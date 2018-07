Linda Humlová, Novinky

Styl Karolíny Kurkové by se dal popsat jako jednoduchý, elegantní a šik. Ve svých čtyřiatřiceti letech již příliš neexperimentuje a drží se svého zajetého stylu, který se nejčastěji skládá z jednoduchých kousků v přírodních barvách, které kombinuje se zábavnými doplňky, jako jsou kabelky či její oblíbené barevné boty na podpatku. Inspirujte se jejím šatníkem a vneste do toho svého neokoukaný prvek!

Ve znamení jednoduchosti

Proužkovaná košile by měla patřit mezi základní kousky každého šatníku, a to pánského i dámského. Na léto si navíc můžete vybrat model z chladivého lnu, který je do tropů přímo ideální.

Zkombinujte košili podobně jako Karolína se zkrácenými cigaretovými kalhotami a doplňte pohodlnými sandálky a kvalitní kabelkou. V tomto modelu pak vyrazte klidně na nákupy, procházku či na oběd s kamarádkami, uvidíte, že vám jednoduchý look pochválí.

Košile, F&F, 599 Kč. Sandálky, Baťa, 2199 Kč. Kalhoty, Zara, 999 Kč. Brýle, Vemzu, 790 Kč. Kabelka, Longchamp, 15 300 Kč.

FOTO: archiv firem, Profimedia.cz

Klasické květy

Šaty s květinovým potiskem působí velmi žensky, a proto se skvěle hodí například na romantickou schůzku s partnerem. Oblečte si je po vzoru Karolíny s barevnými sandálky a přidejte veselé náušnice, které budou barevně ladit s šaty. Pokud se vydáte do města, doplňte outfit slaměnou kabelkou a na večer ji vyměňte za malé psaníčko.

Šaty, Lindex, 999 Kč. Náušnice, Lindex, 100 Kč. Kabelka, H&M, 999 Kč. Boty, Barella, 5865 Kč.

Nestárnoucí puntíky



Puntíkatý vzor se vrací do módy téměř každou sezónu a dá se tak považovat takřka za nesmrtelný. Vyberte si proto letos například midi šaty v tomto vzoru a nestyďte se je doplnit rudými botami na podpatku. Pak už stačí jen přidat červenou rtěnku a malou kabelku a můžete vyrazit na jakýkoli večírek.

Šaty, Zoot, 809 Kč. Náušnice, H&M, 249 Kč. Kabelka, Mango, 499 Kč. Boty, Eobuv, 2187 Kč.

Přímořská elegance

Hledáte pohodlný a luxusně vypadající outfit na dovolenou? Inspirujte se celobílým kompletem, který navíc na bronzově opálené pokožce vynikne. Zvolit můžete lehké bílé sako a kalhoty, nebo vsaďte na praktický overal na zavazování, ke kterému přidáte jen jednoduché sandálky, sluneční brýle, proutěnou kabelku a máte hotovo!

Brýle, Mango, 499 Kč. Kabelka, Mango, 1999 Kč. Overal, Zara, 499 Kč. Boty, H&M, 899 Kč.

