Hubert James Marcel Taffin de Givenchy se narodil 20. února 1927 v severní Francii. Jeho rodiče byli aristokraté. Ve čtyřicátých letech se Givenchy přestěhoval kvůli studiu do Paříže. Původně chtěl naplnit sen svého zemřelého otce a stát se právníkem, ale nakonec dal přednost módě a rozhodl se studovat na umělecké škole.

Nejprve získával zkušenosti ve slavných módních domech Balmain, Dior a Elsa Schiaparelli. V roce 1952 si ale už založil svůj vlastní, skromný ateliér. V té době to byl odvážný krok. Givenchy totiž patřil mezi nejmladší módní návrháře a konkurence byla v hlavním městě módy veliká.

Prezentace modelů z roku 1953

První kolekci představil ve svém bytě a byl to okamžitý úspěch. Ukázal v ní inovativní oddělené kousky jako elegantní dlouhé sukně a halenky, které se mezi sebou daly vzájemně kombinovat. Do té doby haute couture vládly pouze korzety. V dalších kolekcích se pak zaměřoval zejména na večerní róby a klobouky. Později se setkal s Cristóbalem Balenciagou, kterého velmi obdivoval. Balenciaga se stal jeho mentorem.

Na počátku šedesátých let se začal Givenchy přizpůsobovat novým trendům, a tak dlouhé délky nahradily krátké a siluety se postupně narovnávaly. Pro jeho tvorbu ale byly vždy typické elegantní, čisté linie, luxusní materiály a černá barva.

Nerozlučná dvojka

Kdo by neznal ikonickou úvodní scénu z filmu. Nádherná Audrey Hepburnová v ní stojí před výlohou obchodního domu Tiffany&Co. Je brzké ráno a ona je oblečená ve večerní róbě s perlovým náhrdelníkem a diadémem. V ruce drží kávu s croissantem a u prohlížení si luxusních šperků snídá. Pokud znáte tuto scénu, tak se vám jistě vybaví krásná černá róba, kterou má slavná herečka na sobě. Právě ona, ale i většina ostatních šatů ve filmech, kde Audrey hrála, je z dílny Givenchyho. Sama Audrey Hepburnová k jeho návrhům uvedla: „Oblečení od Givenchyho je jediné, ve kterém se cítím sama sebou. Není jen návrhář, on je tvůrce osobnosti,” zveřejnil deník Independent.

Šaty navržené Hubertem de Givenchy, které nosila hollywoodská hvězda Audrey Hepburnová v roce 1961 ve filmu Snídaně u Tiffanyho, byly vydraženy v newyorské aukční síni Christie za rekordních 807 000 dolarů, tedy necelých 17 miliónů korun.

Jejich spolupráce dala vzniknout hlubokému přátelství a Givenchy se tak stal hereččiným dvorním návrhářem. Jen on totiž dokázal navrhnout dokonale sofistikované šaty, které tak krásně podtrhovaly její velmi štíhlou postavu. Společně tak utvořili vzor ženské krásy 60. let, který zahrnoval perfektní křivky, úzké boky a labutí šíji.

Později ho Audrey seznámila s dalšími významnými osobnostmi, které si jeho práci rovněž zamilovaly. Mezi jeho obdivovatelky patřily například bývalá první dáma Jacqueline Kennedyová Onassisová, monacká kněžna Grace Kellyová či herečky Greta Garbo, Marlene Dietrichová a Elizabeth Taylorová.

Audrey Hepburnová na výstavě šatů Givenchy

Inspirace návrhy Huberta de Givenchyho se objevují i v aktuálních kolekcích. Zleva současná kolekce. Napravo Audrey Hepburnová v šatech od samotného Givenchyho v Římě roce 1959.

Givenchy se ve svém životě nevěnoval pouze navrhování oblečení. Z jeho dílny pochází mnoho parfémů, rtěnek a dalších druhů dekorativní kosmetiky. Ostatně právě parfémy mu přinesly další velký úspěch. První L’Interdit byl ovlivněn Audrey a symbolizoval Givenchyho úctu a obdiv k této herečce. Novější vůni Extravagance zase prezentovala naše modelka Eva Herzigová. Má vonět rafinovaně a aristokraticky.

Givenchy dnes

Značka Givenchy se v roce 1981 dostala pod koncern LVMH, do kterého spadají nejvýznamnější módní značky, jako jsou Dior, Kenzo, Fendi či Louis Vuitton. O 14 let později sám Hubert de Givenchy odešel do „módního důchodu” a začal hon na nového kreativního ředitele.

Aktuální kolekce na jaro/léto 2018 značky Givenchy byla tradičně představena na Paris Fashion Weeku.

V čele jeho značky se vystřídalo několik módních tvůrců, jako například dnes již zemřelý Alexander McQueen nebo John Galliano či Riccardo Tisci. Právě poslední jmenovaný působil v čele módního domu dlouhých dvanáct let a za tu dobu ho ještě více proslavil. Jeho extravagantní modely v čele s oblečením a doplňky s potiskem rozzuřeného rotvajlera si zamiloval například i rapper Kanye West.

Od roku 2017 se do vedení značky dostala první žena vůbec. Návrhářka Clare Waight Kellerová působila jako designérka značky Chloe až do doby, kdy jí byla nabídnutá pozice po Riccardu Tisci. Přestože má za sebou jen pár kolekcí, už teď je jasné, že její modely se ponesou v duchu Huberta de Givanchy. Stejně jako kdysi totiž značka Givenchy zůstává synonymem pro nesmrtelnou elegantní módu, která stále výrazně utváří dnešní módní scénu a trendy.

Velké večerní z nové kolekce značky Givenchy

