Dana Sokolová, Novinky

Zážitky nadevše

Jednou z nejvzácnějších věcí, kterou vám nikdo nevezme, jsou zážitky a vzpomínky. Zaznamenejte si to nejdůležitější včetně podvodních radovánek.

Zleva nahoře: Canon PowerShot N2 – pro kreativce, kteří chtějí zachytit dokonalý záběr v každé poloze. Má výklopný dotykový displej pro dokonalé selfie, HS System a inteligentní IS pro skvělé výsledky. Umožňuje snadné sdílení a dálkové snímání s wi-fi a NFC. Cena 7490 Kč; Instax Square SQ10 instantní fotoaparát – spojuje výhody digitální a instantní fotografie v jednom. Cena 6490 Kč; Sony 4K videokamera Action Cam FDR-X3000 s wi-fi a GPS – kromě pouzdra pro snímání pod vodou a dálkového ovladače Live-View se jedná o pokročilou a odolnou videokameru vybavenou vyváženým optickým stabilizátorem obrazu SteadyShot. Lze tak natáčet stabilnější 4K videa. Cena 16 432 Kč; Zleva dole: Sencor 3CAM 4K50WRB – s voděodolným pouzdrem až do hloubky 60 metrů. Wi-fi modul pro snadné ovládání a ukládání fotek a videí do mobilu, včetně voděodolného dálkového ovládání. Cena 5999 Kč; Dalekohled Nikon Aculon W10 8x21 – s výbornou optikou s vícenásobnými antireflexními vrstvami, objektivy o průměru 21 mm a osminásobným zvětšením. Vodotěsný do 1 metru. Cena 1599 Kč; Nikon COOLPIX W300 – je kompaktem odolávajícím klimatickým vlivům a umožňujícím použití hluboko pod vodou. Užívejte si vynikající kvalitu obrazu, snadnou propojitelnost a sledování GPS. Pro vynikající snímky venkovních aktivit v přírodě i ve městě. Cena 11 490 Kč

FOTO: archív firem

Na pláži celý den



Pokud rádi na pláži nebo kdekoli jinde u vody trávíte celý den, nemělo by vám chybět pár doopravdy praktických věcí.

1. Plážový přístřešek Terra Nation Roa Kohu – pro 2-3 osoby, má dvoupólové křížené provedení pro rychlé a snadné postavení a také vylepšenou stabilitu pro excelentní odolnost ve větrných dnech na pláži. Cena 1939 Kč; 2. Kartáčem na písek 4camping Terra Nation Titeve smetete písek z kůže, oblečení i plážového vybavení. Cena 359 Kč; 3. Tchibo Ručník z mikrovlákna – neobyčejně savý a rychleschnoucí. Cena 179 Kč; 4. Kipling ART L BEACH – Striped Print – plážová taška. Cena 4490 Kč; 5. Marionnaud BE 3 Sun Protection Progressive Spray – SPF 20 / 30 / 50+ – revoluční trojí ochrana v jednom produktu, UV faktor si určujete podle počtu střiků. Cena 399 Kč; 6. Nafukovací křesílko ve tvaru plameňáka Flamingo, Bonami. Cena 1019 Kč; 7. Pohodlné nafukovací lehátko Intex Rockin' Lounge – má integrovaný držák na nápoje. Cena 599 Kč

FOTO: archív firem

Zleva: Dětský plážový overal Reima Galapagos efektivně ochrání před škodlivými slunečními paprsky s UV faktorem 50+ až k loktům a ke kolenům. Elastický materiál rychle schne. Cena 1170 Kč; Čtyři kroužky na potápění Decathlon. Cena 199 Kč; KiK Vodní balónkové bomby. Cena 79 Kč; Dětské boty Reima Twister jsou ideální na pláž, nebo do bazénu. Svrchní část tvoří rychleschnoucí materiál odolný proti slunci, podešev má protiskluzovou úpravu. Cena 790 Kč; Sada dvou osobních mobilních radiostanic GoGen Maxipes Fík – dosah až 7 km, 8 kanálů, napájení: 3× AAA baterie. Cena 790 Kč; Arena Dětské brýle Track – pro mladé zkušené plavce, kteří chtějí hydrodynamické brýle. Cena 499 Kč; Decathlon dětský župan – z mikrovlákna. Zabere minimum místa a po osušení velmi rychle schne. Cena 389 Kč

FOTO: archív firem

Pro aktivní dovolenou

Pokud trávíte volný čas nejraději aktivně, přibalte do kufru na cesty i něco málo z plážových her nejen pro akční sportovce. Těmi se zabaví nejen ratolesti, zálibu v aktivním trávení volného času mohou nalézt i dospělí.

Zleva: Kipsta Sada BV100 na plážový volejbal – snadné rozložení – 3m síť a 3 nastavitelné výšky. Cena 499 Kč; Sencor SSS 1050 – kompaktní voděodolný bluetooth reproduktor s dosahem až 15 metrů. O silný a čistý zvuk se postarají dva reproduktory o maximálním výkonu 5W. Cena od 444 Kč; Woody Házení kroužků – skvělá hra pro celou rodinu. Cena 232 Kč; Wilson Badminton Tour Set je ideální pro rekreační hru celé rodiny. Set obsahuje nejen 4 rakety, ale i badmintonovou síť. Cena 999 Kč; Decathlon míč na plážové ragby 100 Tiki. Cena 249 Kč

FOTO: archív firem

Pro potřebnou dávku dobrodružství

Tchibo kabát s funkcí spacího pytle, 1490 Kč

FOTO: archív firmy

Zleva: Moskytiéra Sea to Summit Head Net Standard. Cena 192 Kč; Nahoře: Tchibo Cafissimo Pocket. Praktický ruční minikávovar na espresso s pumpičkovým mechanismem. Cena 759 Kč; Marionaud BE 3 – Sun Protection Progressive spray – Natura sport SPF 20 / 40 / 50+ s přidaným repelentem. Cena 449 Kč; Čelovka Ledlenser MH10 – čelovka s jednou LED žárovkou o síle 10–600 lumenů zaručuje dlouhou životnost a kvalitní světelnost (150 m). Je také odolná proti vodě i nárazu. Cena 2290 Kč; Dole: Victorinox Classic Alox 2018. Obsahuje nůž, pilníček na nehty se šroubovákem a nůžky. Cena 1069 Kč; Alpa emulze s arnikou a měsíčkem – snižuje bolest a únavu nohou, urychluje hojení pohmožděnin a podlitin. Cena 49 Kč; TPU Guide Map Case Sea to Summit – pouzdro vyrobené z termoplastického polyuretanu, má celosvařenou konstrukci a super odolný zipový zámek. To ho činí plně voděodolné a prachotěsné, ale také pružné. Cena 675 Kč

FOTO: archív firem