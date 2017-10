Julia Fiona Robertsová se narodila osmadvacátého října 1967 v Georgii v Americe do herecké rodiny. V harmonické a šťastné rodině ale dlouho nevyrůstala, matka Betty-Lou a otec Walter se na počátku 70. let rozvedli. Své dětství tak prožila se sestrou a matkou, která se podruhé provdala, kdežto otec se společně s tehdy šestnáctiletým bratrem Ericem odstěhoval do Atlanty, kde po šesti letech od rozvodu předčasně zemřel na rakovinu.

Jako malá nepatřila mezi žádané krásky, spíš tomu bylo naopak. Kvůli silným brýlím a rovnátkům si často musela vyslechnout posměšky od svých spolužáků. Přestože rodiče vlastnili divadelní školu, sama netoužila po herecké kariéře, jejím snem bylo stát se veterinářkou.

Julia se Zlatým glóbem za film Ocelová magnólie, 1989

Vše se změnilo na střední škole, kde si uvědomila, že stát se herečkou bude pro ni jednodušší. Po skončení školy se tak v roce 1985 přestěhovala do New Yorku a začala se věnovat herectví.

Svůj první úspěch slavila již v roce 1989, kdy si zahrála po boku hollywoodských hvězd Sally Fieldové a Dolly Partonové ve filmu Ocelová magnolie. Za svou vedlejší roli tehdy získala ocenění Zlatý glóbus a byla nominována na Oscara.

O rok později natočila Pretty Woman, romantický film, který ji vynesl doslova do výšin. Za svou roli prostitutky Vivian získala Zlatý globus, opět byla nominována i na Oscara, tentokrát za nejlepší ženský herecký výkon.

Z filmu Pretty Woman s Richardem Gerem, 1990

Poté dostávala nabídky jednu za druhou, ale od počátku si vybírala, po jaké roli sáhne. Přestože se u diváků staly hity téměř všechny filmy, které natočila, dalšího Oscara získala až v roce 2000 za film Erin Brockovich, který byl natočen podle skutečných událostí. Hraje v něm odvážnou, aktivní matku, která bojuje proti následkům znečišťování podzemních vod a pouští se tak do konfliktu s elektrárenskou společností.

Ve filmu Případ Pelikán, 1993

Ve filmu Síla lásky, 1995

V osobním životě se Julii ale příliš nedařilo. Nejprve doslova utekla od oltáře herci Kieferu Sutherlandovi. Poté si po několika dalších krátkých románcích vzala za manžela country zpěváka Lyla Lovetta, po roce a půl podala žádost o rozvod.

Julia Robertsová v roce 2007

Svou další velkou lásku našla až v roce 2001 v hollywoodském kameramanovi Danielovi Moderovi, za kterého se o rok později provdala. Od té doby září štěstím.

V roce 2004 se jí narodila dvojčata Hazel (dcera) a Phinnaeus (syn). O tři roky později pak další syn Henry Daniel.

Ve filmu Lítám v tom, 2009

Od chvíle, kdy se stala matkou, se netají tím, že si této role užívá víc než filmových. Má filozofii, že jeden film ročně stačí.

Navíc vyhledávala postavy spíše v oddychových snímcích, které si sama mohla užít, jako byla například romantická komedie Moje krásná učitelka (2011) či milostné drama Jíst, meditovat, milovat (2010).

Ve filmu Blízko od sebe, 2013

Výkon ve filmu Blízko od sebe (2013), kde se pere a kleje, hodnotí kritici jako Juliin návrat do bývalé formy a připomínají oscarovou Erin Brockovichovou (2000).

Julia se synem Henrym a dcerou Hazel (2017)

Film byl pro ni nesmírným zadostiučiněním. „Jedna z věcí, které jsem zjistila v partnerství s Danielem a potvrdila si ji i při natáčení Blízko od sebe, je, jak jít dál a zbytečně se netrápit. Rozhodující je mít šťastnou rodinu,“ vysvětluje pro časopis People Julia.

Péče o děti jí nedává moc šancí na to, aby vedla život filmové hvězdy. I když dvanáctkrát vyhrála v anketě časopisu People titul nejkrásnější žena světa, před zrcadlem teď tráví minimum času.

Julia Robertsová pár dní před svými padesátými narozeninami, říjen 2017

„Mám tři krásné děti a milujícího manžela, kteří mi dávají spoustu lásky. Jsem skutečně a hluboce spokojený člověk a postupně, jak roky běží, zjišťuji, co je to za štěstí,“ dodává Julia.