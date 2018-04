Lucie Fialová, Právo

Smyslem projektu pod hlavičkou Nadace Českého rozhlasu je dát lidem se zrakovým postižením, kteří se stále potýkají s potížemi při uplatnění na trhu práce, plnohodnotné zaměstnání a osamoceným důchodcům možnost alespoň chvíli užít si příjemnou společnost a pocit, že život ještě zdaleka nekončí.

U zrodu Návštěv potmě stála Alena Terezie Vítková, která o zrak definitivně přišla v dospívání. Čtvrtým rokem dochází se svojí fenkou Háňou na canisterapii za téměř 97letou seniorkou, jíž před dvaceti lety zemřel muž a syn s vnoučaty sice žijí v Praze, ale nenavštěvují ji tak často, jak by si přála.

„Proto jsme tu my s Háňou. Návštěvy ale nesmírně obohacují i mě. Vím, že život nekončí s první důchodovou výplatní páskou, a je jen na nás samotných, jak se ke stáří postavíme,” vypráví usměvavá Alena, která má originální černý humor a umí si dělat legraci sama ze sebe.

V naprosté tmě žije 19 let. „Povídáme si, smějeme se, hladíme pejska. A někdy mlčíme. Protože ve dvou je to lepší než mlčet o samotě,” líčí zase elegantní důchodkyně. „Paní Farská mi třeba připraví kafe, je ráda, že se má o koho starat,“ pokračuje Alena.

Pomoc i pro další seniory



Jednou si o svých aktivitách povídala s kamarádkou, která sháněla pro svoji babičku, jež ovládala osm jazyků, někoho, s kým by cizí řeč mohla promrskat.

„Zmínila jsem kolegu a ona na to, že by bylo super dát takhle dohromady nevidomého člověka a seniora. Jo, bezva, zkusíme to, udělám Návštěvy potmě, povídám. Potmě proto, že návštěvy budou vykonávat lidi, kteří sice mají tmu, ale nosí světlo,“ vzpomíná na prvopočátky Alena.

„Rádi bychom zapojili 15 zrakově postižených, teď jich máme pět. Seniorů tolik, kolik zvládneme,“ uvedla k projektu Alena. Přihlašovací formulář nebo telefon pro zájemce je k dispozici na webových stránkách navstevypotme.cz. Za službu klienti zatím neplatí, jelikož peníze jdou z grantu.

„Rádi bychom, aby časem senioři něco málo dopláceli. Co dostanete zadarmo, si vezmete a nepřemýšlíte nad tím. Na věc, kterou zadarmo nedostanete a stojíte o ni, si peníze najdete,“ přemítá Alena s tím, že půjde o symbolickou částku.

Jak často si senior návštěvu pozve nebo čemu se budou věnovat, je čistě na něm. „Klient si vybírá toho, kdo ho bude navštěvovat. Návštěvník má na webu profil, kde např. píše, kdy může, nebo svoje znalosti. Já nabízím hudbu, četbu, canisterapii, hry,“ vysvětluje.