Linda Humlová, Novinky

Vršek volte přiléhavý

Plisované sukně mohou někdy působit lehce objemně a v kombinaci s volným vrškem by vám mohla přidat i pár kilo navíc. Zkuste proto sukni zkombinovat raději s přiléhavým tričkem, košilí nebo třeba rolákem. V letních měsících si také můžete troufnout na crop-top neboli zkrácený top, který poodhaluje tenký pruh kůže v oblasti spodních žeber.

FOTO: Profimedia.cz

Nezapomeňte na pásek

Pokud chcete siluetu rozdělit do tvaru přesýpacích hodin, neváhejte v pase sukni přepásat páskem. Tímto trikem docílíte opticky užšího pasu a naopak širších, žensky vypadajících boků.

Co se týče výběru pásku, vsadit můžete klidně na tlustý elastický, skvěle vypadají i ty tenké. Nejžhavějším trendem jsou pak pásky s logem, které nosí i celebrity po celém světě. Pokud se do takového kousku rozhodnete investovat, vybírejte mezi modely značek Gucci, Saint Laurent či Prada.

Buďte moderní

Pokud nechcete vypadat staromódně, určitě si na nohy obujte boty na podpatku či na klínku, nebo naopak moderní tenisky. Boty, jako jsou baleríny, by naopak mohly evokovat vzhled 70. let, který není aktuální, navíc působí příliš usedle.

Zmíněné boty na podpatku se hodí zejména do práce nebo na schůzku, kdy chcete působit elegantně a žensky. S teniskami pak sukně a celý look získá na neformálnosti a uvolněnosti.

FOTO: Profimedia.cz

Sportovně i elegantně

Pokud si myslíte, že plisovaná sukně nepatří mezi nejuniverzálnější kousky šatníku, tak se mýlíte. Tuto sukni totiž můžete hravě kombinovat například s bílou košilí a vzít si ji do práce, nebo s krajkovým topem, díky kterému vytvoříte outfit vhodný do divadla i do restaurace.

Na běžná setkání ji můžete odlehčit kotníčkovými botami nebo bílými teniskami, jednoduchým tričkem s nápisem a koženým křivákem.

Zleva: H&M, 949 Kč. Zoot, 929 Kč. Vila, 647 Kč. Mango, 1299 Kč. Zoot, 564 Kč. Zoot, 674 Kč

FOTO: archiv firem

Navíc, pokud zvolíte plisovanou sukni v tlumenější barvě, klidně ji můžete nosit k černým punčocháčům a kabátu, a to i na podzim a v zimě.