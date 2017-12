Málokdo v Rusku vyvolává tak rozporuplné emoce, jako šestatřicetiletá dcera bývalého petrohradského starosty Anatolije Sobčaka, označovaného za „otce ruské demokracie".

Absolventka politologie prestižního Moskevského státního institutu mezinárodních vztahů (MGIMO) se zviditelnila zejména moderováním reality show, účastí v showbyznysu i provokativními výstupy.

Výstřední blondýna

Fotila erotické snímky pro Playboy, excentrické hudební klipy a na scéně se vášnivě líbala s přítelkyní. Přiznala, že v životě zkusila leccos a nevyhnula se ani drogám. Libovala si přitom, že jí image „výstřední blondýny" dobře vynáší a donedávna si ji pěstovala. K smíchu jí bylo, když ji média srovnávala s rozmazlenou dědičkou amerického hotelového řetězce Paris Hiltonovou.

„Ano, byl to projekt tajných služeb. Naklonovaly nás už za sovětských časů kvůli soupeření," žertovala před časem pro ruskou televizi.

Stala se jakýmsi symbolem rozmaru tzv. nových Rusů, zbohatlíků postsovětského divokého kapitalismu, avšak měla zjevně i jiné cíle. Když nedávno prohlásila, že chce být prezidentkou, dočkala se reakcí, že je drzá a namyšlená. Výzvou ke změně poměrů v zemi, které téměř dvě desítky let vládnou stejní lidé, si však získala i určitý respekt.

Svou potenciální kampaň hodlá Sobčaková postavit na heslu „proti všem”.

FOTO: ČTK

Argumentovala tím, že podle průzkumů ji zná prakticky každý Rus, stejně jako stávajícího prezidenta. Kritici ovšem mají za to, že si ji najal Kreml, a reakce tomu nahrávají.

„Proč ne? V každé době byly carevny a královny. Když se na to cítí a přeje si to - je to její právo," komentovala ambice potenciální kandidátky manželka mluvčího Kremlu Taťjana Navková.

Milovnice přepychu

Hvězdou bujarého společenského života se Ksenija stala už počátkem tisíciletí, hned poté, co v osmnácti letech tragicky přišla o otce. Z rodného Petrohradu, kde vyrůstala jako elitní dítě, brala hodiny baletu v Mariinském divadle a studovala malbu v proslulé Ermitáži, se přestěhovala do kosmopolitní Moskvy, kde prý řádila jako utržená ze řetězu. Vymetala večírky „zlaté mládeže" a proslula románky s movitými oligarchy.

Když jí bylo 20 let, nahlásila na policii krádež šperků za více než 600 000 dolarů. Z bytu zmizel náhrdelník z černých perel a briliantů za více než 100 000 dolarů, prsteny v hodnotě stovek tisíc dolarů či hodinky Chopard zdobené brilianty. Na dotaz, jak dcera starosty s na tu dobu mizernými příjmy, přišla k takovým pokladům, tvrdila, že to byly dary od přítele.

Už jako 17letá utekla z domova. Život s ochrankou a pod přísným dohledem rodičů se jí nelíbil a toužila prý po svobodě. Nápadníci se kolem ní jen hemžili. Těžili prý z jejích konexí, které měla díky otci a později i matce Ljudmile Narusovové, jež se po smrti muže překvapivě stala senátorkou za dalekou sibiřskou republiku Tuva, kam současný prezident rád jezdí na dovolenou.

Ksenija se přitom vypracovala na jednu z nejžádanějších moderátorek společenských večírků a zábavných show. Účtovala si desítky tisíc eur za představení a jen za loňský rok si prý vydělala přes dva milióny eur. Moderovala i televizní reality show, která ji zviditelnila mezi prostými Rusy.

Herce Maxima Vitorgana si vzala v roce 2013, mají syna Platona.

FOTO: Profimedia.cz

„Jsem bohatý člověk," dala se slyšet s tím, že vydělané prostředky hodlá investovat i do kampaně. Prosadila se i jako novinářka, když v opoziční internetové televizi Dožď zpovídala kritiky režimu. Sympatie si pak získala sebereflexí a ironií.

Na jeden večírek přicválala s koňským pozadím. Reagovala tak na komentáře uživatelů sociálních sítí, podle nichž vizáží připomíná koně. Tvrdila přitom, že na rozdíl od dětí jiných ruských politiků „tvrdě dře". „Mohla jsem nedělat nic a užívat si života. Rodiče by mě zajistili. Chtěla jsem ale dokázat, že mám na víc," řekla v televizi.

I když koketovala s ruskou opozicí, rychle toho nechala, když jí úřady v bytě zabavily dva milióny eur v hotovosti pro podezření z neplacení daní. Zaměřila se pak na vlastní byznys, otevřela síť restaurací a vedla módní časopis. Než se rozhodla stát prezidentkou, vdala se a porodila syna. Nyní tvrdí, že chce zásadně změnit „volební show".

