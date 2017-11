Dokonalá postava, lehce vlnité dlouhé vlasy, oslňující úsměv a podle organizátorů i osobnost. To vše a mnohem víc musíte splňovat, pokud chcete uspět v castingu do Victoria's Secret Fashion Show. Představíme vám ženy, které to dokázaly.

Lais Ribeirová

Každý rok lidé ze společnosti Victoria's Secret vyberou jednu ze svých modelek, která na přehlídce vynese slavnou podprsenku „Fantasy bra”, jež je zpravidla poseta diamanty a jinými drahými kameny. Tato dívka se navíc stane hlavní tváří kampaní na příští rok.

Letošní rok si ji oblékne Lais Ribeirová, modelka z Brazílie, která se andílkem sice stala až v roce 2015, ale se značkou spolupracuje již od roku 2010.

Lais Ribeirová

FOTO: Profimedia.cz

Lais Ribeirová

Lais Ribeirová

Romee Strijdová



Další modelkou, která se projde po růžovém mole, je Nizozemka Romee Strijdová. Pokud si myslíte, že tato dáma má na každém prstu jednoho muže, mýlíte se. Teprve dvaadvacetiletá modelka oslaví v lednu se svým přítelem Laurensem van Leeuwenem osmileté výročí vztahu. Partner se kvůli ní dokonce vzdal vlastní kariéry a doprovází ji při všech cestách. Tomu říkáme láska jak trám.

Romee Strijdová

Romee Strijdová

Romee Strijdová

Adriana Lima

Šestatřicetiletá Adriana Lima patří mezi andělské veteránky. Není divu, první přehlídku šla už v roce 2001. Od té doby se vyšplhala na pomyslnou špičku pyramidy, a patří mezi největší trumfy značky Victoria’s Secret.

Slavnou Fantasy bra si oblékla dokonce třikrát. Zajímavostí z jejího života je fakt, že se rozhodla mít sex až po svatbě. Podle serveru Huffington post se vdávala až ve svých sedmadvaceti letech.

Adriana Lima

FOTO: Profimedia.cz

Adriana Lima

Adriana Lima

Josephine Skriverová

Na dánské rodačce Josephine Skriverové není fascinující jen její tělo, ale také její životní příběh. Málokdo se totiž může pochlubit tím, že má dvě matky a dva otce.

Nenechte se zmýlit, nehraje v tom roli žádný rozvod. Jak uvedl server Business inside, její matka, která měla dlouholetý vztah se ženou, velmi toužila po vlastním dítěti. Rozhodla se proto hledat pomocí inzerátu podobně naladěného muže, se kterým by díky umělému oplodnění mohla otěhotnět.

Její přání bylo vyslyšeno a odpověděl jí muž, který měl sám vztah s jiným mužem, a dokonce měli brzo vstoupit do registrovaného manželství. Všichni čtyři se tak dohodli na sdíleném rodičovství a Josephine má díky tomu o velkou rodinu postaráno.

Josephine Skriverová

Josephine Skriverová

Josephine Skriverová

Candice Swanepoelová

Jihoafričanka Candice Swanepoelová z provincie KwaZulu-Natal se na mole pod uznávanou značkou prochází od roku 2007. Kdysi čelila podle Daily Mailu mnohým kritikám, kvůli údajné poruše příjmu potravy, kterou ale nikdy oficiálně nepotvrdila. Minulý rok si místo přehlídky odskočila na mateřskou dovolenou, tento rok se na ní ale znovu objeví.

Candice Swanepoelová

FOTO: Profimedia.cz

Candice Swanepoelová

Candice Swanepoelová

Taylor Hillová



Mladinká modelka Taylor Hillová začala pro značku předvádět v roce 2015. Od té doby se stala doslova senzací. Tato modrooká brunetka nafotila globální kampaně pro takové módní značky, jako je Miu Miu, Jimmy Choo, Lancôme či Topshop.

Taylor Hillová

Taylor Hillová

Taylor Hillová

Elsa Hosková

Švédka Elsa Hosková je členem slavné ´značkové rodiny´ od roku 2011. Dříve, než její otec poslal její fotky do modelingové agentury, se jí začala slibně rozvíjet kariéra basketbalistky. Po náhlém úspěchu ve světě módy se basketbalu věnuje již jen rekreačně.

Zajímavostí je, že mnoho lidí si ji spojuje s postavou královny Elsy z pohádky Ledové království, které je prý mimořádně podobná.

Elsa Hosková

Elsa Hosková

Elsa Hosková

