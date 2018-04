lin, Novinky

Princezna Charlotte se narodila 2. května 2015 v Londýně. Při čekání na britský trůn je v pořadí čtvrtá, a to po svém dědečkovi, princi Charlesovi, otci Williamovi a starším bratrovi Georgeovi, který letos v červnu oslaví páté narozeniny.

Oproti všem zmíněným jí ale jedno prvenství nelze upřít - je totiž nejmladší, a dost možná i nejroztomilejší módní ikonou své doby.

Jedna z prvních oficiálních fotek princezny Charlotte

Oblékání má v krvi

Kromě modré krve dostala princezna Charlotte do vínku i módu. Její maminka, vévodkyně Kate, je proslulá svým vytříbeným vkusem, který sahá daleko do doby, kdy ještě neměla k ruce celý tým, který se jí stará o vizáž.

Kate svou dokonalou postavu uměla vždy patřičně prodat, a to se nezměnilo ani po nástupu do paláce. Nyní ji však spíše než v džínách potkáte ve vypasovaném kostýmku a s dokonalou foukanou, o kterou se jí stará její dvorní kadeřnice Amanda Cook Turnerová.

Princezna Charlotte v modrých šatičkách

Stejně tak je tomu i u malé princezny Charlotte. I její šatník podléhá etiketě, zapomeňte proto na trička s komiksovými potisky a výraznými nápisy. Charlotte nosí téměř výhradně šatičky, zejména ty jednobarevné či s decentním vzorem. Vše v pastelových a tlumených tónech.

Její styl je tak populární, že existují i internetové stránky, které bedlivě sledují, kde se princezna Charlotte objevila, co přesně měla na sobě a kde se to dá koupit. Většina oblečení, která je takto zveřejněno, je do pár hodin vyprodaná. Často se totiž jedná o cenově přijatelné kousky, které se pohybují kolem tisíce korun.

Jedinou věcí, kterou si její obdivovatelé jen tak nepořídí, jsou její oblíbené červené boty, které můžete vidět na většině fotek. Ty jsou totiž podle magazínu People poděděné po strýčkovi, princi Harrym. Pořídili byste svým ratolestem podobný šatník?

S maminkou na svatbě tety Pippy Middletonové

Princezna Charlotte s maminkou, vévodkyní Kate

Při přehlídce letectva

