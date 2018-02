I když pracujete ve firmě, ve které je nezbytný přísný pracovní dress code, nemusíte zoufat. Díky širokému výběru, který obchody nabízejí, si můžete pořídit slušné, pohodlné, ale hlavně i líbivé oblečení, se kterým bude každý váš den v práci o to příjemnější.

Nutným základem, bez kterého se podle módní stylistky Alžběty ze Zootu neobejdete, je bílá košile a klasické černé sako. Tento klasický look ale můžete rozbít károvanými či jinak vzorovanými kalhotami. Naopak nudné černé boty na komfortním podpatku nechte doma a raději obujte metalické balerínky nebo lodičky.

Další variantou, jak nezapadnout v davu, jsou různě zajímavě řešené košile, které jsou na rozdíl od těch klasických propínacích stylové a stačí k nim sladit jen odpovídající cigaretové kalhoty.

V případě, že si na extravaganci příliš nepotrpíte a bohatě si vystačíte s tmavými pouzdrovými šaty, nebojte se popustit uzdu fantazii alespoň na doplňcích. Barevné boty do špičky nebo kabelka jsou trefa do černého, a to zejména s pozvolně přicházejícím jarním obdobím. Více tipů a rad najdete v našem videu.