesu glykémie.

„To, jestli je léčba správně nastavená a pacient zvládá udržovat hladinu krevního cukru v optimální výši a zároveň co nevyrovnanější, prozradí glykovaný hemoglobin,“ říká profesor Kvapil. „Ukazuje nám totiž průměrnou hladinu glykémie za poslední dva až tři měsíce.“

Lék, po kterém i zhubnou



Druhou novinkou jsou inzulínová pera, která obsahují kombinaci základního inzulínu glarginu a jednoho z inkretinů, lixisenatidu. Inkretiny jsou moderní léky. Podporují uvolnění inzulínu po jídle, ale ne nalačno, takže u nich nehrozí obávaná hypoglykemie. Stimulují také syntézu inzulínu, zpomalují vyprazdňování žaludku a prodlužují pocit sytosti. Proto řada pacientů při jejich užívání hubne.

„Kombinace glarginu a lixisenatidu je zajímavá i tím, že v ní obě látky fungují o něco lépe, než kdyby je pacient užíval samostatně,“ vysvětluje profesor Kvapil.

„Jako by se jejich účinky posilovaly. Je určená diabetikům, u kterých neúčinkuje dostatečně efektivně metformin, klasické antidiabetikum. Ať už samotné, nebo opět v kombinaci s jinými léky.“ Pozitivním jevem je i to, že spousta pacientů, kteří si novou kombinaci léků píchají, zhubne o 2 až 3 kila, zlepší se jim glykémie a sníží riziko hypoglykémie.