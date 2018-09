Jak se do módy vracejí trendy, které měly už dávno spát

Ať už na devadesátá léta minulého století vzpomínáte jakkoli, určitě se neubráníte úsměvu při vzpomínce na velké džínové bundy, mrkváče, trička s logy nebo třeba tenisky na vysoké platformě. Pokud vám tato móda přišla nepochopitelná již tehdy, pak vás možná překvapí, že všechny tyto i ostatní symboly devadesátých let opět přicházejí do módy, ba co víc - je z nich opravdový trend.