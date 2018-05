Dana Sokolová, Novinky

Pocení je běžnou součástí dne každého člověka. I když si to často neuvědomujeme, na celém těle máme až tři milióny potních žláz. Nejvíce, asi dva tisíce na centimetr čtvereční, jich je na chodidlech a dlaních rukou. Přičemž potní žlázy produkují dva druhy potu. Zatímco ekrinní žlázy rozmístěné po celém těle vytvářejí více potu, který je bez zápachu, apokrinní potní žlázy jsou zodpovědné za typický zápach potu.

„I tyto žlázy jsou však pro tělo velmi důležité, produkují totiž mléčný sekret, který obsahuje feromony. Ty jsou považovány za zásadní proměnnou chemické přitažlivosti, na jejímž základě si vybíráme partnery,” upozorňuje odbornice na saunování Blanka Marková z Aqualandu Moravia.

Množství potu, který člověk denně vyprodukuje, se liší. Rozhoduje věk, pohlaví, fyzická námaha i rasa. Asiaté se například dle výzkumů potí méně než Evropané či Američané, muži se zase potí častěji než ženy.

Výzkumník Josh Clark pak dokonce zjistil, že pot vegetariánů je pro okolí příjemnější než pot „masožravců“.

Emocionální pocení



Na to, aby se na našem těle objevily kapičky potu, stačí i zvýšená míra psychické zátěže či stresu. Přestože se to nezdá, je velký rozdíl mezi termoregulačním a emocionálním pocením. Úlohou toho prvního je ochránit tělo před přehřátím. Vyloučený pot vyvolá chladicí efekt nejen na kůži, ale i na krevních zakončeních procházejících těsně pod ní. Díky tomu dojde k ochlazení krve a také orgánů, do kterých krev proudí.

„Naopak k emocionálnímu pocení dochází v důsledku psychického tlaku, trémy, strachu, bolesti, ale i radosti. Na tyto podněty reaguje především oblast podpaží, dlaní a chodidel, kde se pot objeví ve zvýšené míře. Dále se při emocionálním pocení aktivují ve velké míře malé potní žlázy na čele, dekoltu a zádech,“ vysvětluje dermatoložka MUDr. Lucie Jarešová.

Při emocionálním pocení hrají důležitou roli dvě hlavní složky vegetativního systému – sympatikus a parasympatikus. „Na to, abychom ,unikli' ze stresové situace, potřebujeme mít ve svalech více krve. Reakcí těla je proto zvýšená tepová frekvence a aktivace sympatika, se kterým začnou ve vyšší míře pracovat i potní žlázy. Když vás například stresuje prezentace před větší skupinou lidí a orosíte se, kapičky potu jsou jen přirozenou reakcí na ,nebezpečí', ve kterém jste se ocitli,” dodává Jarešová.

Když se jedná o nemoc



V případě, že vytvořený pot přesáhne míru potřebnou k udržení tělesné rovnováhy, mluvíme o onemocnění zvaném hyperhidróza, jež se nejčastěji projevuje na dlaních, v podpaží, na čele a horním rtu, vzácněji na trupu.

Podle odborníků má tento problém různé příčiny. Kromě zdravotních problémů jsou to právě emoce. Člověk se nejen nadměrně potí, ale často se i obává, že si jeho problému všimne okolí, a dostává se tak do nepohodlného začarovaného kruhu. Když strach z nadměrného pocení člověka ovládne natolik, že se začne vyhýbat společenským aktivitám, je čas vyhledat pomoc psychologa.

„Nejhorší z hlediska sociálních vztahů je hyperhidróza postihující dlaně,“ říká cévní chirurg Mark Whiteley. „Měl jsem řadu pacientů, kteří nebyli schopni komukoli podat ruku, a mnozí se neodvážili třeba ani ucházet se o jiné místo z obavy, že by novým kolegům museli potřást rukou. Znám vynikající studenty a mladé vědce, kteří si musejí psát poznámky na papír s rukou podloženou sacím papírem, protože by jim pot rozmazal inkoust.“

Doslova tragickou překážkou se hyperhidróza ukazuje u zamilovaných. Lidé, kteří se sobě dvoří, mají tendenci držet se za ruce a dotýkat se druhého dlaněmi. „Když si pak váš partner začne ruce otírat, pochopíte to jako urážku,“ vysvětluje Whiteley.

