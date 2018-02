Devátého února proběhl slavnostní ceremoniál zimních olympijských her. Tento den se výrazně lišil od těch následujících. Lidé totiž nezapínali televize, aby sledovali obdivuhodné výkony sportovců, ale proto, aby si vychutnali vizuální zážitek ze samotného zahájení. Kromě velkolepých efektů byly k vidění i sportovní kolekce oblečení jednotlivých zemí. Na jejich designech se kromě zavedených sportovních firem často podílejí i věhlasné módní domy.

Američané se tak promenovali v modelech od Ralpha Laurena, Francouzi v Lacoste a Češi již tradičně v Alpine Pro. Posuďte sami, které sportovní kolekce se podle vás umístily na stupních vítězů, a které se propadly až na samotné dno žebříčku.

Zlatí Češi



Česká značka Alpine Pro navrhla a vyrobila oblečení po národní olympijský tým již po páté. Na vývoji se intenzivně podíleli elitní čeští sportovci. Kolekci spoluvytvářeli například olympijská vítězka v běhu na lyžích Kateřina Neumannová, sportovní ředitel Českého olympijského výboru Martin Doktor, dvojnásobný mistr světa ve skikrosu Tomáš Kraus a pětinásobný mistr světa ve skifu Ondřej Synek.

Česká olympijská kolekce

FOTO: Profimedia.cz

„Každý z nás měl na starosti určitou oblast, věnovali jsme se především materiálům a jejich funkčnosti,” říká Martin Doktor.

„Mluvili jsme se sportovci z různých disciplín a zajímali se o jejich potřeby. Je jasné, že hokejisté a třeba alpští lyžaři mají jiné požadavky. Snažili jsme se uplatnit naše zkušenosti z naší aktivní sportovní kariéry a zakomponovat je do kolekce, aby olympionici dostali to nejlepší,” upřesňuje Tomáš Kraus.

Letošní kolekce slavila na rozdíl od minulých olympiád nevídaný úspěch, a to zejména na sociálních sítích. Po již notoricky známých holinkách, ve kterých se česká výprava objevila na letních olympijských hrách v Londýně v roce 2012, a pestrobarevných košilích z olympiády v Riu 2016 se totiž design obrátil spíše k jednoduchosti.

Největší úspěch zaznamenala šalamounsky vyřešená oboustranná, prošívaná bunda, při jejíž výrobě se designéři inspirovali Evou Samkovou, jež si na ceremoniálu v Soči otočila bundu, která byla uvnitř zlatá, naruby. Sportovci tak mohou na běžné nošení nosit bílou bundu a při slavnostním předávání medailí si ji obrátit na ruby a zářit ve zlaté barvě.

Oboustranné bundy české výpravy od Alpine Pro

FOTO: archiv firmy

Kromě minimalistických kousků kolekce obsahuje i doplňky vyvedené v národních barvách. Příkladem je takzvaná raškovka neboli kulich s bambulí, který odkazuje na skokana Jiřího Rašku, jenž v roce 1968 ve francouzském Grenoblu vybojoval první zlatou medaili ze zimní olympiády pro tehdejší Československo.

Mezi nejoblíbenější kousky kolekce od Alpine Pro patří čepice Raškovka a červené rukavice.

FOTO: archiv firmy

Úspěch i za hranicemi

Kromě letošní vyvedené kolekce slaví Češi další úspěch. Tuzemská rodinná firma Kama obléká sportovce na olympiády již od roku 2006. Nejprve firma spolupracovala s Českým olympijským výborem a oblékala naši olympijskou výpravu při hrách v Turíně. O čtyři roky později už firma oblékala i výpravu Andorry. A Andořané byli tak spokojeni, že s Kamou navázali spolupráci nejen v roce 2014 při olympiádě v Soči, ale i letos.

Olympionici Andorry v oblečení firmy Kama.

FOTO: archív firmy

Andorská výprava nedá dopustit na materiály české značky.

FOTO: archív firmy

Nespokojené Slovensko

Slovenská olympijská kolekce oblečení tentokrát vzbudila spíše rozpaky. Sami sportovci i fanoušci byli nespokojení zejména s tím, že oblečení nekoresponduje s národními barvami a není vytvořené speciálně pro účely olympiády. Co se ale samotných střihů týče, výrobci z Dare 2b rovněž vsadili na minimalistické pojetí.

Slovenská olympijska kolekce Dare 2b

FOTO: Profimedia.cz

Ve znamení elegance a stylu



Za oblečením Francouzů na zahajovací i závěrečný ceremoniál stojí francouzská oděvní společnost Lacoste, která nenavrhuje oblečení sportovcům zdaleka poprvé. Největší pozornosti se značce dostalo v roce 2014 v Soči (obrázek vpravo), kdy designéři vymysleli mimořádně slušivou sportovně elegantní kolekci, která slavila úspěch na všech frontách. Jenom se tak potvrdilo, že Francouzi mají zkrátka cit pro módu a jsou za každých okolností šik.

Letošní kolekce tu předešlou sice nepředčila, ale rozhodně se nedá říci, že by působila špatně. Bílý monochromní look ve spojitosti s moderním střihem působí rovněž elegantně, a navíc i lehce futuristicky. Za nás jsou zkrátka Francouzi matadoři, alespoň co se navrhování oblečení týče.

Nalevo bunda z aktuální francouzské olympijské kolekce Lacoste. Napravo kolekce z olympiády v Soči z roku 2014.

FOTO: archiv firmy

Němce oblékla zavedená sportovní značka Adidas a nutno říci, že to byla trefa do černého. Sázka na zemitější tóny barev a moderní střihy působí elegantně a my si hravě dokážeme představit, že strávíme v takovýchto modelech prázdniny na horách. Za nejpovedenější kousek celé kolekce pak hodnotíme béžové prodloužené bundy. Co říkáte?

Elegantní prodloužené bundy německé výpravy od Adidasu

FOTO: archiv firmy

Další varianta bund a čepic německých sportovců od Adidasu.

FOTO: archiv firmy

Úbory pro Američany navrhl již klasicky Ralph Lauren. Tentokrát se ale kromě propracovaného designu pustil i do světa technologií. Všechny bundy totiž oplývají speciálními topnými tělísky, které stačí zapnout a ony se samy začnou zahřívat, a udrží tak sportovce v teple. „Je to technologicky nejvyspělejší bunda na světě,” tvrdí syn Ralpha Laurena, David Lauren pro USA Today.

„Jedná se o látku s potiskem ze speciálního vodivého inkoustu ve tvaru americké vlajky, který se zahřívá. Bez drátů, bez zbytečné zátěže, s okamžitých efektem.” Sportovci si tak mohou nastavit teplotu (existují tři nastavení) prostřednictvím svých mobilních telefonů. Přísun tepla pak při plném nabití trvá 5 hodin na vysokém stupni nastavení a 11 při nízkém.

Na specializovaných kolekcích se rovněž podíleli i další návrháři. Pro krasobruslaře a krasobruslařky navrhla úbory světoznámá královna svatebních šatů Vera Wangová a snowboardový tým oblékl Burton Snowboards.

Americká olympijská kolekce od Ralpha Laurena.

FOTO: Archiv firmy