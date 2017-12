Cher (narozená jako Cherilyn Sarkisianová) patří mezi umělecké fenomény. Její písničky, extravagantní vzhled i nespočet plastických operací vzbuzují povyk i po více než padesáti letech v branži. Sama se kdysi zapřísáhla, že nenechá své tělo zestárnout a nutno dodat, že se jí to nejen pomocí plastik více či méně daří dodnes. Ostatně posuďte sami, 71 let by jí hádal málokdo.

Za mlada

Cher se narodila v americké Kalifornii. Otec, arménský uprchlík John Sarkisian, pracoval jako řidič tiráků, maminka Georgia Holtová byla zpěvačka country.

Svou kariéru začala brát vážně v roce 1964, kdy vydala první sólovou nahrávku s názvem Ringo, I Love You. Už v té době vyčnívala se svým extravagantním oblečením a kostýmy, které v následujících letech přivedla k dokonalosti.

Dlouhé černé kadeře jsou jejím poznávacím znamením.

Navzdory věku

Od začátku bylo jejím cílem zaujmout, šokovat a být nezapomenutelná. A to se jí díky jedinečnému hlasu a vizáži podařilo více než dobře.

Díky své dokonalé postavě si mohla dovolit obléknout na sebe cokoli - od výrazných body, velkolepých ozdob až po průhledné šaty, ve kterých byl vidět i zbytek kůže, který se jinak podařilo při vystoupeních zakrýt.

Potrpí si i na výrazné ozdoby z peří.

Dnes je Cher považována za módní ikonu, její styl napodobují celebrity po celém světě. Naposledy to byla televizní osobnost, modelka a podnikatelka Kim Kardashianová, která si vyrazila na halloweenský večírek v jednom z ikonických obleků, které si Cher oblékla v roce 1973 u příležitosti předávání Oscarů.

Kim Kardashianová s rodinným přítelem Jonathanem Chebanem jako Cher a její bývalý manžel Sonny Bono

FOTO: Profimedia.cz

FOTO: Profimedia.cz

Všechno má svou daň



Cher již dříve přiznala, že má strach ze stárnutí, a proto svůj vzhled řeší pomocí plastik a botoxu. „Když se podívám do zrcadla, vidím starou dámu, jak se na mě dívá a já vůbec nevím, jak se tam dostala,” přiznala pro server Today.

Cher se ani po sedmdesátce nebojí odvážných modelů.

FOTO: Profimedia.cz