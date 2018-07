Vladimír Plesník, Právo

Kostel Nejsvětější Trojice v Buffalu v americkém státě New York rozhodně neohromí rozlehlostí, pompou ani velkolepostí. Když k němu Curry, pastor episkopální církve, tedy americké podoby anglikánů, předposlední květnový čtvrtek přijížděl ve svém letitém chevroletu, nemohl přehlédnout, že každé místo jen trochu vhodné k parkování zabrala nejen osobní auta, ale také turistické autobusy.

Před přeplněným svatostánkem se tísnily davy v marných pokusech dostat se dovnitř. Ti všichni si nechtěli nechat ujít kázání excentrického duchovního, který přenesl do Windsoru kus Haarlemu a po čtrnácti minutách se stal zčistajasna nejpopulárnějším černošským knězem na celém světě.

FOTO: Profimedia.cz

„Moc rád bych se dotkl srdcí vás všech,“ promluvil v Buffalu Curry k zástupům věřících i zvědavců před tím, než nechal přenášet své vystoupení na narychlo přistavené obří obrazovky před chrám, kde jako kazatel začínal a kam se teď na vrcholu slávy, byť nakrátko, vrátil.

Přijíždějí i asijští turisté

Jočikó Miwahatová (41) z japonské Ósaky vážila cestu přes půl světa jen proto, aby si vyslechla pastora naživo. Japonka sice vyznává zen-buddhismus, avšak listu The Boston Globe bez váhání vysvětlila, co ji k tak daleké pouti přimělo: „K princi i Meghan hovořil procítěně a výmluvně o lásce a lepším světě. To přece osloví každého.“

Abigail McIntyrová (73) si vybavuje Michaela, když v Buffalu začínal. „Mladý, nadupaný energií, odhodlaný. A řeknu vám: už tenkrát to byl pořádně horkokrevný a občas i splašený chlapík. Ani v nejdivočejším snu by mě nenapadlo, že bude promlouvat do duše britské královské rodině a prostřednictvím televize i celé planetě,“ žasne Abigail.

A nejen to – obdivuje, že za jejich duchovním pastýřem teď jezdí výpravy nejen ze Států, ale i turistické autokary s hosty třeba z Japonska či z Jižní Koreje.

Britský princ Harry si Američanku Meghan Markleovou vzal 19. května v kapli sv. Jiří na hradě Windsor.

FOTO: Profimedia.cz

Curry s potěšením čeří stojaté vody. Narodil se v Chicagu do nábožensky silně založeného prostředí. Když vyrůstal, měli každý večer doma rodinné pobožnosti. Jeho otec o sobě dal vědět v hnutí za práva černochů. A jeho syn Michael patří mezi první, kdo v roce 1963 v Buffalu usedli do lavic smíšené školy.

Kazatelem byl otec, dědeček i pradědeček

V roce 1978 ho vysvětili na jáhna a posléze na episkopálního kněze. Jako farář (rektor) poznal důvěrně několik štací – kromě Buffala působil i v Ohiu, Marylandu, a především v Severní Karolíně. Pro děti pořádal ekumenické tábory, zdomácněl v rodinách svých „oveček“, upsal se dobročinnosti.

Před osmnácti lety stanul v čele episkopální diecéze v Severní Karolíně a znovu měl jasno: zaměřil se na sociální spravedlnost, postavení přistěhovalců a rovnoprávnost. Jako jeden z prvních, k nelibosti některých souvěrců i nadřízených, ve svých kostelích povolil sňatky lidí stejného pohlaví.

Kázání Michaela Curryho připomínalo divadelní představení.

FOTO: Profimedia.cz

V roce 2015 se stal 27. předsedajícím biskupem episkopální církve, jenž se volí každých devět let, a současně primasem ve Spojených státech.

FOTO: Profimedia.cz

„K této protestantské církvi se hlásí přibližně dva milióny věřících, což ji v celostátním měřítku řadí spíše k malým. Hlásila se k ní a dodnes se hlásí značná část americké bělošské politické a ekonomické elity. Spadá do širšího anglikánského společenství církví, takže také proto ho snoubenci mohli oslovit jako možného kazatele do Windsoru,“ vysvětlil týdeník Newsweek.

Dokázal nadchnout, šokovat i pobouřit

„Jsem hrdý na to, že jsem kazatelem ve čtvrté generaci, a navíc v rodině potomků otroků a chudých jižanských farmářů. Otec působil jako pastor v episkopální církvi. Dědeček byl baptistický duchovní. A pokud jde o pradědečka, nevím přesně, jakou církev zastupoval, avšak jedno je jisté: sloužil bohu a lidem,“ svěřil se.

Michael Curry se rád směje, rád čte, nezapře fanouška amerického fotbalu a před několika lety se naučil hrát na housle. Je ženatý, má dvě dcery a napsal několik knih. Strohé kázání, pronášené důstojně a monotónním hlasem, není jeho parketa.

Proto ve Windsoru nadchl, šokoval i pobouřil. Vyvolal pochopení, úsměvy, rozpaky i protáhlé obličeje. Lidé po celém světě napsali během obřadu Harryho a Meghan 3,4 miliónu tweetů, nejvíc ve chvílích, kdy černošský pastor v rytmickém stylu promlouval nejen k novomanželům o lásce k lidem, bohu a světu.

Biskup je v zámoří považován za jednoho z nejprogresivnějších duchovních.

FOTO: Profimedia.cz

Odhaduje se, že přibližně tři sta tisíc kilometrů celulózy padlo na papírové kapesníky, jimiž svět sušil své slzy. Na sociálních sítích převažovaly poklony, ale nechyběly ani rozčarování, údiv a výpady proti „potrhlému tajtrlíkovi, který tam neměl co pohledávat“.

Michael Curry byl vždycky showman.

FOTO: Profimedia.cz

Výkon na svatbě vynesl Curryho do pozice superstar. Zavalila ho pozvání ke kázání, prosby o setkání, žádosti o rozhovory pro média. Pečlivě si vybírá, ale většinu musí odmítat.

„To by den musel mít 72 hodin,“ směje se. V žádném případě netouží po kariéře duchovních, kteří promlouvají k věřícím na obřích stadiónech či v pravidelných televizních pořadech. „Takové ambice ani v nejmenším nemám. Nemám a nechci je mít,“ uzavírá.