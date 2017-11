Původně brunetka si před časem odbarvila vlasy na blond a nyní si pochvaluje, že se jí pro roli Marilyn, kterou má v seriálu Ohnivý kuře, hodí.

„Marilyn je paní v domácnosti a stará se o svého přítele, mafiána Robyho. Má svůj svět, s chutí vaří a stará se o svou módní značku. Zajímají ji hadříky, šminky a kafíčko s kamarádkami. Není zlá, ale je velmi energická,“ charakterizuje mladá herečka svou roli. V seriálu tvoří dvojici se Sašou Rašilovem, kterého si nemůže vynachválit.

„Vždy vtipný, pohotový, profesionální,“ říká o něm. „Lepšího seriálového partnera bych si přát nemohla!“

Pořádala výstavy



V soukromí však žije sama. Má za sebou rozchod s přítelem a nyní si užívá samoty.

„Občas je mi smutno, ale převážně jsem spokojená. Mám hodně přátel a teď i hodně svobody. Nemůžu říct, že bych si stěžovala, beru to jako životní fázi, která má své výhody. Věnuju se naplno sobě a svým aktivitám. Až přijde změna, nebudu se bránit,“ tvrdí.

Pochází z rodiny, kde se pěstují umělecké záliby. Její tatínek se věnoval fotografii a kresbě, dědeček byl velký muzikant a zpěvák. Jako dítě s ním Bára pravidelně muzicírovala. Malovala, psala povídky a básničky, bavilo ji vymýšlet si příběhy. Dokonce se chtěla stát novinářkou či spisovatelkou.

„Doma jsem jako malá pořádala pravidelné výstavy a nutila rodiče, aby si moje výtvory za pět korun koupili,“ směje se. Vše se ale změnilo při jedné návštěvě v divadle. „Byl to moment, kdy jsem jasně pocítila: to je ono, tomu se chci věnovat.“

Paralýza z přemíry možností



Zamířila tedy na hereckou školu a vyšlo to. Před sedmi lety, v prvním ročníku, založila svůj divadelní soubor La’My, který po pěti letech opustila a společně s hercem a muzikantem Williamem Valeriánem dali dohromady tvůrčí skupinu Díra Na Trhu, jejíž domácí scénou je experimentální prostor NoD.

Někoho možná udiví, proč mladí lidé ze souboru sáhli například po inscenaci Plešatá zpěvačka francouzsko-rumunského dramatika Eugena Ionesca z roku 1957.

Jako Marilyn se stará o šarmantního podvodníka v podání Saši Rašilova v seriálu Ohnivý kuře.

„Originál se odehrává v Anglii v roce 1950 ve vyšší společnosti. My jsme ale text přepsali na současné poměry. Hra se pak stala zajímavou reflexí generace Y, tedy generace, k níž patřím. Ta je paralyzovaná přemírou možností, jež se jí nabízí, a tak posedává v kavárnách, plká o ničem a kvůli drobnosti se dokáže pohádat do krve,“ vidí herečka paralelu s původním textem a dodává, že černý humor a absurdní situace dokáže ocenit jako divačka i autorka.

Co je to vlastně divadlo?



Její další hra s názvem Interdimenzionální čočka je postapokalyptická sci-fi a zavádí diváka do daleké budoucnosti.

„Divadlo z roku 3005 se setká s tím z 20. století. Lidé z budoucnosti ho vůbec nechápou, protože přišli o emoce. Jejich mozky jsou mnohem vyvinutější, žijí úplně odlišným stylem života, jen v přítomném okamžiku, a nic je nerozhodí. Setkají se s divadelním bohem, který je učí chápat emoce. Mnohým se otevřou křivdy a stará zranění, dojde i na konflikty. Ale nakonec vše dobře dopadne,“ přibližuje děj hry Bára Jánová.

„Zajímala nás i kvantová mechanika. Podle této teorie částice mění svůj stav podle toho, zda jsou pozorovány, nebo ne. Stejně tak v naší hře mění herec své vystoupení. Pokud totiž není pozorován, nebo, lépe řečeno, neví, že je pozorován, nedá se bavit o divadle. To nás vrací k otázce – co je to vlastně divadlo?“

Hrozby dnešního světa



V textech, které píše, často poukazuje na to, co ji znepokojuje. „Nejvíce je to životní prostředí a to, jak se chováme k Zemi,“ tvrdí. Samozřejmě se snaží chovat ekologicky, třídí odpad a nekupuje maso z velkochovů, kde podle ní zvířata trpí. Nakupuje u farmářů, do supermarketů nechodí.

„V tomto směru mohu alespoň něco ovlivnit. Jiné hrozby dnešního světa, jako je politická situace nebo náboženské války, se odehrávají na tak globální rovině, že se mi zdá, že jako jedinec zmůžu jen málo.“

Mladou herečku zajímá i kvantová mechanika, a když zrovna nenatáčí, klidně si stoupne za bar.

Má za sebou roli doktorky Nývltové v Ordinaci v růžové zahradě, Petry Michalské ve Specialistech nebo Mariky v připravovaném kriminálním seriálu Inspektor Max. Objevila se jako Hanka v seriálu Cirkus Bukowsky či jako Kamila v Doktorech z Počátků. Ve dvaceti letech si zahrála s Dagmar Havlovou v povídkovém cyklu Setkání s hvězdou.

„Už jen její přítomnost mě uklidnila, je to silná osobnost a vše proběhlo v klidu,“ říká o bývalé první dámě.

Když zrovna netočí, klidně si stoupne za bar. „I to se stává, baví mě to,“ připouští.