Ve většině případů je ale tahle nemoc léčitelná, a s vysokou úspěšností.

První pomoc v boji proti pocení



Naprostou samozřejmostí by mělo být dodržování hygienických zásad, výběr oblečení z prodyšných materiálů a použití vhodných antiperspirantů, které omezují tvorbu potu. U nadměrného pocení by pak antiperspiranty měly umět mechanicky uzavřít potní žlázy tak, aby u nich došlo ke zmírnění pocení či k úplnému zastavení tvorby potu. Přebytečná voda se pak v těle nehromadí, vyloučí se močí nebo se odpaří v jiných místech.

Většina odborníků tak doporučuje používat přípravky obsahující aluminium chlorid, který mění strukturu bílkovin. Tím se zužuje vývod potních žlázek na kožní povrch, snižuje se tak i množství vylučovaného potu. Přestože na internetu koluje celá řada zpráv, jak je právě tento hliník v antiperspirantech nebezpečný, odborníci vybízejí ke klidu. Neexistuje žádný výzkum, který by toto potvrdil.

Jediná nevýhoda hliníku spočívá v tom, že na něj může reagovat citlivější pokožka podrážděním (zčervenáním). Odborníci spíše doporučují vyhnout se antiperspirantům, ale i dalším kosmetickým přípravkům, jež obsahují parabeny, kterými se produkty konzervují, a prodlužuje se tak jejich životnost.

Vhodné je antiperspirant aplikovat večer těsně před spaním, aby účinná látka nebyla potem ihned odplavována. V noci účinná látka lépe ulpí na pokožce a může působit několik hodin bez častého otírání o oblečení. Míra pocení se snižuje přibližně po týdnu používání antiperspirantu. Tyto přípravky je možné používat denně, ale nikdy ne na podrážděnou pokožku, například ihned po holení.

Proti zápachu pomůže i úprava jídelníčku



S nadměrným pocením a zápachem z něj pak může pomoci i dostatečný pitný režim a úprava jídelníčku. Pocení například zvyšují káva, alkohol, kořeněná jídla, těžká jídla, ale i sladkosti.

Za větší zápach pak mohou kromě česneku a cibule například i rajčata, která obsahují tzv. terpeny, které se vylučují potem a velmi nelibě páchnou.

Když nic nepomáhá



Pokud lidé trpí hyperhidrózou, pak je mnohdy lepší obrátit se přímo na odborníky. Pomoci může hned několik zákroků.

Aplikace botulotoxinu dokáže zabránit převodu vzruchů z nervových vláken na potní žlázky, které jsou impulzem pro tvorbu potu. Výsledkem je, že žlázky neprodukují pot, protože jim to nikdo „nepřikáže” – příkaz se k nim nedostane. Účinek botulotoxinu nastupuje čtyři až šest dní po aplikaci a trvá 6–10 měsíců. Po odeznění účinku se musí aplikace opakovat.

Další možností je ošetření mikrovlnnou energií MiraDry, která vás trvale zbaví pocení i chloupků v podpaží již po prvním ošetření. MiraDry zredukuje pocení v podpaží až o 82 %, což je ale pouze 1 % z celkového potu těla, termoregulace tak není nijak narušena. Kromě toho se během jediného ošetření navždy zbavíte i chloupků.

Řešení nabízí i liposukce potních žláz. Jedná se o velmi šetrnou metodu opět bez nutného opakování, kdy dochází k odsátí potních žláz v podpaží pomocí jemné kanyly. Zákrok trvá asi 45 minut v lokální anestezii a klient necítí žádnou bolest. Po odsátí se podpaží vydezinfikuje, drobná ranka zalepí a na odsávanou část se na 24 hodin přiloží gáza. Tentýž den není doporučeno řídit ani nosit těžká břemena. Druhý den se může jedinec vrátit do zaměstnání. Hojení probíhá mírným otokem, možná je i modřina. Po dobu tří týdnů je doporučeno vyvarovat se koupání ve veřejném bazénu a sportu.

Nabízí se také radikální řešení v podobě chirurgického odstranění potních žláz či tzv. sympaktektomie, kdy se odstraňují nervové ganglie (uzlíčky) u páteře, jež ovlivňují potní žlázy na pažích. V obou případech se jedná o zákrok, kde hrozí celá řada komplikací, tak jako u jiných chirurgických zákroků.