České kořeny

Ksenija Sobčaková se od malička pohybovala mezi ruskou politickou elitou. Její otec, respektovaný petrohradský profesor právnické fakulty s údajně šlechtickými kořeny, jehož dědeček byl Polák a babička Češka, patřil mezi protagonisty liberálních reforem už za sovětských časů.

Na počátku 90. let se stal starostou tehdejšího Leningradu a mluvilo se o něm i jako o možném ruském prezidentovi. Dceři, která se mu narodila v druhém manželství, bylo tehdy deset let. Byla prý zvyklá na to, že se u nich doma střídali lidé, kteří pak ovládli vedení země.

Jedním z nich byl i Vladimir Putin, jenž byl svého času Sobčakovým studentem. Další jeho student, současný premiér a ruský exprezident Dmitrij Medveděv, mu roznášel letáky, když se ucházel o vedení radnice. „Kseniji se nepodlamují kolena, když vidí mocné politiky. Zná je od malička, viděla je u nás v kuchyni," řekla její matka televizi Rossija.

Média přitom už dvě desítky let spekulují, zda byl Putin kmotrem Ksenije, nad kterou prý od smrti otce drží ochrannou ruku. V jednom z rozhovorů nedávno přiznala, že byl sice na oslavě, když ji matka nechala ve čtrnácti letech pokřtít, avšak kmotrem prý není. Tvrdí zároveň, že si ho váží, protože jejímu otci pomohl, když se kvůli politickým sporům v zemi dostal do nesnází.

Bývalý petrohradský starosta Anatolij Sobčak zemřel v roce 2000, Kseniji tehdy bylo pouhých osmnáct. Na snímku s matkou (vlevo)

FOTO: Profimedia.cz

Jako tehdejší premiér mu umožnil odjet do Paříže, když Petrohradem cloumal korupční skandál. Spekulovalo se, že z tamní radnice zmizelo v době Sobčakova vedení sto miliónů dolarů, které se nikdy nenašly. V té době tam ovšem působil i sám Putin, který Sobčakovi fakticky vděčí za svou politickou kariéru.

Nejenže bývalému agentovi sovětských tajných služeb, který se vrátil do rozpadlé země z Drážďan a byl prý fakticky bez práce, nabídl lukrativní místo na radnici, ale později ho podpořil i jako kandidáta na prezidenta. Sám se přitom prezidentské ambice vzdal. „Moje doba je pryč. Rusko potřebuje mladého vůdce," tvrdil s tím, že právě Putin je člověk, který dokáže z Ruska udělat silný stát.

Krátce předtím, než se Putin stal šéfem Kremlu, Sobčak za nepříliš jasných okolností zemřel, údajně na selhání srdce. Jeho dcera nyní tvrdí, že o životě slavného otce chystá „velký novinářský projekt" a není prý vyloučeno, že v rámci kampaně „píchne do dvacetiletého vosího hnízda".

Právě proto se prý sešla s Putinem krátce předtím, než oznámila, že se chystá kandidovat. „Neptala jsem se ho na dovolení. To já nepotřebuji. Ale považovala jsem za slušnost mu to oznámit," sdělila novinářům. Vysloužila si přitom obvinění, že je „kremelský projekt", který má odebrat hlasy opozici.

Proti všem

Svou potenciální kampaň hodlá Sobčaková postavit na heslu „proti všem". V předvolebním videu si posteskla, že ji celý život obklopují stejní matadoři.

„Když se Putin stal prezidentem, bylo mi osmnáct," řekla s tím, že se nic nezměnilo, ani teď, když je jí 36, a může už kandidovat. Tuto situaci prý chce změnit, aby se nestalo, že za dalších osmnáct let bude stejné lidi muset volit její syn. Tvrdí přitom, že si revoluci nepřeje.

Záměr kandidovat ohlásila i moderátorka, novinářka Jekatěrina Gordonová, která proslula spory se Sobčakovou. Ta chce voliče oslovit heslem obyčejná ruská bába.

FOTO: Profimedia.cz

„Revoluce je chaos a to je horší než Putin," řekla s tím, že by stávající vedení mělo dobrovolně uvolnit cestu mladým. Sama ovšem čelí výtkám, že je také „ze staré gardy".

„Je dcerou člověka, který byl architektem současného Ruska, tvůrcem nekonečných ,putinů‘ a ,medveděvů‘. Její matka se účastní tohoto systému nejen jako vdova po prvním petrohradském starostovi, ale i jako letitá členka Rady federace," napsal novinář Vitalij Portnikov. Podle něj to už ani není „mafie", ale „starý Řím", když jméno nejmladší kandidátky bude mít třicetiletý nádech.