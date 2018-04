lin, Novinky

Devětačtyřicetiletá Katie Porterová si pořídila svůj první pár bot ve dvanácti letech. Od té doby si vybudovala ve svém malém londýnském bytě botník v hodnotě 28 000 liber (přes 817 000 korun).

„Moje vášeň pro boty je ve mně od té doby, co si pamatuji. Ve školce jsem si vždy zkoušela plastové boty na vysokém podpatku a ve dvanácti letech jsem si koupila své první boty v leopardím designu, na které jsem si ušetřila z peněz k Vánocům a k narozeninám,” uvedla Katie pro agenturu AP.

Další zlom nastal, když její otec dostal příležitost pracovat v Paříži. „Obdivovala jsem Pařížanky, jak chodí do práce na jehlách, které barevně dokonale ladily k jejich oblečení. Vypadaly nesmírně šarmantně a já z toho byla tak nadšená,” dodala.

I navzdory nynější impozantní sbírce říká, že by mohla být ještě větší, kdyby boty pravidelně netřídila. V současnosti je majitelkou více než 400 párů bot a její botník je jeden z největších v celé Británii.

„Přiznávám, že jsem posedlá. Nezáleží mi vůbec na tom, jestli jsou boty značkové, nebo ne. Snadno si vyberu jak v kolekcích návrhářů, tak v řetězcích či dokonce second handech. Mým nejlepším letošním nákupem jsou žluté boty značky Topshop, které stály padesát liber (necelých 1500 Kč). Všechny boty si pak pečlivě vystavuji do poliček. Někdo tam má knihy, já zase boty,” říká Katie a dodává, že právě boty jsou i to první, co ji na lidech zaujme. Její obsese sahá dokonce tak daleko, že i po cestě domů z práce například sleduje, jaké boty mají lidé na ulicích nebo cestující v metru.