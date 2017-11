Ruce jsou dennodenně vystavovány mnoha nepříznivým vlivům spojeným s více či méně náročnou profesí, neustálým máčením a omýváním, ale také slunečním zářením či zimou.

Pokožka rukou je přitom stejně citlivá jako na obličeji. Nejcitlivější je přitom na hřbetech rukou, kde je velmi tenká a v podkoží má jen minimum tukové tkáně. I proto rychleji stárne. Na dlaních je pojivové tkáně víc, ale protože zde nejsou chloupky ani mazové žlázy, hůře absorbují jakoukoliv vlhkost.

Základem péče o ruce tedy musí být ochrana před vysoušením a dostatečná hydratace. Odmaštěné pokožce rukou se tak okamžitě doplní ztracený ochranný kožní film.

FOTO: archív firem

Péče o ruce v zimě



Při poklesu teploty dochází k vysušování vrchní vrstvy pokožky. Je to dáno i tím, že se pokožka méně mastí, čímž se snižuje její přirozená obranyschopnost, zároveň lidé často přecházejí z tepla do zimy, čímž pokožka velmi trpí. Podráždit pokožku pak může i časté mytí rukou.

V zimě máme navíc tendenci mýt si ruce častěji jednoduše proto, abychom se vyhnuli všudypřítomným choroboplodným zárodkům. Používání horké vody a agresivního mýdla ovšem poškozuje ochrannou vrstvu pokožky, a to ve výsledku způsobí její další vysušování. Proto je důležité vyvarovat se horké vody a po každém umytí rukou na pokožku nanést ochranný krém.

FOTO: archív firem

Peeling pomáhá odstranit odumřelé buňky

Ke zjemnění pokožky na rukou může pomoci i pravidelný peeling. Můžete použít speciální k tomu určený, nebo si ho doma vyrobit. Je to velmi jednoduché. Stačí smíchat tři lžíce olivového oleje se dvěma lžícemi cukru. Vzniklou pastu pak naneste v silné vrstvě na ruce a jemně ji vmasírujte. Poté peeling opláchněte vlažnou vodou a jemně ruce vysušte.

FOTO: archív firem

Na noc hloubkovou regeneraci



Na noční ošetření, kdy je pokožka rukou mnohem lépe připravena pro hloubkovou regeneraci a stejně jako celé tělo odpočívá, jsou vhodné mastnější krémy. Noční péče je velmi účinná, neboť nic neděláte, ruce nemáčíte, aktivní látky tak působí mnohem delší dobu a intenzivněji.

Jako doplněk základního ošetření rukou vyzkoušejte regenerační zábaly. Použijte k tomu váš oblíbený krém na ruce. Naneste na ruce krém ve větší vrstvě než obvykle, navlékněte na ně igelitové rukavice či mikrotenové sáčky a pro rychlé zahřátí si ještě navrch natáhněte rukavice ze silnější froté látky, teplé ponožky nebo čisté kuchyňské chňapky.

Mikroten a teplo zlepší vstřebávání tukovitých látek. Po 30 minutách působení přebytky krému utřete nebo vmasírujte do pokožky. Zábal můžete aplikovat také před spaním, jen už nepoužívejte igelit, ruce natřené krémem jen vložte do bavlněných rukavic a jděte spát. Sundat si je můžete kdykoli během noci, pokud vás už budou obtěžovat, nebo až ráno. Ošetření pokožku zjemní a zlepší celkový vzhled rukou. Toto ošetření si dopřejte alespoň jednou týdně.

Nezapomínejte ani na nehty

Vždy pamatujte na to, že stejnou pozornost jako pokožka rukou si zaslouží i nehtová lůžka a kůžička okolo nich. Použít můžete jednak krém na ruce, který vmasírujete nejen do dlaní a hřbetů, ale i do jemné kůžičky v okolí nehtů, nebo také speciální olej na nehtovou kůžičku. Ten lze vmasírovat i těsně před spaním.

Zdravý nehet roste průměrnou rychlostí 2-3 mm za měsíc. Růst nehtu nepřímo ovlivňuje nedostatek aminokyselin, minerálů a vitamínů (A, B a E) v organismu. Pokud má nehet nedostatek vody či některého z minerálů, pak nejčastěji dochází k jeho lámavosti. Proto je dobré používat výživné krémy, které se postarají nejen o dostatečnou hydrataci, ale pomohou nehtu i s výživnými látkami.

FOTO: archív firem

Nehty upravujte pomocí pilníku, a to do stejného tvaru a stejné délky. Při pilování postupujte od krajů nehtu ke středu. Kůžičku okolo nehtů nikdy neodstřihávejte, ale u kořene nehtu zatlačujte k okraji pomocí manikúrní tyčinky.

Aby vám krásné a pěstěné ruce vydržely co nejdéle, chraňte je při práci s chemickými přípravky, ale i špínou či saponáty gumovými rukavicemi.