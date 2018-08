Lucie Jandová, Právo

Je to již osm let, co vystavila své první módní kousky inspirované astrologickým zvěrokruhem. K šití měla vždy blízko a při studiu astrologie si uvědomila, jak odlišně přistupují jednotlivá znamení k oblékání. „Lidé se nedají dělit do dvanácti skupin, astrologie je mnohem složitější věda, ale je fakt, že Berani se oblečou jinak než Panny.“

Při oděvních návrzích je pro Alexandru Lechovskou nejdůležitější, aby se lidé v jejím oblečení cítili dobře. „Móda mě fascinuje odmalička. Vždycky, když jsem ráno stála před otevřenou skříní, jsem chtěla, abych byla oblečená v souladu se svojí náladou, nejen podle pravidel společenských a podle počasí,“ říká. Symboliku odívání pochopila více, když se začala zabývat studiem sanskrtu.

„Je to řeč, která odkazuje na zapomenuté původní významy slov,“ podotýká a hned uvádí příklad.

Oblečení jako pozůstatek rituálů



„Jedním z významů sanskrtského slovesa vasati je obtékat, původní význam však znamenal zářit. Odkazuje na zdroj všech jevů, podstatu, kolem níž se podle védské tradice tvoří prázdný prostor. Ten naši indoevropští předkové oslavovali, protože věřili, že je možné v něm žít v trvalém míru. Jeden z rituálů, který prováděli, bylo chození v kruhu doprovázené recitací rytmických manter. Omotání těla pruhem látky, jak to známe u indického sárí, je připomínkou tohoto rituálu. Slovní základ výrazu vasati, obtékat, se objevuje i v českých slovech vesta nebo vázanka,“ odkrývá zajímavé souvislosti módní návrhářka.

Dodává, že oděv je vysoce duchovní záležitost a měl by vystihovat jedinečnost svého nositele.

„Uniformita módních značek bere lidem originalitu. Takovým oděvem nevyjadřují sebe, ale značku. Vlastně se převlékají za někoho jiného. Móda se lehce může stát manipulativním nástrojem,“ myslí si. Podle ní se mnoho žen bojí opustit bezpečnou zónu uniformity a vybočit směrem k jedinečnosti.

Slunce vše zastřeší



Přesto jsou její zvířetníkové modely velmi oblíbené. „Může se stát, že zájemkyně sáhne po kousku, který neodpovídá jejímu slunečnímu znamení. Někdy později zjistím, že zrovna to znamení, které upřednostnila, nabývá v jejím horoskopu aktuálně na významu.

Jindy si ženy vyberou šaty podle intuice a toho, jak se jim líbí. Nehledí na to, komu jsou určeny. A pak vyplyne, že se narodily ve znamení, pro která byl módní kousek navržen. Nakolik jsme odvážní nejen v oblékání, popisuje náš Mars, o potřebě cítit se v oděvu bezpečně zase Luna, estetiku má na starost Venuše. A Slunce to vše zastřeší!“ vysvětluje módní návrhářka Alexandra Lechovská, která popsala, jaký mají jednotlivá znamení vztah k módě.

Beran



Umí vycítit trendy a udává tón. Nezdráhá se vzít si na sebe odvážný model, přesto zachovává vkus. Má cit pro ducha a atmosféru doby.

Ženy narozené ve znamení Berana jsou největšími romantičkami z celého zvěrokruhu, a kromě intuice mají i nepřekonatelnou fantazii. Velmi rády doplní romantický model sportovním kouskem, oblíbené jsou kovové knoflíky či nápadné zipy.

Býk



Má rád tradiční módu, protože nevyhledává změny a stabilita je pro něj nejdůležitější. Býčí móda by měla být zejména dost pohodlná, neboť toto znamení aktivitou příliš nevyniká. Za kvalitní materiály neváhá vydat i větší částku peněz.

Blíženci



Milují rozevlátost a pestrost. Rozepnuté bundičky a uvolněné šátky. Jejich vkus bývá proměnlivý. Pryč s upjatostí, móda má vlát, hýřit barvami a být posetá květinami!

Rak



V módě se trochu stydí a může být lehce bezradný. Račí ženy si často svou krásu neuvědomují a v jejich módním stylu bývá skryta jistá nevinnost. Rády se schovávají za módní trendy.

Lev



Za všech okolností elegantní. Upřednostňuje teplé barvy, výrazné prvky, nebojí se okázalosti. To na Lvicích můžete vidět velké klobouky a nápadné šperky. Jenže ony je umí i nosit.

Panna



Snoubí v sobě šetrnost a snahu o dokonalost. Proto u Panny můžeme čekat kombinaci nejobyčejnějších materiálů s těmi nejdražšími. Dbá na detaily, jimiž však někdy celek příliš nevylepší. Praktičnost je u oblečení ceněná, Panny například milují šaty s kapsami.

Váhy



To je elegance sama. Uměřenost, vynikající vkus, geometrické vzory, decentnost. Chladná krása je jejich doménou. Pokud kostýmek vypadá dobře, může i trochu škrtit.

Štír



Za každých okolností rafinovaný. Miluje také kontrasty. Průstřihy, rozparky, kombinaci výrazných barev. Štíří oděv mívá často skrytý erotický a svádivý podtext.

Střelec



Vyžívá se v drahých materiálech, které neváhá zkombinovat s těmi méně ušlechtilými. Stejně tak drahou značku doplní secondhandovým kouskem. Jeho styl určuje opulentnost a okázalost. Výrazně nalakované nehty, velké kameny ve špercích.

Kozoroh



Nejen v módním světě ocení to, co je skutečně poctivé. Jeho styl vyniká čistotou a nevinností, upřednostňuje přírodní materiály. Krajka je typickým materiálem, protože vzniká z obyčejných nití precizní technikou. Naškrobené kostýmky a formálnost ve výrazu, uměřenost.

Vodnář



Spojuje rigiditu a nekonformnost, tradici a revoluci. Vodnářky jsou schopné natáhnout k přísnému decentnímu kostýmku veselé proužkované ponožky. Baví je neotřelé barevné kombinace.

Ryby



Nejsou nikdy oblečené podle předepsaného dress codu. Svým napojením na neviditelné vesmíry však nějakým záhadným způsobem vždy vyhmátnou ten správný styl. Ze zdánlivě nezajímavých kousků dokážou vykouzlit jedinečný model. Mají rády romantiku, něžnost, ale také uniformní prvky, neboť umí být nejen něžné, ale také tvrdé.

