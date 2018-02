Nákup kvalitní obuvi není radno podceňovat. Je to investice, která se opravdu vyplatí. I proto si dávejte pozor, aby vám obuv nezpůsobovala otlaky a přizpůsobovala se tvaru vaší nohy. Dále myslete na to, že je lepší vybírat o kousek větší boty, do kterých se vám v zimě vejdou i silnější ponožky.

Stylové šněrovačky

Výška nad kotníky, teplý beránek a podrážka tak akorát na procházky po městě, ale i na nižší kopce - to nabízejí zimní šněrovačky. Tyto boty jsou na výsluní už celá léta a není čemu se divit. Jsou příjemnou alternativou mezi městskými i horskými botami, jsou pohodlné, navíc perfektně hřejí.

Béžové vlevo nahoře, Answear, 2390 Kč. Hnědé, Baťa, 1599 Kč. Černé, Humanic, 1299 Kč. Béžové vpravo, Zoot, 2249 Kč. Béžové vpravo dole, Deichmann, 1999 Kč

FOTO: archiv firem

Šněrovačky vypadají perfektně v kombinaci s úzkými kalhotami nebo džínami. Vršek zvolte podle toho, zda chcete působit elegantně, nebo sportovněji. Sáhněte třeba po volnější mikině s kapucí a zatepleném křiváku či svetru s kabátkem v oversize střihu.

Zleva nahoře, Gant, 4779 Kč. Mango, 1299 Kč. Mango, 1249 Kč. Answear, 4299 Kč

FOTO: archiv firem

Krotitelé mrazu

Pokud hledáte opravdové pokořitele zimy, vsaďte na boty, které mají uvnitř kvalitní ovčí kožešinu. V nich můžete chodit i naboso, protože mají vynikající termoregulační a antibakteriální účinky.

Na hory se skvěle hodí válenky, které vydrží i ty nejsilnější mrazy, zatímco do města můžete zvolit elegantnější boty tzv. Chelsea boots rovněž s vnitřní vrstvou vlny.

Zleva nahoře, Answear, 2199 Kč. Válenky, Answear, 7299 Kč. Chelsea boots, Answear, 5299 Kč. Humanic, 2699 Kč

FOTO: archiv firem

Odolné farmářky



Semišová nebo nubuková robustnější obuv na šněrování s výraznou podešví, kterou si zamilují nejenom ženy, ale i muži, se do módy vrací i letos. Ano, řeč je o stylových farmářkách, které jsme doposud vídali na ulicích a v obchodech hlavně v ikonické barvě camel neboli velbloudí šedé. Ty jsou stále v kurzu, ale oproti minulým sezónám se představují i v nových a odvážnějších odstínech. Nebojte se odvázat a vykročte do bílé zimy v bledě růžové, tmavě modré, šedé nebo černé.

Zelené, Deichmann, 999 Kč. Béžové s bílou podrážkou, Urbanlux, 1940 Kč. Černé, Answear, 4999 Kč. Béžové s kožíškem, Deichmann, 1799 Kč. Béžovo-hnědé, Humanic, 1199 Kč. Růžové, Tamaris, 1819 Kč

FOTO: archiv firem